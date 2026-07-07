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बारिश से पहले कैसे मिलती है खतरे की चेतावनी? येलो, ऑरेंज और रेड अलर्ट में क्या होता है फर्क? आसान भाषा में जानिए IMD के नियम

How IMD predicts rain: बारिश का मौसम शुरु हो चुका है ऐसे  में अक्सर येलो, ऑरेंज और रेड अलर्ट की खबरें सामने आती हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसको भारतीय मौसम विभाग (IMD) किस मानको के तहत मौसम की स्थिति का आकलन करता है. तो आइए जानते हैं कि येलो, ऑरेंज और रेड अलर्ट  में क्या अंतर होता हैं व यह कैसे जारी होता है.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: July 7, 2026 3:11:28 PM IST

येलो, ऑरेंज और रेड अलर्ट में क्या अंतर है?
येलो, ऑरेंज और रेड अलर्ट में क्या अंतर है?


IMD Weather Alert: रेड अलर्ट मौसम विभाग की सबसे गंभीर चेतावनी मानी जाती है. इसका मतलब है कि किसी इलाके में मौसम की स्थिति खतरनाक हो सकती है. ऐसे हालात में लोगों की सुरक्षा, यातायात और सामान्य जनजीवन प्रभावित होने की आशंका रहती है. इसलिए प्रशासन भी पहले से तैयारियां शुरू कर देता है और लोगों को जरूरी सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है.
 
कई लोगों को लगता है कि तेज बारिश होते ही रेड अलर्ट जारी कर दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है. IMD केवल बारिश की मात्रा नहीं देखता, बल्कि यह भी आकलन करता है कि बारिश से बाढ़, जलभराव, भूस्खलन या दूसरे खतरे कितने बढ़ सकते हैं. अगर हालात गंभीर बनने की आशंका हो, तभी रेड अलर्ट जारी किया जाता है.

कितनी बारिश होने पर जारी होता है रेड अलर्ट?

मौसम विभाग के अनुसार, अगर किसी क्षेत्र में 24 घंटे के भीतर 204.5 मिलीमीटर या उससे ज्यादा बारिश होने का अनुमान हो तो रेड अलर्ट जारी किया जा सकता है. हालांकि स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए इससे कम बारिश में भी रेड अलर्ट जारी किया जा सकता है, यदि नुकसान की आशंका ज्यादा हो.

येलो, ऑरेंज और रेड अलर्ट में क्या अंतर है?

मौसम विभाग तीन स्तर पर चेतावनी जारी करता है. आइए जानते इन तीनों के बारे में विस्तार से 
  • येलो अलर्ट का मतलब है कि मौसम बिगड़ सकता है, इसलिए सतर्क रहने की जरूरत है.
  • ऑरेंज अलर्ट बताता है कि मौसम का असर ज्यादा हो सकता है, इसलिए पहले से तैयारी कर लेनी चाहिए.
  • रेड अलर्ट सबसे गंभीर स्थिति को दर्शाता है. इसका मतलब है कि खतरा बढ़ सकता है और लोगों को तुरंत सावधानी बरतनी चाहिए.

अलर्ट जारी करने से पहले किन बातों का आकलन होता है?

रेड अलर्ट जारी करने से पहले मौसम वैज्ञानिक कई तरह के आंकड़ों का अध्ययन करते हैं. इसमें मौसम रडार, सैटेलाइट से मिलने वाली तस्वीरें, कंप्यूटर आधारित पूर्वानुमान और विभिन्न मौसम केंद्रों का डेटा शामिल होता है. इन सभी जानकारियों के आधार पर तय किया जाता है कि किस इलाके में कितना खतरा हो सकता है.

बड़े शहरों के लिए अलग तरीके से होती है निगरानी

मुंबई, दिल्ली और दूसरे बड़े शहरों में केवल बारिश का अनुमान नहीं देखा जाता. यह भी आकलन किया जाता है कि किन इलाकों में पानी भर सकता है, ट्रैफिक कितना प्रभावित होगा और लोगों पर इसका कितना असर पड़ेगा. इसी आधार पर स्थानीय प्रशासन को अलर्ट भेजा जाता है.

रेड अलर्ट के दौरान क्या करना चाहिए?

अगर आपके इलाके में रेड अलर्ट जारी हुआ है तो बिना जरूरी काम के बाहर निकलने से बचें. मौसम विभाग और स्थानीय प्रशासन की ओर से जारी निर्देशों का पालन करें. किसी भी तरह की अफवाह पर भरोसा करने की बजाय आधिकारिक जानकारी पर ही विश्वास करें.

Tags: Green Alertimd weather alertMonsoon NewsOrange Alertred alertYellow Alert
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