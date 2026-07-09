Human Brain: 340 साल तक लगातार चलता रहेगा वीडियो, इंसानी दिमाग का स्टोरेज सुन रह जाएंगे दंग

Human Brain: भले ही टेक्नोलॉजी कितनी भी एडवांस हो गई हो, लेकिन आज भी वह इंसानी दिमाग को पूरी तरह मात नहीं दे पाई है. इंसानी दिमाग को अक्सर अब तक का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कहा जाता है. इसकी क्षमता दुनिया के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर से भी कहीं ज्यादा है. जब भी हम कंप्यूटर लेने जाते हैं, तो ये ध्यान में रखते हैं कि कंप्यूटर का स्टोरेज कितना है. तो चलिए जानते हैं कि इंसानी दिमाग कितने जीबी ता होता है.

कितना होता है इंसानी दिमाग का स्टोरेज?

वैज्ञानिकों का यह अनुमान है कि इंसान के दिमाग का स्टोरेज क्षमता लगभग 2.5 पेटाबाइट यानी कि 2.5 मिलियन जीबी है. आपको जानकर हैरानी होगी कि यह 3 मिलियन घंटे का एचडी वीडियो स्टोर करने के लिए काफी है. यह लगातार 340 साल से ज्यादा समय तक चलने वाले वीडियो के बराबार है.

इंसानी दिमाग में होते हैं 86 अरब न्यूरॉन्स

इंसानी दिमाग में लगभग 86 अरब न्यूरॉन्स होते हैं. हर न्यूरॉन हजारों कनेक्शन बनाता है. इन कनेक्शन को सिनेप्स कहा जाता है. ये नेटवर्क काफी बड़ी मात्रा में जानकारी को स्टोर करने और प्रोसेस करने में जिम्मेदार होते है.

लगातार बढ़ता है इंसानी दिमाग का स्टोरेज

फिक्स्ड स्टोरेज वाले कंप्यूटर में जितनी जगह होती है हम उतना ही स्टोर कर सकते हैं, लेकिन इंसानी दिमाग इसके उलट काम करता हैं, जैसे-जैसे हम सोचते हैं और सिखते हैं, दिमाग लगातार नए न्यूरल कनेक्शन बनाता रहता है. यह क्षमता इसे समय के साथ अपनी प्रोसेसिंग और मेमोरी क्षमता को बढ़ाने में मदद करती है.

20 वॉट पावर पर काम करता है इंसानी दिमाग

अपनी शानदार परफॉर्मेंस के बावजूद, इंसान का दिमाग सिर्फ़ 20 वॉट पावर पर काम करता है, जो लगभग एक छोटे लाइट बल्ब के बराबर है. इसकी तुलना में, मॉडर्न सुपरकंप्यूटर को मुश्किल कैलकुलेशन करने के लिए मेगावाट पावर की ज़रूरत होती है.

दिमाग मेमोरी, इमोशन, क्रिएटिविटी, चेतना और एडजस्ट करने की क्षमता को जोड़ता है, और सांस लेने, दिल की धड़कन, देखने और सोचने को भी कंट्रोल करता है. दूसरी ओर, सुपरकंप्यूटर सिर्फ़ इंसानों के दिए गए डेटा और इंस्ट्रक्शन के आधार पर ही काम कर सकते हैं.

स्टोरेज भर जाने पर क्रैश होने के बजाय, दिमाग समय के साथ कम ज़रूरी यादों को कम करता है और उन पर नई जानकारी लिख देता है. यह अनोखा प्रोसेस नई और ज़्यादा ज़रूरी जानकारी के लिए जगह बनाने में मदद करता है.