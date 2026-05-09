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कन्फर्म था टिकट, फिर भी टीसी ने लगाया भारी जुर्माना, रेलवे का यह नियम जान पकड़ लेंगे माथा

Indian Railway:महिला ने अपना टिकट राइका बाग जंक्शन (RKB) से बुक किया था, लेकिन वह वहां ट्रेन में नहीं चढ़ी और लगभग दो घंटे बाद पाली मारवाड़ स्टेशन पर ट्रेन में चढ़ी. जिसके बाद उसे भारी जुर्माना देना पड़ा.

By: Divyanshi Singh | Published: May 9, 2026 8:20:44 PM IST

रेलवे के जरूरी नियम
रेलवे के जरूरी नियम


Indian Railway Ticket Booking Rule: अगर आपने कई महीने पहले कन्फर्म ट्रेन टिकट बुक किया हो, लेकिन TTE ने यात्रा के दौरान आप पर भारी फाइन लगा दिया हो, तो आप क्या करेंगे? यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन हाल ही में ऐसा ही एक मामला सामने आया है. एक महिला कन्फर्म टिकट के साथ AC 2-टियर में यात्रा कर रही थी. इसके बावजूद, रेलवे अधिकारियों ने उस पर ₹2,560 का फाइन लगा दिया. आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों हुआ.

इस मामले में सबसे हैरानी की बात यह थी कि महिला का टिकट पूरी तरह से वैलिड था, और फाइन की रकम किराए से लगभग दोगुनी थी.

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यात्रा के दौरान गलती कहां हुई?

महिला ने अपना टिकट राइका बाग जंक्शन (RKB) से बुक किया था, लेकिन वह वहां ट्रेन में नहीं चढ़ी और लगभग दो घंटे बाद पाली मारवाड़ स्टेशन पर ट्रेन में चढ़ी. इस समय, रेलवे स्टाफ ने उसकी सीट पर NT, यानी नॉट टर्न्ड अप मार्क कर दिया. इसका मतलब है कि यात्री अपने तय स्टेशन से ट्रेन में नहीं चढ़ी, जिसके बाद रेलवे ने उसकी सीट एक RAC यात्री को अलॉट कर दी.

फाइन क्यों लगाया गया?

जब महिला बाद में अपनी सीट पर पहुंची, तो TTE ने उसे बताया कि रेलवे के नियमों के मुताबिक, उसकी सीट पहले ही किसी दूसरे पैसेंजर को दे दी गई है. महिला ने ऑफिशियली बोर्डिंग स्टेशन बदले बिना दूसरे स्टेशन से ट्रेन पकड़ी थी, इसलिए इसे नियम तोड़ने वाला माना गया और उस पर फाइन लगाया गया.
रेलवे का नियम क्या है?

इंडियन रेलवे के नियमों के मुताबिक, पैसेंजर को उसी स्टेशन से ट्रेन पकड़नी होगी जहां से उसका टिकट बुक हुआ था.अगर आपको बोर्डिंग स्टेशन बदलना है, तो आपको चार्ट बनने से पहले ऐसा करना होगा.
आप इसे IRCTC या रिज़र्वेशन काउंटर पर बदल सकते हैं.बोर्डिंग पॉइंट ट्रेन के निकलने से 30 मिनट पहले तक बदला जा सकता है. हालांकि, अगर पैसेंजर इन नियमों को नहीं मानता है, तो रेलवे सीट को खाली मानकर किसी दूसरे पैसेंजर को दे सकता है.

Tags: indian railway
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