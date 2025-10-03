भारत के अलावा इन देशों में भी चलता है रुपया, और क्यों? जान लीजिए यहां

Indian rupee value vs other countries currency: यूएस डॉलर दुनिया भर में एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा मानी जाती है. कोई भी देश डॉलर में भुगतान स्वीकार करने को तैयार रहता है. लेकिन क्या हमारी मुद्रा, भारतीय रुपया, को भी ऐसा ही सम्मान मिलता है? हाँ, हालाँकि रुपया अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डॉलर जितना आसानी से स्वीकार नहीं किया जाता, फिर भी कुछ ऐसे देश हैं जो भारतीय मुद्रा में भुगतान आसानी से स्वीकार करते हैं. आइए इस लेख में जानें कि वे कौन से देश हैं.

नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और मालदीव के कुछ हिस्सों में भारतीय रुपया अनौपचारिक रूप से स्वीकार किया जाता है. हालाँकि, जिम्बाब्वे में भारतीय रुपया आधिकारिक रूप से कानूनी मुद्रा के रूप में मान्यता प्राप्त है.

भारतीय मुद्रा इन देशों में इसलिए स्वीकार की जाती है क्योंकि भारत इन देशों को बड़ी मात्रा में सामान निर्यात करता है. यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कोई मुद्रा “अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मुद्रा” बनने का मुख्य कारण किसी देश का निर्यात होता है, आयात नहीं.

यह भी बताना ज़रूरी है कि जिम्बाब्वे को छोड़कर, नीचे सूचीबद्ध देशों में से किसी ने भी भारतीय रुपये को आधिकारिक रूप से कानूनी मुद्रा घोषित नहीं किया है. हालाँकि, भारत के पड़ोसी देश आपसी समझ के आधार पर एक-दूसरे की मुद्राएँ स्वीकार करते हैं. यह मुद्रा विनिमय मुख्य रूप से इन देशों के सीमावर्ती क्षेत्रों और जिलों में होता है.

आइए अब विस्तार से देखें कि कौन से देश भारतीय रुपया स्वीकार करते हैं और क्यों?

1. जिम्बाब्वे: वर्तमान में जिम्बाब्वे की अपनी कोई मुद्रा नहीं है। 2009 में, अति मुद्रास्फीति के कारण, जिसने इसकी कीमत को बहुत कम कर दिया था, इस दक्षिणी अफ्रीकी देश ने अपनी स्थानीय मुद्रा, जिम्बाब्वे डॉलर को छोड़ दिया. तब से, इसने अन्य देशों की मुद्राओं को अपनी मुद्रा के रूप में स्वीकार किया है. वर्तमान में, जिम्बाब्वे में यूएस डॉलर, ऑस्ट्रेलियाई डॉलर, चीनी युआन, भारतीय रुपया, जापानी येन, दक्षिण अफ्रीकी रैंड और ब्रिटिश पाउंड का उपयोग किया जाता है। 2014 से इस देश में भारतीय रुपया कानूनी मुद्रा के रूप में इस्तेमाल हो रहा है.

2. नेपाल: एक भारतीय रुपये से 1.60 नेपाली रुपये खरीदे जा सकते हैं. नेपाल में भारतीय मुद्रा के व्यापक उपयोग का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब भारत ने 2016 में अपनी मुद्रा को बंद किया, तो वहां लगभग 9.48 अरब रुपये मूल्य के भारतीय नोट चलन में थे. भारतीय व्यापारी नेपाल के साथ व्यापार करना पसंद करते हैं क्योंकि उन्हें हर भारतीय रुपये के लिए अधिक नेपाली मुद्रा मिलती है, जिससे नेपाल के साथ व्यापार उनके लिए आकर्षक हो जाता है.

दोनों देशों के बीच व्यापार की बात करें तो, भारत ने 2019-20 के वित्तीय वर्ष में नेपाल से 570 मिलियन डॉलर मूल्य का सामान खरीदा. नेपाल 70% सामान भारत से आयात करता है; यह 2019-20 में 620 मिलियन डॉलर था.

नेपाल ने दिसंबर 2018 में 100 रुपये से ऊपर के भारतीय नोटों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी, लेकिन 200 रुपये से कम के नोट अभी भी आम तौर पर स्वीकार किए जाते हैं.

3. भूटान: इस देश की मुद्रा निगुलट्रम है। यहां लेनदेन के लिए भारतीय रुपया भी स्वीकार किया जाता है. भूटान और भारत के बीच कुल द्विपक्षीय व्यापार लगभग 90 अरब रुपये का है. सितंबर 2018 तक, भूटान ने भारत को लगभग 14.917 अरब निगुलट्रम मूल्य के सामान निर्यात किए, जबकि भारत से उसका आयात लगभग 12.489 अरब निगुलट्रम का था. भारत का पड़ोसी देश होने के कारण, भूटान के निवासी अक्सर खरीदारी के लिए भारतीय मुद्रा का उपयोग करते हैं, क्योंकि दोनों मुद्राओं की कीमत लगभग समान है, जिससे विनिमय दर में उतार-चढ़ाव से होने वाले नुकसान का जोखिम नहीं रहता.

4. बांग्लादेश: इस देश की मुद्रा टका है। वर्तमान में, एक भारतीय रुपया 1.28 बांग्लादेशी टका के बराबर है. वित्तीय वर्ष 2021-22 में, भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग 18.2 बिलियन डॉलर का था. इससे यह स्पष्ट होता है कि बांग्लादेश में भारतीय रुपये का व्यापक उपयोग होता है.

5. मालदीव: यह ध्यान देने योग्य है कि 1 भारतीय रुपया 0.19 मालदीवियन रूफिया के बराबर है. मालदीव के कुछ हिस्सों में भारतीय रुपया आसानी से स्वीकार किया जाता है. भारत ने 1981 में मालदीव के साथ अपना पहला व्यापार समझौता किया था. भारत से मालदीव को निर्यात का कुल मूल्य 117.8 मिलियन डॉलर था.

इस प्रकार, उपरोक्त लेख से यह स्पष्ट होता है कि भारतीय मुद्रा उसके पड़ोसी देशों में व्यापक रूप से स्वीकार की जाती है. इसका मुख्य कारण इन देशों के बीच आपसी व्यापार निर्भरता है. हालांकि, केवल जिम्बाब्वे ने ही रुपये को कानूनी मुद्रा के रूप में आधिकारिक तौर पर मान्यता दी है.

