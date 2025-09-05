Ambani Family Expenses: अंबानी परिवार एक दिन में कर देता है इतने रुपए खर्च, अमाउंट जानकर आपका भी चकरा जाएगा सिर

Ambani Family Expenses: देश के दिग्गज उद्योगपति और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के मालिक मुकेश अंबानी और उनकी फैमिली दुनिया भर में अपनी शानदार लाइफस्टाइल के लिए हमेशा चर्चा में रहते हैं। कुछ समय पहले हुई अनंत अंबानी की शादी ने देश के साथ-साथ दुनियाभर में जमकर सुर्खियां बटोरी थी। उसके ऊपर से एंटीलिया में जब भी कोई पार्टी या किसी चीज का आयोजन होता है, तो दुनिया भर की नजरें सिर्फ वहां के शाही अंदाज पर ही रहते हैं।

अंबानी परिवार की बेशुमार दौलत को देख अच्छे-अच्छों की आंखें चौंधिया जाती हैं। लेकिन इन सबसे हटकर क्या कभी आपके मन में ये सवाल आया है कि अंबानी परिवार एक दिन में कितना पैसा खर्च करता है? अगर नहीं तो चलिए जाते हैं।

एक दिन में कितना खर्च कर देता है अंबानी परिवार?

वैसे बता दें कि इस बात का कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं है, जिसमें ये बताया गया हो कि अंबानी परिवार एक दिन में कितना खर्च करता है। लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अंबानी परिवार का मासिक पर्सनल खर्च 30 से 60 करोड़ रुपये तक हो सकता है। इसके अलावा उनके खर्चे कई सारी चीजों पर निर्भर करता है , जिनमें उनकी सिक्योरिटी, ट्रैवलिंग और एंटीलिया का खर्चा भी शामिल है।

एंटीलिया पर होने वाला खर्च –

अंबानी परिवार जिस ऊंची इमारत में रहता है उसका नाम एंटीलिया है। एंटीलिया की गिनती दुनिया के सबसे महंगे निजी घरों में होती है। एंटीलिया में हेलीपैड, प्राइवेट थिएटर, बॉलरूम, तापमान नियंत्रित स्विमिंग पूल से लेकर हर चीज़ मौजूद है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, यहां 600 से ज़्यादा लोग काम करते हैं और उनकी मासिक सैलरी लगभग 12 करोड़ रुपये तक जाती है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अंबानी परिवार किस तरह की लाइफस्टाइल जीता है।

वहीं, अगर एंटीलिया के रोजाना के खर्च की बात करें तो यह 50 लाख रुपये से ज़्यादा है और एक महीने में यह आंकड़ा 15 से 20 करोड़ रुपये तक पहुँच जाता है।

कपड़े और गहनों पर करोड़ों का खर्च –

नीता अंबानी अपने लग्जरी ब्रांड के कपड़ों और गहनों को लेकर हमेशा चर्चा में रहती हैं। खबरें हैं कि नीता अंबानी ने अपनी बेटी ईशा और बहू श्लोका को कई बार करोड़ों रुपये के गहने गिफ्ट किए हैं। गहनों पर खर्च की बात करें तो रिपोर्ट के मुताबिक, इस मामले में अंबानी परिवार का मासिक खर्च 3 से 5 करोड़ रुपये के बीच है।

ट्रैवल और प्राइवेट जेट्स का खर्च

व्यवसायी होने के नाते, अंबानी परिवार को व्यावसायिक बैठकों के लिए एक शहर से दूसरे शहर जाना पड़ता है। इसके लिए उनके पास कई निजी जेट हैं, जिनकी कीमत करोड़ों में है। इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इन जेट के रखरखाव और ईंधन पर हर महीने 5 से 10 करोड़ रुपये खर्च होते हैं।

सिक्योरिटी पर खर्च

एक हाई-प्रोफाइल परिवार होने के नाते, अंबानी परिवार अपनी सुरक्षा पर खूब पैसा खर्च करता है। इसके लिए देश की बेहतरीन सुरक्षा एजेंसियां ​​और निजी सुरक्षाकर्मियों की एक फौज उनके साथ रहती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, हर महीने सिर्फ़ सुरक्षा पर ही 2 से 3 करोड़ रुपये खर्च होते हैं।

