नौसेना में शामिल हुआ ‘INS एंड्रोथ’, आखिर क्या है इस नाम का मतलब और भारत से इसका कनेक्शन?
What Does Androth Means: हिंद महासागर में चीन से निपटने के लिए भारतीय नौसेना के बेड़े में INS एंड्रोथ नाम का नया पनडुब्बी रोधी युद्धपोत शामिल हुआ है.

By: Shubahm Srivastava | Published: September 15, 2025 5:12:00 PM IST

INS Androth Name Reason
INS Androth Name Reason

INS Androth Name: भारत लगातार हिंद महासागर में अपनी ताकत बढ़ाने और समुद्री सीमाओं की सुरक्षा के लिए लगातार काम कर रहा है. अब इस कड़ी में भारतीय नौसेना के बेड़े में नया पनडुब्बी रोधी युद्धपोत मिला है, इस युद्धपोत का नाम है INS एंड्रोथ है. एंड्रोथ के शामिल होने के बाद से चीन की बढ़ती सक्रियता से निपटने में भारत को बढ़त मिलेगी. लेकिन क्या आप जानते हैं कि ‘एंड्रोथ’ के नाम का क्या मतलब है? और इसका भारत से क्या कनेक्शन है? चलिए जानते हैं

‘एंड्रोथ’ नाम का मतलब?

जानकारी के लिए बता दें कि ‘एंड्रोथ’ दरअसल लक्षद्वीप के एक प्रसिद्ध द्वीप का नाम है, जो वहां का सबसे बड़ा द्वीप भी है. एंड्रोथ अपनी खूबसूरती और सांस्कृतिक महत्व के लिए सर्वत्र जाना जाता है. रिपोर्टों के अनुसार, यहां के स्थानीय लोग मुख्यतः मछली पकड़ने और नारियल की खेती पर निर्भर हैं.

इतिहास और संस्कृति की दृष्टि से देखा जाए तो यहां जुमात मस्जिद, संत उबैदुल्लाह का मकबरा और प्राचीन बौद्ध स्थलों के खंडहर पाए जाते हैं. इसी कारण यह द्वीप धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन, तीनों ही दृष्टियों से महत्वपूर्ण माना जाता है.

‘एंड्रोथ’ का नौसेना से कनेक्शन

दरअसल, भारतीय नौसेना पारंपरिक रूप से अपने जहाजों और पनडुब्बियों का नाम भारत के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक महत्व के स्थानों के नाम पर रखती है. इसी को ध्यान में रखते हुए, भारतीय नौसेना ने अपने नए पनडुब्बी रोधी युद्धपोत का नाम एंड्रोथ द्वीप के नाम पर रखा है.

INS ‘एंड्रोथ’ की ताकत

 INS एंड्रोथ की ताकत की बात करें तो ये विशेष रूप से तटीय पानी में पनडुब्बी रोधी अभियानों के लिए डिजाइन किया गया है. इसे कोलकाता की गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने तैयार किया है और यह आठ ASW-SWC यानि Anti-Submarine Warfare Shallow Water Crafts में से दूसरा है. लगभग 77 मीटर लंबे, ये डीजल इंजन-वॉटरजेट संयोजन द्वारा संचालित भारतीय नौसेना के सबसे बड़े युद्धपोत हैं.

अत्याधुनिक हल्के टॉरपीडो, स्वदेशी ASW रॉकेट और उन्नत उथले पानी के सोनार से लैस, एंड्रोथ तटीय क्षेत्रों में पनडुब्बी का प्रभावी पता लगाने और उससे निपटने में सक्षम बनाता है.

एंड्रोथ की डिलीवरी स्वदेशी जहाज निर्माण के लिए भारतीय नौसेना की खोज में एक और मील का पत्थर है, जो 80 प्रतिशत से अधिक स्वदेशी सामग्री के साथ सरकार के ‘आत्मनिर्भर भारत’ के दृष्टिकोण को कायम रखता है, जो बढ़ती घरेलू क्षमताओं और आयात पर निर्भरता को कम करता है.

