शव के साथ सोते हैं इस देश के लोग, सालों तक घरों में रखते हैं कंकाल; खाना-पीना और सिगरेट का कराते हैं सेवन

Toraja Tribe: आज हम आपको इंडोनेशिया की तोराजा जनजाति की एक ऐसी परंपरा के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल, इंडोनेशिया की तोराजा जनजाति में जब किसी की मृत्यु हो जाती है

Published: September 2, 2025 08:42:46 IST

Indonesia: आज हम आपको इंडोनेशिया की तोराजा (Toraja) जनजाति की एक ऐसी परंपरा के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल, इंडोनेशिया (Indonesia) की तोराजा जनजाति में जब किसी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके शव को दफनाया नहीं जाता बल्कि घर में  वैसे ही रखा जाता है जैसे एक व्यक्ति को रखा जाता है। इतना ही नहीं बल्कि परिवार उसे घर में सुरक्षित रखता है और ऐसे व्यवहार करता है जैसे वो अभी भी जिन्दा हो। इस अजीबोगरीब परंपरा में, मृत व्यक्ति को हर रोज खाना खिलाया जाता है, जो मृतक पहले सिगरेट या शराब पीता था तो उसे वो भी दिया जाता है। वहीँ वहां के परिवार का मानना ​​है कि उसकी आत्मा अभी भी वहाँ है और उसकी देखभाल ज़रूरी है।

सालों तक खिलाया जाता है खाना

वहीँ खास बात ये है कि, शव को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए विशेष रसायनों, तेलों और जड़ी-बूटियों का इस्तेमाल किया जाता है। इस तकनीक से शव सालों तक सुरक्षित रहते हैं। इतना ही नहीं वहां के परिवारों का मानना ​​है कि मृतक वास्तव में बीमार है और उसका इलाज चल रहा है। जब तक आधिकारिक अंतिम संस्कार नहीं हो जाता, उसे मृत नहीं माना जाता और वो परिवार का ही हिस्सा बना रहता है।

इस वजह से रखते हैं घरों में शव 

आपकी जानकारी के लिए बता दें, यहाँ अंतिम संस्कार एक बहुत ही महंगा और बड़ा आयोजन है, जिसमें कई जानवरों की बलि भी दी जाती है। इसीलिए परिवार को पैसे बचाने में कई साल लग जाते हैं और तब तक शव घर में ही रखा रहता है।हर साल ‘मा’नेने’ नामक उत्सव में शव को बाहर निकालकर नए कपड़े पहनाए जाते हैं और पूरे गाँव में जुलूस निकाला जाता है। जीवित लोग शवों के साथ नाचते हैं और तस्वीरें खिंचवाते हैं।

