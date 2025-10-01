जानें महात्मा गांधी से जुड़े कुछ कम ज्ञात और दिलचस्प तथ्यों के बारे में, यहां पढ़ें पूरी खबर

Interesting Facts About Mahatma Gandhi: महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता होगा, पूरा भारत उन्हें राष्ट्रपिता के नाम से जानता है. लेकिन आप में से बहुत कम लोग उनसे जुड़े दिलचस्प तथ्यों के बारे में जानते होंगे. तो आइए जानते हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से जुड़े दिलचस्प तथ्यों के बारे में.

प्रारंभिक जीवन और व्यक्तिगत जीवन:

महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, उनका जन्म गुजरात के पोरबंदर में हुआ था और उनकी मातृभाषा गुजराती थी. उनकी शादी बेहद ही कम उम्र में हो गई थी. उन्होंने केवल 13 साल की उम्र में 14 साल की कस्तूरबा से शादी रचाई थी. गांधीजी की पत्नी कस्तूरबा ने 16 साल की उम्र में अपनी पहली संतान को जन्म दिया था, लेकिन दुर्भाग्यवश वह बच्चा केवल कुछ ही दिनों तक जीवित रह सका.

संघर्ष और सक्रियता से जुड़े तथ्य:

एक कम ज्ञात तथ्य यह है कि ब्रिटिश अधिकारियों ने गांधीजी को मलेरिया होने की वजह से जेल से जल्द ही रिहा कर दिया था. ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि उन्हें डर था कि अगर उनकी मृत्यु जेल के भीतर हुई तो देश में विद्रोह भड़क सकता है.

टॉल्स्टॉय फार्म से जुड़ा तथ्य:

दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह संघर्ष के दौरान, गांधीजी ने जोहान्सबर्ग (Johannesburg) से लगभग 21 मील दूर टॉल्स्टॉय फार्म नामक एक छोटा सा समुदाय स्थापित किया था. यह स्थान उनके सिद्धांतों पर आधारित सामूहिक जीवन का एक प्रयोग था

अनोखे व्यक्तिगत रिकॉर्ड:

हवाई यात्रा न करना:

महात्मा गांधी ने अपने पूरे जीवनकाल में किसी तरह की कोई हवाई यात्रा नहीं की थी

लियो टॉल्स्टॉय से संबंध:

उन्होंने प्रसिद्ध रूसी लेखक लियो टॉल्स्टॉय के साथ पत्रों के माध्यम से बातचीत की थी, जो उनके विचारों के आदान-प्रदान को दर्शाती है

“महात्मा” उपाधि:

उन्हें “महात्मा” या “महान आत्मा” की सम्मानजनक उपाधि 1914 में दी गई थी

लंदन में की थी वकालत की पढ़ाई:

महात्मा गांधी ने लंदन में वकालत की पढ़ाई पूरी की थी, जिसके बाद वे बैरिस्टर बन गए थे

गांधी जी को था बांसुरी बजाने का शौक:

आप में से यह बात बहुत कम लोग जानते होंगे की, उन्हें नृत्य और संगीत का बेहद ही शौक था, इसके अलावा वे बांसुरी बजाना भी सीखा करते थे

सत्याग्रह और अहिंसा पर लड़ी लड़ाई:

महात्मा गांधी ने सत्याग्रह और अहिंसा के तरीकों से भारत को स्वतंत्रता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी

तो यह थे महात्मा गांधी से जुड़े कुछ कम ज्ञात और दिलचस्प तथ्यों के बारे में, इन्हें पढ़कर आपको अपनी GK बढ़ाने में बेहद मदद मिलेगी.