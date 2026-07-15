2 या 3… आखिर कितने बैंक अकाउंट होना चाहिए? क्या आपके पास भी हैं कई बैंक अकाउंट? एक्सपर्ट्स ने बताया कितने खाते रखना सबसे सही

How Many Bank Accounts Should You Have: आज के समय में बैंक अकाउंट खुलवाना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है. मोबाइल से कुछ मिनटों में नया खाता खुल जाता है, इसलिए कई लोगों के पास दो, तीन या उससे भी ज्यादा बैंक अकाउंट हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर एक व्यक्ति के पास कितने बैंक अकाउंट होना सही माना जाता है? क्या ज्यादा अकाउंट रखना फायदे का सौदा है या इससे नुकसान भी हो सकता है? आइए आसान भाषा में समझते हैं.

अगर आपके मन में यह सवाल है कि कानून के अनुसार बैंक अकाउंट की कोई सीमा तय है या नहीं, तो जवाब है नहीं.भारत में ऐसा कोई नियम नहीं है जो किसी व्यक्ति को सीमित संख्या में बैंक खाते रखने के लिए बाध्य करता हो. आप अपनी जरूरत के अनुसार अलग-अलग बैंकों में सेविंग, करंट, सैलरी या बिजनेस अकाउंट खुलवा सकते हैं.

फिर कितने बैंक अकाउंट रखना सही माना जाता है?

फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की मानें तो एक सामान्य व्यक्ति के लिए 2 से 3 बैंक अकाउंट पर्याप्त माने जाते हैं.

1. सैलरी या डेली ट्रांजैक्शन अकाउंट

यह वह खाता होना चाहिए जिसमें आपकी सैलरी आए और जिससे बिजली बिल, EMI, UPI पेमेंट और रोजमर्रा के खर्च पूरे किए जाएं.

2. सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट अकाउंट

दूसरा अकाउंट केवल बचत और निवेश के लिए रखें. कोशिश करें कि इस खाते का डेबिट कार्ड रोजमर्रा के इस्तेमाल में न लें, ताकि आपकी सेविंग सुरक्षित रहे.

3. इमरजेंसी फंड अकाउंट

अगर संभव हो तो एक अलग बैंक खाते में मेडिकल इमरजेंसी, नौकरी छूटने या अन्य आपात स्थिति के लिए पैसा जमा करें.

जरूरत से ज्यादा बैंक अकाउंट रखने के नुकसान

अगर आपके पास 5-6 या उससे ज्यादा बैंक खाते हैं, तो फायदे से ज्यादा नुकसान भी हो सकते हैं.

1. मिनिमम बैलेंस बनाए रखना मुश्किल

अधिकांश बैंक खातों में न्यूनतम बैलेंस रखना जरूरी होता है. बैलेंस कम होने पर बैंक पेनाल्टी काट सकता है.

2. हर साल बढ़ जाते हैं चार्ज

हर खाते के साथ कई तरह के शुल्क जुड़े होते हैं, जैसे-

डेबिट कार्ड की एनुअल फीस

SMS अलर्ट चार्ज

अन्य बैंकिंग सर्विस चार्ज

ज्यादा खाते होने पर ये खर्च सालभर में हजारों रुपये तक पहुंच सकते हैं.

3. अकाउंट हो सकता है डॉर्मेंट

अगर किसी खाते में लंबे समय तक कोई ट्रांजैक्शन नहीं होता, तो बैंक उसे डॉर्मेंट या इनएक्टिव घोषित कर देता है. बाद में उसे दोबारा चालू कराने के लिए KYC सहित कई औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ती हैं.

4. फ्रॉड का खतरा बढ़ जाता है

जितने ज्यादा बैंक खाते होंगे, उतने ज्यादा पासवर्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग की जानकारी संभालनी होगी. ऐसे में साइबर फ्रॉड का जोखिम भी बढ़ सकता है.

5. फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो जाता है मुश्किल

कई खातों में पैसे बंटे होने से खर्च और बचत का सही हिसाब रखना कठिन हो जाता है.

एक्सपर्ट्स की सलाह