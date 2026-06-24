रेल हादसा हो या विमान दुर्घटना, आखिर कैसे तय होती है मुआवजे की राशि? क्या है पूरा सिस्टम

India Compensation Rules: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ दो दिन पहले दोपहर एक कोचिंग सेंटर में आग लगने से पंद्रह मासूम बच्चों की मौत हो गई और चार अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. इस दुखद घटना पर गहरा दुख जताते हुए, PM मोदी ने मृतकों के घरवालों को तुरंत ₹2 लाख और घायलों को ₹50,000 की आर्थिक मदद देने की घोषणा की.

सरकार के इस कदम के बाद, लोग अक्सर सोचते हैं कि सरकार किसी दुर्घटना के बाद मुआवज़ा कैसे तय करती है. क्या यह सिर्फ़ इच्छा पर आधारित है, या इसके पीछे कोई ठोस कानूनी कदम और कड़े नियम हैं? ऐसे में चलिए विस्तार से जानें कि सड़क दुर्घटना से लेकर डोमेस्टिक फ्लाइट्स में होने वाले एक्सीडेंट तक सरकार कैसे तय करती है कि किसे कितना मुआवजा देना चाहिए.

रेलवे एक्ट के तहत ट्रेन हादसों में कितना मुआवजा मिलता है?

रेलवे परिसर में ट्रेन हादसों या दूसरी अनहोनी घटनाओं के लिए मुआवजा पूरी तरह से रेलवे एक्ट 1989 के तहत आता है. पीड़ितों को रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल में अप्लाई करना होता है. मौजूदा नियमों के मुताबिक, अगर ट्रेन एक्सीडेंट में किसी यात्री की मौत हो जाती है या वह पूरी तरह से विकलांग हो जाता है, तो रेलवे प्रशासन उसके परिवार को ₹8 लाख का तय मुआवजा देता है.

अगर शरीर का कोई अंग, जैसे हाथ-पैर या आंखों की रोशनी चली जाती है, तो चोट कितनी गंभीर है, इस पर निर्भर करते हुए रकम ₹64,000 से ₹8 लाख तक होती है. इसके अलावा, अगर यात्री ने टिकट बुक करते समय ट्रैवल इंश्योरेंस खरीदा है, तो उन्हें ₹10 लाख का एक्स्ट्रा इंश्योरेंस क्लेम मिलता है.

सड़क दुर्घटनाओं के बाद मुआवज़ा कैसे तय होता है?

अगर सड़क दुर्घटना में किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है या वह गंभीर रूप से घायल हो जाता है, तो मुआवज़ा मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल तय करता है. कोई तय रकम नहीं है; इसके बजाय, एक मल्टीप्लायर तरीका इस्तेमाल किया जाता है. इस स्कीम के तहत, कोर्ट पीड़ित की उम्र, महीने की इनकम और परिवार के आश्रित सदस्यों की संख्या पर विचार करता है. इसमें अस्पताल के बिल और शारीरिक और मानसिक तकलीफ के लिए मुआवज़ा शामिल है.

हिट-एंड-रन मामलों में सरकार मुआवज़ा कैसे देती है?

सड़क हादसों में अक्सर टक्कर मारने वाली गाड़ी का ड्राइवर शामिल होता है और कई कोशिशों के बाद भी उसकी पहचान नहीं हो पाती है. ऐसे गंभीर मामलों को कानूनी तौर पर हिट-एंड-रन केस कहा जाता है. इन हालात में, पीड़ित का परिवार बेसहारा नहीं होता है.

केंद्र सरकार की खास हिट-एंड-रन मोटर एक्सीडेंट कंपनसेशन स्कीम के तहत, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड से सीधे एक तय आर्थिक मदद दी जाती है. इस स्कीम के तहत, अगर किसी अनजान गाड़ी से किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है, तो उसके आश्रितों को ₹2,00,000 लाख की गारंटी वाली सरकारी मदद मिलती है, और अगर पीड़ित गंभीर रूप से घायल हो जाता है, तो ₹50,000 दिए जाते हैं.

डोमेस्टिक फ्लाइट्स में होने वाले एक्सीडेंट के बारे में नियम क्या कहते हैं?

अगर कोई नागरिक देश के अंदर डोमेस्टिक फ्लाइट में यात्रा कर रहा है और एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट हो जाता है, तो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के खास नियम लागू होते हैं. इन मामलों में भी, जो इंटरनेशनल ट्रीटी के दायरे से बाहर हैं, पैसेंजर के अधिकार पूरी तरह सुरक्षित हैं. मौजूदा सरकारी नियमों के अनुसार, भारत के डोमेस्टिक एयरस्पेस में किसी भी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट में मौत या गंभीर शारीरिक चोट लगने पर, संबंधित एयरलाइन कंपनी की कम से कम कानूनी लायबिलिटी ₹20 लाख तय की गई है, ताकि पीड़ित के परिवार को सुरक्षित फाइनेंशियल मदद मिल सके.

एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट में मुआवज़ा कैसे तय होता है?

एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट के लिए मुआवज़े के नियम अनोखे और बहुत सख्त हैं. भारतीय एविएशन सेक्टर में, यह सिस्टम 1972 के कैरिज बाय एयर एक्ट और मॉन्ट्रियल कन्वेंशन के तहत काम करता है, जिसे इंटरनेशनल करेंसी SDR में कैलकुलेट किया जाता है. यह नियम स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के सिद्धांत को लागू करता है, जिसमें कहा गया है कि, एयरलाइन की गलती के बावजूद, एयरलाइन कानूनी तौर पर हर उस यात्री को लगभग ₹1.4 करोड़ से ₹1.5 करोड़ देने के लिए बाध्य है, जिसकी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट में मौत हो जाती है या वह गंभीर रूप से घायल हो जाता है.

अगर यह साबित हो जाता है कि एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट एयरलाइन या पायलट की बड़ी लापरवाही के कारण हुआ था, तो मुआवज़े की अधिकतम लिमिट पूरी तरह से माफ कर दी जाती है, और पीड़ित के परिवार को अनलिमिटेड मुआवज़ा मिल सकता है.