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रमजान ने बदल दी आजादी की तारीख? जब भारत-पाक को एक ही दिन मिली फ्रीडम; तो क्यों मनाते हैं अलग अलग स्वतंत्रता दिवस

India Pakistan Independence Day: हर साल अगस्त में, भारत और पाकिस्तान अपने-अपने स्वतंत्रता दिवस एक दिन के अंतर पर मनाते हैं. भारत 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाता है, जबकि पाकिस्तान इसे 14 अगस्त को मनाता है.

By: Heena Khan | Published: August 14, 2026 2:20:25 PM IST

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India Pakistan Independence Day: हर साल अगस्त में, भारत और पाकिस्तान अपने-अपने स्वतंत्रता दिवस एक दिन के अंतर पर मनाते हैं. भारत 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाता है, जबकि पाकिस्तान इसे 14 अगस्त को मनाता है. लेकिन इस अंतर का मतलब यह नहीं है कि दोनों देशों को कानूनी तौर पर अलग-अलग तारीखों पर आज़ादी मिली थी. यह कहानी 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, ब्रिटिश भारत के विभाजन और सत्ता हस्तांतरण समारोहों के आयोजन के तरीके से जुड़ी है.

भारत और पाकिस्तान को आज़ादी कब मिली?

भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने ब्रिटिश शासन के अंत के लिए 15 अगस्त 1947 की तारीख तय की थी. इस दिन दो स्वतंत्र राष्ट्रों का जन्म हुआ. भारत और पाकिस्तान में मुख्य घटनाएँ थोड़े समय के भीतर हुईं:

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18 जुलाई 1947: भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को शाही मंज़ूरी मिली.

14 अगस्त 1947: कराची में पाकिस्तान के लिए सत्ता हस्तांतरण समारोह हुआ.

14-15 अगस्त की आधी रात: दिल्ली में भारत को औपचारिक रूप से सत्ता सौंपी गई.

15 अगस्त 1947: अधिनियम में स्वतंत्रता के लिए तय की गई तारीख.

भारत 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाता है?

भारत भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में बताई गई तारीख 15 अगस्त को मानता है. दिल्ली में सत्ता का हस्तांतरण 14 और 15 अगस्त की आधी रात के आसपास हुआ था. भारत के स्वतंत्र होने के बाद, जवाहरलाल नेहरू ने अपना प्रसिद्ध ‘ट्रिस्ट विद डेस्टिनी’ (नियति के साथ मिलन) भाषण दिया, जो उस ऐतिहासिक पल का प्रतीक था. इसके बाद भारत ने 15 अगस्त को ही अपना स्वतंत्रता दिवस मनाना जारी रखा.

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पाकिस्तान 14 अगस्त को क्यों मनाता है?

पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को मनाया जाता है, जिसका मुख्य कारण कराची में उसके औपचारिक सत्ता हस्तांतरण समारोह का समय था. ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड लुइस माउंटबेटन ने आधी रात को भारत के स्वतंत्रता समारोह के लिए दिल्ली जाने से पहले 14 अगस्त को कराची में समारोह में भाग लिया था. शुरुआत में पाकिस्तान भी अपनी स्वतंत्रता के आधिकारिक संदर्भों में 15 अगस्त का ही इस्तेमाल करता था. हालाँकि, 1948 तक पाकिस्तान ने अपने आधिकारिक स्वतंत्रता दिवस समारोह को 14 अगस्त को स्थानांतरित कर दिया था. 1947 में इस तारीख का धार्मिक महत्व भी था, क्योंकि 14 अगस्त रमज़ान के 27वें दिन के साथ मेल खाता था. 

क्या पाकिस्तान भारत से एक दिन पहले आज़ाद हुआ था?

पूरी तरह से नहीं. ‘इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट’ (भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम) में भारत और पाकिस्तान, दोनों के लिए 15 अगस्त 1947 की तारीख तय की गई थी. आधिकारिक समारोहों की तारीखों में अंतर मुख्य रूप से सत्ता के हस्तांतरण के कार्यक्रम की वजह से था. माउंटबेटन कराची और दिल्ली में एक ही समय पर समारोह आयोजित नहीं कर सकते थे. इसलिए, आधी रात को सत्ता के हस्तांतरण के लिए दिल्ली लौटने से पहले, वे 14 अगस्त को कराची में पाकिस्तान के समारोह में शामिल हुए.

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Tags: 15 augustGK Newsindependence day
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