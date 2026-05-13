क्या है HUF संपत्ति बंटवारे का नियम? पिता के निधन पर ऐसे तय होता है हिस्सा; जानें पूरी डिटेल

HUF Property Division: आमतौर पर हर घर में पिता की मौत के बाद अक्सर बड़ा बेटा हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) का कर्ता बन जाता है. लेकिन परिवार में कई बार संपत्ति के बंटवारे को लेकर भ्रम और विवाद हो जाता है. खासतौर पर जब वसीयत की बात आती है तो, ऐसा ही एक मामला हाल ही में सामने आया है. जहां एक युवक ने अपने पिता की मौत के बाद HUF संपत्ति में अपना, अपने बच्चे और भाई को लेकर सवाल किया. इसमें एक एक जटिल बात यह थी कि मां ने अपनी मौत से पहले संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा छोटे बेटे का नाम कर दिया था.

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 क्या है?

Hindu Succession Act 1956 में बदलाव के बाद HUF संपत्ति के बंटवारे के नियमों में काफी हद तक बदलाव किया गया है. कानून के मुताबिक, जब परिवार में किसी सदस्य की मौत होती है, तो संपत्ति का एक काल्पनिक बंटवारा होता है. अगर पिता ने कोई वसीयत नहीं छोड़ी, तो HUF संपत्ति में उनका एक-तिहाई हिस्सा बनता था. जिसे उनके निजी संपत्ति मान लिया जाता था. संपत्ति के उस हिस्सों को दोनों बेटों के बीच बराबार में बांट दिया जाता था. यानी पिता का 1/3 हिस्सा दोनों भाइयों को मिलता था.

क्या मां अपनी इच्छा से किसी के नाम कर सकती है वसीयत?

सामने आए इस मामले में सबसे अहम बात मां के हिस्से को लेकर हैं. कानून के मुताबिक, HUF में मां सिर्फ एक सदस्य होती है. वह को-पार्शनर यानी बराबरी की हिस्सेदार नहीं मानी जाती हैं. इसलिए मां अपने जीवनकाल में संपत्ति का बंटवारा नहीं कर सकती थी. अगर पिता के जिंदा रहते ही संपत्ति का बंटवारा हो जाता है, तो मां को भी बेटों के बराबर हिस्सा मिलता है. लेकिन यहां ऐसा नहीं हुआ. मां की मृत्यु पहले ही हो गई. इसलिए उस समय HUF संपत्ति में उनका कोई तय हिस्सा नहीं बना था. जब उनका कोई हिस्सा ही नहीं था, तो वह वसीयत भी नहीं कर सकती थी. इसलिए छोटे बेटे के नाम की गई वसीयत कानून के हिसाब से मान्य नहीं होगी.

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संपत्ति में आपको क्या मिलेगा?

HUF का जबतक पूरी तरह बंटवारा नहीं होता, तब तक कोई भी सदस्य संपत्ति में हिस्से को लेकर दावा नहीं कर सकता है. लेकिन अगर आज संपत्ति का बंटवारा होता हो, तो आपको और आपके भाई को संपत्ति में बराबर हिस्सा मिलेगा. उसमें बेटे और बेटी दोनों का बराबर हक होता है. इस हिसाब से देखें तो पिता की कुल HUF संपत्ति में आपके बेटे और आपकी बेटी को 1/9 हिस्सा मिलता है. हालांकि, हिंदू कानून के कुछ हिस्से अभी भी पूरी तरह से साफ नहीं है. इसलिए अदालत कई बार अपने फैसले को लेकर अलग-अलग राय देती है.

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