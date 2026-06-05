Indian Currency: आजाद भारत का पहला नोट कैसा था और इस पर पहली बार कब दिखे बापू? किसने लिया था ये फैसला

महात्मा गांधी की तस्वीरें खींचने वाले फोटोग्राफर्स में हेनरी कार्तियर-ब्रेसों, मार्गरेट बूर्क-व्हाइट और मैक्स देसफोर जैसे दुनिया के कई बड़े नाम शामिल रहे हैं. लेकिन बापू की जो तस्वीर सबसे ज्यादा लोगों की नजरों के सामने से गुजरती है, वह कोई और नहीं बल्कि भारतीय नोटों पर छपी उनकी मुस्कुराती हुई तस्वीर है. राष्ट्रपिता होने के नाते यह सोचना बिल्कुल स्वाभाविक लगता है कि 1947 में आजादी मिलते ही करेंसी नोटों पर उनकी तस्वीर छप गई होगी. पर असल में ऐसा नहीं था. आजादी के कई दशकों बाद, साल 1996 में जाकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने गांधी जी की तस्वीर को हर मूल्य के नोटों पर स्थायी रूप से छापने का फैसला किया.

आइए जानते हैं कि नोटों पर दिखने वाली बापू की इस तस्वीर की कहानी क्या है, इसने किस प्रतीक की जगह ली और समय-समय पर नोटों पर किसकी तस्वीरें छापने की मांग उठती रही है.

कहां से आई गांधी जी की यह तस्वीर?

भारतीय नोटों पर आप जो गांधी जी का चेहरा देखते हैं, वह कोई स्केच या पेंटिंग नहीं है. यह साल 1946 में खींची गई एक असली तस्वीर का कट-आउट है. उस वक्त गांधी जी ब्रिटिश राजनेता लॉर्ड फ्रेडरिक विलियम पेथिक-लॉरेंस के साथ खड़े थे. उस पूरी तस्वीर में से गांधी जी के चेहरे को इसलिए चुना गया क्योंकि उसमें उनके चेहरे के भाव सबसे अच्छे और मुस्कुराते हुए थे. नोट पर दिखने वाली तस्वीर असल फोटो की ‘मिरर इमेज’ है.

दिलचस्प बात यह है कि इस ऐतिहासिक तस्वीर को किस फोटोग्राफर ने खींचा था और इसे नोट के लिए किसने शॉर्टलिस्ट किया, इसका आज तक कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं है.

भारत में नोटों का डिजाइन तैयार करने का जिम्मा आरबीआई के ‘डिपार्टमेंट ऑफ करेंसी मैनेजमेंट’ का होता है. इसके बाद इस डिजाइन को केंद्रीय बैंक और केंद्र सरकार से मंजूरी लेनी पड़ती है. आरबीआई एक्ट, 1934 की धारा 25 के मुताबिक, नोटों का डिजाइन, रूप और मटेरियल कैसा होगा, इसका अंतिम फैसला आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड की सिफारिश पर केंद्र सरकार ही करती है.

पहली बार भारतीय नोट पर कब दिखे बापू?

गांधी जी पहली बार साल 1969 में भारतीय नोटों पर नजर आए थे। वह बापू का जन्म शताब्दी वर्ष (100वीं जयंती) था, जिसके उपलक्ष्य में एक विशेष स्मारक सीरीज जारी की गई थी। इस नोट पर तत्कालीन आरबीआई गवर्नर एल.के. झा के हस्ताक्षर थे और बैकग्राउंड में सेवाग्राम आश्रम की तस्वीर बनी थी. इसके बाद, अक्टूबर 1987 में पहली बार 500 रुपये के नोटों की एक सीरीज जारी की गई, जिस पर गांधी जी की तस्वीर छपी थी.

आजाद भारत के शुरुआती नोट कैसे थे?

15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ, तो उसके कुछ महीनों बाद तक आरबीआई ब्रिटिश काल के नोट ही जारी करता रहा, जिन पर किंग जॉर्ज VI की तस्वीर हुआ करती थी. इसके बाद, साल 1949 में भारत सरकार ने 1 रुपये का नया नोट जारी किया. इस नोट के वॉटरमार्क विंडो में किंग जॉर्ज की जगह सारनाथ के अशोक स्तंभ के सिंह चतुर्मुख को जगह दी गई.

आरबीआई म्यूजियम की वेबसाइट के अनुसार, उस समय इस बात पर काफी चर्चा हुई थी कि आजाद भारत के नोटों का स्वरूप कैसा हो. शुरुआत में यही तय माना जा रहा था कि राजा की जगह महात्मा गांधी की तस्वीर लगाई जाए और इसके लिए डिजाइन भी तैयार कर लिए गए थे. लेकिन आखिरी वक्त पर सबकी सहमति बनी कि गांधी जी की जगह सारनाथ के अशोक स्तंभ के प्रतीक को चुना जाए. नतीजतन, 1950 में जब गणतंत्र भारत के पहले नोट (2, 5, 10 और 100 रुपये) जारी हुए, तो उन सब पर अशोक स्तंभ का वॉटरमार्क था.

समय के साथ देश आगे बढ़ा और नोटों के पीछे के चित्र भारत की प्रगति की कहानी बयां करने लगे. शुरुआत में नोटों के पीछे बाघ और सांभर जैसे वन्यजीव दिखते थे. 1970 के दशक में खेती-किसानी और चाय की पत्तियां चुनती महिलाओं के चित्र आए, जो हमारे कृषि क्षेत्र को दर्शाते थे. वहीं 1980 के दशक में भारत की वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति को नोटों पर जगह मिली जैसे 2 रुपये के नोट पर ‘आर्यभट्ट’ सैटेलाइट, 5 रुपये पर आधुनिक खेती और 20 रुपये के नोट पर कोणार्क चक्र का चित्र.