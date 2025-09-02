Home > जनरल नॉलेज > India imports Crude oil: किन देशों से तेल खरीदता है भारत? किसे बेचता है, जानिए

India imports Crude oil: किन देशों से तेल खरीदता है भारत? किसे बेचता है, जानिए

India export of petroleum product: रूस के अलावा, भारत सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका, कुवैत, नाइजीरिया, मेक्सिको और ओमान से तेल आयात करता है।

India Crude Oil Import-Export: ट्रम्प ने रूस से कच्चा तेल खरीदने पर भारत पर टैरिफ बढ़ा दिया। भारत की ओर से इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि अगर किसी को भारत से तेल खरीदने में दिक्कत है, तो उसे नहीं खरीदना चाहिए। किसी भी देश को तेल खरीदने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।

भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक और निर्यातक देश है। आंकड़े बताते हैं कि भारत अपनी ज़रूरतों का 85 प्रतिशत तक दूसरे देशों से आयात करता है। भारत दुनिया के 40 देशों से तेल आयात करता है और उनसे विभिन्न प्रकार के पेट्रोलियम उत्पाद तैयार करता है, जो देश की अर्थव्यवस्था को गति देने का काम करते हैं।

भारत कितने देशों से तेल आयात करता है?

भारत में कच्चे तेल का उत्पादन बहुत कम है। देश के कुछ हिस्सों में तेल पाया जाता है। इसमें असम, पश्चिमी अपतटीय और राजस्थान, गुजरात, मुंबई हाई और कृष्णा गोदावरी बेसिन शामिल हैं। हालाँकि, अध्ययनों से पता चला है कि भारत के कई हिस्सों में तेल के बड़े भंडार हो सकते हैं। जिनकी खोज जारी है।

भारत दुनिया के जिन 40 देशों से तेल खरीदता है, उनमें रूस सबसे ऊपर है। भारत ने 2024 से रूस के साथ तेल व्यापार बढ़ाया है। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, पिछले साल दिसंबर में भारत को तेल की आपूर्ति करने वाला रूस सबसे बड़ा निर्यातक देश था। देश में आयातित कच्चे तेल का लगभग एक-तिहाई हिस्सा रूस से आया था।

रूस से कच्चे तेल की आपूर्ति दर साल-दर-साल 25% बढ़कर 3.92 अरब डॉलर हो गई। आंकड़ों के अनुसार, रूस से कच्चे तेल का आयात पिछले साल नवंबर के 3.61 अरब डॉलर से 8 फीसदी इजाफा होकर 10.5 अरब डॉलर हो गया।

रूस के अलावा, भारत सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका, कुवैत, नाइजीरिया, मेक्सिको और ओमान से तेल आयात करता है। इसके अलावा, ब्राज़ील, कनाडा, गुयाना और सूरीनाम भारत को तेल की आपूर्ति करने वाले देश हैं।

भारत कितने देशों को तेल बेचता है?

अब सवाल यह उठता है कि 40 देशों से तेल आयात करने के बाद भारत उसका क्या करता है? भारत तेल आयात तो करता है, लेकिन उसे पेट्रोलियम उत्पाद के रूप में दूसरे देशों को बेचता है। यानी कच्चे तेल को रिफाइन और प्रोसेस करने के बाद, उसे दूसरे देशों को निर्यात किया जाता है।

विश्व के कई देशों को भारत पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति करता है। इनमें सिंगापुर, अमेरिका,ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, यूरोपीय देशों के साथ-साथ दक्षिण अफ्रीका भी सम्मिलित हैं। भारत से रिफाइंड तेल खरीदने में यूरोप सबसे आगे है।

भारत 40 देशों से कच्चा तेल आयात करके क्या करता है?

भारत कच्चे तेल को रिफाइन करता है और ऐसे उत्पाद बनाता है जिनका इस्तेमाल विभिन्न क्षेत्रों में होता है। इनमें हाई स्पीड डीज़ल, पेट्रोल (मोटर स्पिरिट), ईंधन तेल, एविएशन टर्बाइन ईंधन (ईंधन) और केरोसिन शामिल हैं।

इन पेट्रोलियम उत्पादों का इस्तेमाल रोज़मर्रा की ज़िंदगी के साथ-साथ परिवहन में भी होता है। इसके अलावा, इनका इस्तेमाल बिजली बनाने, विमान, सैन्य वाहन और पनडुब्बियाँ चलाने में भी होता है।

