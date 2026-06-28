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अगर आधार और पासपोर्ट सिटिजनशिप का सबूत नहीं, तो कानूनी तौर पर भारतीय नागरिकता कैसे तय होती है? जानिए पूरा नियम

Indian Citizenship: विदेश मंत्रालय (MEA) के हाल के बयान के बाद ज्यादतर लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि अगर आधार और पासपोर्ट नागरिकता का सबूत नहीं हैं, तो भारतीय नागरिकता कानूनी तौर पर कैसे तय होती है? ऐसे में चलिए विस्तार से जानें उन डॉक्यूमेंट और कानून के बारे में जो आपकी नागरिकता का स्टेटस तय करते हैं.

By: Shristi S | Published: June 28, 2026 2:52:12 PM IST

कानूनी तौर पर भारतीय नागरिकता कैसे तय होती है? (Credit: AI)
कानूनी तौर पर भारतीय नागरिकता कैसे तय होती है? (Credit: AI)


Proof of Indian Citizenship: विदेश मंत्रालय (MEA) के हाल के दिनों में इस स्पष्टीकरण के बाद कि पासपोर्ट भारतीय नागरिकता का अंतिम कानूनी प्रमाण नहीं है, देशभर में एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया. इससे पहले सर्वोच्च न्यायालय भी कई मामलों में स्पष्ट कर चुका है कि आधार कार्ड केवल पहचान का दस्तावेज है, नागरिकता का नहीं. ऐसे में आम लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि यदि आधार, पासपोर्ट, वोटर आईडी या पैन कार्ड नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं है, तो आखिर भारतीय नागरिकता कानूनी रूप से कैसे तय होती है?

इसका जवाब किसी एक दस्तावेज में नहीं, बल्कि भारतीय संविधान, नागरिकता अधिनियम (Citizenship Act, 1955) और व्यक्ति के जन्म, वंश, पंजीकरण या प्राकृतिककरण से जुड़ी कानूनी स्थिती में छिपा है. भारत में नागरिकता एक कानूनी दर्जा है, न कि केवल किसी पहचान पत्र का नाम.

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भारतीय नागरिकता का आधार क्या है?

भारतीय नागरिकता का मूल आधार संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 और नागरिकता अधिनियम, 1955 हैं. यही कानून तय करते हैं कि कौन भारतीय नागरिक है और कौन नहीं. इस कानून के अनुसार भारतीय नागरिकता मुख्य रूप से पांच तरीकों से प्राप्त की जा सकती है-

1. जन्म
2. वंश
3. पंजीकरण
4. प्राकृतिककरण
5. किसी नए क्षेत्र के भारत में विलय के माध्यम से

क्या भारत में नागरिकता का कोई एक सर्टिफिकेट होता है?

जी नहीं, दरअसल भारत में जन्म से नागरिक बने ज्यादतर लोगों को कोई युनिवर्सल नागरिकता सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जाता, इसलिए यहां ऐसा कोई एक दस्तावेज नहीं है जिसे हर भारतीय नागरिक अपने नागरिकता प्रमाणपत्र के रूप में दिखा सके. हालांकि जिन लोगों को रजिस्ट्रेशन या प्राकृतिकरण के जरिए नागरिकता मिलती है, उन्हें सरकार नागरिकता सर्टिफिकेट जारी करती है. यही उनके लिए सबसे मजबूत कानून प्रमाण होता है.

आम भारतीय अपनी नागरिकता कैसे साबित करते है?

अब सबसे अहम सवाल यह है कि अगर कोई  युनिवर्सल नागरिकता सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जाता, तो फिर आम भारतीय अपनी नागरिकता कैसे साबित करते है? तो इसका जवाब है कि यदि किसी व्यक्ति की नागरिकता पर कानून सवाल उठता है, तो केवल एक पहचान पत्र नहीं बल्कि कई दस्तावेजों और परिस्थितियों को एक साथ देखा जाता है. इनमे शामिल हो सकते हैं-

  • जन्म प्रमाण पत्र
  • माता-पिता की नागरिकता से जुड़े दस्तावेज
  • स्कूल या सरकारी रिकॉर्ड
  • पुराने सरकारी अभिलेख
  • भूमि या निवास संबंधी रिकॉर्ड
  • निर्वाचन संबंधी रिकॉर्ड
  • अन्य सरकारी दस्तावेज जो जन्म, वंश और निवास का क्रम साबित करते हों.

यानी अदालत या सक्षम सरकारी प्राधिकरण यह देखत है कि व्यक्ति नागरिकता अधिनियम की शर्तों को पूरा करता है या नहीं. दस्तावेज उसी कानूनी स्थिति के समर्थन में साक्ष्य का काम करते हैं.

आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण क्यों नहीं है?

आधार का उद्देश्य केवल किसी व्यक्ति की पहचान स्थापित कना है. आधार अधिनियम के तहत भारत में रहने वाला कोई भी पात्र निवासी आधार बनवा सकता है. इसलिए आधार यह नहीं बताता कि व्यक्ति भारतीय नागरिक है या नहीं. यही वजह है कि आधार को नागरिकता का अंतिम कानूनी प्रमाण नहीं माना जाता.

पासपोर्ट नागरिकता का अंतिम प्रणाण क्यों नहीं है?

पासपोर्ट जारी करने से पहले सरकार कई स्तर पर जांच करती है. इसलिए सामान्य परिस्थितियों में यह भारतीय नागरिक होने का मजबूत संकेत माना जाता है. लेकिन कानून की नजर में पासपोर्ट का मुख्य उद्देश्य विदेश यात्रा है. पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 20 केंद्र सरकार को विशेष परिस्थितियों में गैर नागरिक को भी पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज जारी करने की अनुमति देती है. इसी वजह से अदालतों ने भी माना है कि केवल पासपोर्ट होने से नागरिकता का अंतिम और निर्णायक प्रमाण स्थापित नहीं हो जाता.

क्या वोटर आईडी नागरिकता का प्रमाण है?

मतदाता पहचान पत्र केवल यह दर्शाता है कि संबंधित व्यक्ति का नाम निर्वाचन सूची में दर्ज है और वह मतदान के लिए पंजीकृत है. हालांकि मतदाता बनने के लिए भारतीय नागरिक होना आवश्यक है, लेकिन स्वंय वोटर आईडी कार्ड को भी नागरिकता का अंतिम कानूनी प्रमाण नहीं माना जाता. यदि किसी विवाद की स्थिती पैदा होती है, तो नागरिकता का निर्धारण अलग कानूनी प्रक्रिया के तहत किया जाता है.

Tags: AadhaarIndian citizenshipPassport
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