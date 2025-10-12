Indian railway sign: ट्रेन के आखिरी डिब्बे पर ‘X’ का चिह्न क्यों होता है, क्या है इसका मतलब?
Home > जनरल नॉलेज > Indian railway sign: ट्रेन के आखिरी डिब्बे पर ‘X’ का चिह्न क्यों होता है, क्या है इसका मतलब?

Indian railway sign: ट्रेन के आखिरी डिब्बे पर ‘X’ का चिह्न क्यों होता है, क्या है इसका मतलब?

Indian Railway: आपने ट्रेन के आखिरी डिब्बे के पीछे कई बार पीले रंग से बना हुआ 'X' का सिंबल देखा होगा. आपने भी कभी ना कभी सोचा होगा की इसका क्या अर्थ है, तो आइए जानते हैं क्या है इसका मतलब?

By: Shivani Singh | Published: October 12, 2025 10:27:25 PM IST

Indian railway sign: ट्रेन के आखिरी डिब्बे पर ‘X’ का चिह्न क्यों होता है, क्या है इसका मतलब?

Indian Railway Sign: भारतीय रेलवे लोगों के भ्रमण करने का सबसे महत्वपू्र्ण जरिया है, रोजाना लाखों करोड़ो लोग इससे सफर करते हैं और अपने तय मंजिलों तक पहुचते हैं लेकिन आपने इस बात पर जरुर ध्यान दिया होगा की बीच-बीच में कई जगह रेलवे के साईन बोर्ड लगे हुए होते हैं, जिसमें ट्रेन के पीछे ‘x’  का साईन बना होता है बहुत से लोग इसका मतलब नहीं समझ पाते हैं तो क्या आप इसका मतलब जानते हैं ?

‘X’ का क्या मतलब होता है ?

‘X’ यह संकेत देता है की पूरी ट्रेन गुजर चुकी है, और यह उसका आखिरी डिब्बा है कोई भी डिब्बा छुटा नहीं है, यदी किसी कारणवश ट्रेन का कोई डिब्बा रास्ते में कट जाए या छुट जाए तो आखिरी डिब्बे पर ‘X’ नहीं नजर आएगा. यह चिन्ह लगभग पीले रंग का होता है, जब ट्रेन किसी स्टेशन या सिग्नल से गुजरती है तो रेलवे के कर्मचारी इस ‘x’ को देखकर यह पुष्टी करते है की  ट्रेन का अंत सही सलामत गुजर गया. 

Dry Fasting: कैसे कुछ ही घंटों में शरीर पर असर डालता है निर्जला व्रत, क्या कहता है साइंस?

रात के समय के लिए अलग संकेत

दिन के समय तो ‘x’ साफ नजर आता है लेकिन रात के अंधेरे में इसकी पहचान मुश्किल हो जाती है. इसलिए आखिरी डिब्बे पर अक्सर लाल रंग की रिफ्लेक्टर लाइट या लाल झंडी भी लगी होती है ताकि रेलवे कर्मचारी दूर से भी पहचान लें कि यह ट्रेन का अंतिम हिस्सा.

क्या होता है अगर ‘X’ न दिखे?

अगर किसी स्टेशन पर तैनात कर्मचारी को ‘X’ का संकेत नजर नहीं आता तो यह एक बड़ी चिंता का विषय बन जाता है.ऐसे में तुरंत कंट्रोल रूम को सूचना दी जाती है, ट्रैक को चेक किया जाता है, और अगर कोई डिब्बा रास्ते में छूटा हो, तो उसकी खोज शुरू हो जाती हैइससे दुर्घटनाएं टल सकती हैं और यात्रियों की सुरक्षा की जा सकती है. ‘X’ के अलावा, अंतिम डिब्बे पर ‘LV’ (Last Vehicle) लिखा एक बोर्ड भी होता है, जो ‘X’ की तरह ही यह बताता है कि यह आखिरी डिब्बा है.

IPS वाई पूरन की पत्नी को कितना पैसा मिलेगा, कौन कौन से सरकारी फंड मिलेंगे? जानिए

Tags: Indian RailwaysIndian Railways SafetyIRCTCLV Board in Trainsrailway newsX Sign Meaning
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

घर पर बनाएं नेचुरल लिप बाम, होंठ रहें मुलायम और...

October 13, 2025

बला की खूबसूरत मैथ्यू हेडन की बेटी इंडिया में छाईं

October 12, 2025

कॉटन साड़ी बनती जा रही है पापड़ जैसी कड़क, तो...

October 12, 2025

गंजेपन की समस्या से मिलेगा छुटकारा, बस आजमाकर देखें ये...

October 12, 2025

आखिर किस वजह से रात को नही आती है नींद?...

October 12, 2025

रोजाना चेहरे पर लगाएं ये चमत्कारी मीठी चीज, फायदे सुन...

October 12, 2025
Indian railway sign: ट्रेन के आखिरी डिब्बे पर ‘X’ का चिह्न क्यों होता है, क्या है इसका मतलब?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Indian railway sign: ट्रेन के आखिरी डिब्बे पर ‘X’ का चिह्न क्यों होता है, क्या है इसका मतलब?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Indian railway sign: ट्रेन के आखिरी डिब्बे पर ‘X’ का चिह्न क्यों होता है, क्या है इसका मतलब?
Indian railway sign: ट्रेन के आखिरी डिब्बे पर ‘X’ का चिह्न क्यों होता है, क्या है इसका मतलब?
Indian railway sign: ट्रेन के आखिरी डिब्बे पर ‘X’ का चिह्न क्यों होता है, क्या है इसका मतलब?
Indian railway sign: ट्रेन के आखिरी डिब्बे पर ‘X’ का चिह्न क्यों होता है, क्या है इसका मतलब?