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सावधान दुश्मनों! भारत का नया हथियार ‘भार्गवास्त्र’ मचाएगा तबाही; ‘फीचर्स’ देख ‘पाक’ को याद आएगी नानी!

India Bhargavastra Anti Drone System : भारतीय सेना का स्वदेशी ‘भार्गवास्त्र’ काउंटर-ड्रोन सिस्टम अंतिम परीक्षण चरण में पहुंच चुका है. सोलर इंडस्ट्रीज द्वारा विकसित यह सिस्टम दुश्मन के ड्रोन, लॉइटरिंग मुनिशन और स्वार्म अटैक को नष्ट करने में सक्षम माना जा रहा है.

By: Preeti Rajput | Last Updated: May 19, 2026 4:10:36 PM IST

भारत का नया हथियार ‘भार्गवास्त्र’ मचाएगा तबाही
भारत का नया हथियार ‘भार्गवास्त्र’ मचाएगा तबाही


India Bhargavastra Anti Drone System : भारत अब दुश्मनों के ड्रोन हमलों का जवाब और भी घातक तरीके से देने को तैयार है. स्वदेशी ‘भार्गवास्त्र’ काउंटर-ड्रोन सिस्टम 10 सेकंड में कई टारगेट तबाह करने की क्षमता रखता है. खासतौर पर पाकिस्तान और सीमा पार से होने वाले स्वार्म ड्रोन अटैक को रोकने के लिए इसे गेमचेंजर माना जा रहा है. यह ड्रोन सिस्टम अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है. उम्मीद जताई जा रही कि इसका परीक्षण  दिसंबर 2026 तक पूरा हो जाएगा. 

किस तरह काम करता है भार्गवास्त्र ड्रोन?

जानकारी के मुताबिक, ‘भार्गवास्त्र’ लेयर्ड हाई-किल इंटरसेप्शन तकनीक पर बेस्ड है. इसके एक लॉन्चर में 64 माइक्रो रॉकेट लगाए जा सकते हैं, जिन्हें सिर्फ 10 सेकंड में एक साथ दागा जा सकता है. इसकी यही क्षमका इसे ड्रोन स्वार्म हमलों के खिलाफ बेहद घातक बनाती है. यह  सिस्टम बड़े और मध्यम UAV को 10 किलोमीटर तथा छोटे ड्रोन को 6 किलोमीटर से अधिक दूरी से पहचान सकता है और उसे पूरी तरह से तबाह कर सकता है. 

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दो प्रकार के लगे हैं हथियार

  • स्वार्म ड्रोन हमलों को रोकने के लिए अनगाइडेड माइक्रो-रॉकेट्स इस्तेमाल होते हैं.
  • सटीक निशाने के लिए गाइडेड माइक्रो-मिसाइल्स तैनात हैं, जो सीधे टारगेट को तबाह करती हैं.
  • C4I नेटवर्क और EO/IR सेंसर से लैस स्वदेशी ‘भार्गवास्त्र’

किस तरह किया गया इसे डिजाइन? 

  • यह रेगिस्तान, मैदानी इलाकों और पहाड़ी क्षेत्रों में प्रभावी तरीके से काम कर सकता है.
  • सिस्टम 5000 मीटर तक की ऊंचाई पर भी ऑपरेट करने में सक्षम है.
  • सीमा सुरक्षा के लिए इसे बेहद उपयोगी माना जा रहा है.
  • यह सैन्य ठिकानों और रणनीतिक जगहों की सुरक्षा मजबूत करेगा.

दुश्मनों को करेगा तबाह 

युद्ध में ड्रोन और स्वार्म अटैक सबसे बड़ा खतरा बन चुके हैं. ऐसे में ‘भार्गवास्त्र’ जैसे सिस्टम महत्वपूर्ण ठिकानों के चारों ओर मजबूत सुरक्षा कवच तैयार करते हैं. रणनीतिक क्षेत्रों में 4-6 भार्गवास्त्र सिस्टम तैनात कर दुश्मन के बड़े हमलों को आसानी से रोका जा सकता है. यह सिस्टम पड़ोसी मुल्कों के लिए भारत की तरफ से एक बड़ी चेतावनी है कि अब वह दुश्मनों का कोई भी वार नहीं सहने वाला है. भारत ने तैयारी कर ली है. 

Tags: bhargavastra anti drone system
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