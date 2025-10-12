Indian railway sign: ट्रेन के आखिरी डिब्बे पर ‘X’ का चिह्न क्यों होता है, क्या है इसका मतलब?

Indian Railway Sign: भारतीय रेलवे लोगों के भ्रमण करने का सबसे महत्वपू्र्ण जरिया है, रोजाना लाखों करोड़ो लोग इससे सफर करते हैं और अपने तय मंजिलों तक पहुचते हैं लेकिन आपने इस बात पर जरुर ध्यान दिया होगा की बीच-बीच में कई जगह रेलवे के साईन बोर्ड लगे हुए होते हैं, जिसमें ट्रेन के पीछे ‘x’ का साईन बना होता है बहुत से लोग इसका मतलब नहीं समझ पाते हैं तो क्या आप इसका मतलब जानते हैं ?

‘X’ का क्या मतलब होता है ?

‘X’ यह संकेत देता है की पूरी ट्रेन गुजर चुकी है, और यह उसका आखिरी डिब्बा है कोई भी डिब्बा छुटा नहीं है, यदी किसी कारणवश ट्रेन का कोई डिब्बा रास्ते में कट जाए या छुट जाए तो आखिरी डिब्बे पर ‘X’ नहीं नजर आएगा. यह चिन्ह लगभग पीले रंग का होता है, जब ट्रेन किसी स्टेशन या सिग्नल से गुजरती है तो रेलवे के कर्मचारी इस ‘x’ को देखकर यह पुष्टी करते है की ट्रेन का अंत सही सलामत गुजर गया.

रात के समय के लिए अलग संकेत

दिन के समय तो ‘x’ साफ नजर आता है लेकिन रात के अंधेरे में इसकी पहचान मुश्किल हो जाती है. इसलिए आखिरी डिब्बे पर अक्सर लाल रंग की रिफ्लेक्टर लाइट या लाल झंडी भी लगी होती है ताकि रेलवे कर्मचारी दूर से भी पहचान लें कि यह ट्रेन का अंतिम हिस्सा.

क्या होता है अगर ‘X’ न दिखे?

अगर किसी स्टेशन पर तैनात कर्मचारी को ‘X’ का संकेत नजर नहीं आता तो यह एक बड़ी चिंता का विषय बन जाता है.ऐसे में तुरंत कंट्रोल रूम को सूचना दी जाती है, ट्रैक को चेक किया जाता है, और अगर कोई डिब्बा रास्ते में छूटा हो, तो उसकी खोज शुरू हो जाती हैइससे दुर्घटनाएं टल सकती हैं और यात्रियों की सुरक्षा की जा सकती है. ‘X’ के अलावा, अंतिम डिब्बे पर ‘LV’ (Last Vehicle) लिखा एक बोर्ड भी होता है, जो ‘X’ की तरह ही यह बताता है कि यह आखिरी डिब्बा है.

