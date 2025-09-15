इन देशों में सुबह सबसे जल्दी उठ जाते हैं लोग, जानें लिस्ट में कहा पर आता है भारत का स्थान?

Global Sleep Habits: दुनिया के हर देश के समय में काफ़ी अंतर होता है। इसी वजह से सबके जागने का समय भी अलग-अलग होता है। वहीं अगर हम यह सवाल पूछें कि किस देश के लोग सुबह सबसे पहले उठते हैं, तो ज़्यादातर लोगों के पास इसका जवाब नहीं होगा। लेकिन अब वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू की एक रिपोर्ट में औसत जागने के समय की एक विस्तृत सूची शेयर की गई है।

लिस्ट में पहले नबंर पर आते हैं इस देश के लोग

वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू रिपोर्ट के अनुसार, दक्षिण अफ्रीका इस सूची में सबसे ऊपर है, जहां लोग सुबह 6:24 बजे उठते हैं। कोलंबिया दूसरे स्थान पर है, जहां लोग सुबह 6:31 बजे उठते हैं। कोस्टा रिका तीसरे स्थान पर है, जहाँ लोग औसतन सुबह 6:38 बजे उठते हैं। इंडोनेशिया चौथे स्थान पर है, जहां लोग औसतन सुबह 6:55 बजे उठते हैं।

लिस्ट में भारत का स्थान

इस सूची में भारत के स्थान की बात करें तो वह 20वें नंबर पर है। रिपोर्ट में जानकारी दी गई है कि भारतीयों के जागने का औसत समय सुबह 7:36 बजे है। इसके अलावा, अपने अनुशासित समाज के लिए दुनिया में मशहूर जापान पाँचवें स्थान पर आता है, जहां लोगों के जागने का औसत समय सुबह 7:09 बजे है।

छठे स्थान पर मेक्सिको आता है, जहां लोग सुबह 7:09 बजे उठ जाते हैं। इसके बाद छठे स्थान पर न्यूज़ीलैंड आता है, जहां लोग सुबह 7:11 बजे उठ जाते हैं। आठवें स्थान पर संयुक्त रूप से स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया को रखा गया है। यहाँ जागने का समय सुबह 7:13 बजे है। अमेरिका की बात करें तो वहाँ लोग औसतन सुबह 7:20 बजे उठ जाते हैं।

देर से उठने वाले देशों की लिस्ट

दूसरी ओर, जिन देशों में लोग सबसे देर से उठते हैं, उनमें तुर्की, स्पेन और सऊदी अरब शामिल हैं। यहां लोग सुबह 8:02, 8:05 और 8:27 बजे उठते हैं। इतना ही नहीं, फ्रांस और इटली जैसे यूरोपीय देश, जो पारंपरिक रूप से सुबह जल्दी उठते हैं, भी रैंकिंग में काफ़ी बाद में आते हैं। यहाँ लोग सुबह 7:51 और 7:52 बजे उठते हैं।

