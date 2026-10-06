राज्य का नाम बदलने में कितने करोड़ खर्च? कौन लेता है फैसला, क्या है पूरी प्रक्रिया? जानिए A to Z

State Name Change Cost in India: बंगाल BJP प्रेसिडेंट समिक भट्टाचार्य ने सोमवार को घोषणा की कि राज्य सरकार जल्द ही राज्य का नाम बदलकर ‘पश्चिम बंग’ करने के लिए असेंबली में एक बिल पेश करेगी. वाराणसी में पश्चिम बंग भवन बनाने के प्रस्ताव पर यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल का जवाब देते हुए, भट्टाचार्य ने कहा कि राज्य को पश्चिम बंग कहने का फैसला इसे इसके इतिहास से जोड़ने के लिए लिया गया था. BJP नेता ने कहा, ‘आपको अब बांग्ला या पश्चिम बंगाल जैसे नाम नहीं लेने पड़ेंगे क्योंकि राज्य सरकार बहुत जल्द, शायद असेंबली के इसी सेशन में, हमारे राज्य का नाम बदलकर पश्चिम बंग करने के लिए एक बिल पेश करेगी, जो इसके इतिहास के हिसाब से होगा.’ वहीं ऐसे में हम आपको बताने वाले हैं कि एक राज्य का नाम बदलने में कितना खर्च आता है.

राज्य का नाम बदलने में कितना आता है खर्च

साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि देश में किसी भी राज्य का नाम बदलने में सरकार का काफी खर्च आता है. हालांकि यह खर्च फिक्स नहीं है, हर राज्य में खर्च अलग-अलग होता है. लेकिन, एक अनुमान के मुताबिक, किसी राज्य का नाम बदलने में 200 करोड़ से 500 करोड़ रुपये तक का खर्च आ सकता है. बड़े राज्यों में यह खर्च 1000 करोड़ रुपये तक भी जा सकता है.

सिर्फ नाम बदलने में इतना खर्च क्यों?

सरकारी रिकॉर्ड और स्टेशनरी: मुख्यमंत्री ऑफिस से लेकर पंचायत लेवल तक, हज़ारों ऑफिस और अधिकारियों की सील, लेटरहेड और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स बदलने पड़ते हैं.

पब्लिक साइनबोर्ड: हाईवे, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और सरकारी बिल्डिंग्स पर साइन बदलना सबसे महंगा काम है.

डिजिटल अपडेट: सभी ऑफिशियल स्टेट वेबसाइट और ग्लोबल मैप पर भी नाम अपडेट किए जाते हैं. इसके लिए काफी मैनपावर और टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है.

सिटिजन डॉक्यूमेंट्स: इन बदलावों का असर राज्य के पहचान पत्र, जैसे वोटर ID कार्ड और स्टूडेंट मार्कशीट पर भी पड़ता है. इसलिए, खर्च राज्य के साइज़ और उसकी ग्लोबल पहचान पर निर्भर करता है.

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