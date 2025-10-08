भारत के इस राज्य में एक साथ बहती हैं 17 नदियां, अभी पढ़ लें शहर का नाम

Which State Has 17 Rivers : भारत एक ऐसा देश है जहां नदियों का काफी महत्व है. देश में 200 से ज्यादा नदियां बहती हैं, जो न केवल जल स्रोत हैं बल्कि सांस्कृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से भी बहुत जरूरी मानी जाती हैं. गंगा नदी को भारत में मां के समान सम्मान दिया जाता है और उसका पूजन किया जाता है. गंगा के अलावा सिंधु, यमुना, गोदावरी, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र, घाघरा और सरस्वती जैसी नदियां भी देश के कई हिस्सों में बहती हैं और इनका अपना-अपना विशेष स्थान है.

प्रतियोगिता परीक्षाओं में नदियों से जुड़े सवाल अक्सर पूछे जाते हैं. ऐसे में ये जानना जरूरी हो जाता है कि भारत का वो कौन सा राज्य है, जहां 17 नदियां बहती हैं और साथ ही तीन संगम भी मौजूद हैं. ये बात न केवल ज्ञान के लिए जरूरी है बल्कि एग्जाम में भी पूछे जाते हैं.

उत्तर प्रदेश का आजमगढ़ जिला: 17 नदियों का प्रदेश

इस अनोखे तथ्य का जवाब उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में छुपा है. आजमगढ़ नदियों, सांस्कृतिक विरासत और शिल्प के लिए जाना जाता है. यहां कुल 17 नदियां बहती हैं, जिनमें घाघरा, तमसा और छोटी सरयू मेन हैं. ये जिला जल संसाधनों से समृद्ध है और यहां के लोगों के जीवन में नदियों का महत्वपूर्ण योगदान है.

आजमगढ़ की नदियों का विस्तृत जाल

आजमगढ़ जिले में बेसो, मंजूषा, उदंती, कुंवर, सीलनी, मंगई, भैंसही, लोनी, दोना, बगाड़ी, सुकसुई, कयाड़ जैसी कई छोटी-बड़ी नदियां बहती हैं. इतनी बड़ी संख्या में नदियों की मौजूदगी से ये क्षेत्र जल संसाधनों के लिहाज से समृद्ध माना जाता है. इसके अलावा यहां तीन संगम भी हैं, जो धार्मिक दृष्टि से विशेष महत्व रखते हैं.

आजमगढ़ की और खास बातें

नदियों के अलावा आजमगढ़ अपने काली मिट्टी के बने बर्तनों के लिए भी फेमस है, जो न केवल स्थानीय बल्कि देशभर में लोकप्रिय हैं. इसके साथ ही ये जिला पारंपरिक शिल्प कौशल और धार्मिक महत्व के लिए जाना जाता है. स्थानीय व्यंजन जैसे दही फुल्की और लौंग लता यहां की खासियत हैं, जो आजमगढ़ की सांस्कृतिक धरोहर को समृद्ध करते हैं.