न पानी, न शॉवर…फिर भी चमकती रहती है त्वचा! आखिर कैसे नहाते हैं यहां के लोग?

People Who Don’t Bath: हम में से अधिकतर लोग रोजाना नहाते हैं. वहीं कई लोग 1 या 2 दिन छोड़कर नहाते हैं. लेकिन दुनिया में एक ऐसी जगह भी है जहां लोग बिना पानी के नहाते हैं या फिर कहें कि हमारी तरह नहीं नहाते हैं. यहां के लोग अपनी जिंदगी में 2 से 3 बार से अधिक स्नान नहीं करते हैं. ऐसे में यह लोग अपने आपको साफ कैसे रखते हैं, आइए जानते हैं यहां…

पानी से नहीं नहाते यहां के लोग

नामिबिया की हिंबा ट्राइब के लोग अपने अनोखी परंपराओं के लिए दुनियाभर में फेमस हैं. इसी में से एक परंपरा है कि यहां के लोग नहाने के लिए एक बूंद भी पानी का इस्तेमाल नहीं करते हैं. दरअसल, नामिबिया के कई इलाकों में पानी की भारी कमी रहती है, जिसके कारण हिंबा ट्राइब के लोग पानी पीने के लिए बचा कर रखते हैं और खर्च नहीं करते.

कैसे रखते हैं खुद को साफ?

हिंबा ट्राइब के लोग खुद को साफ करने के लिए स्मोक बाथ या धुआं स्नान करते हैं. इसमें जड़ी-बूटियों और लकड़ियों को जलाकर धुआं तैयार किया जाता है. जैसे ही शरीर पर धुआं लगता है त्वचा साफ हो जाती है और शरीर के दुर्गंध भी खत्म हो जाती है.

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त्वचा पर लगाती हैं खास लेप

हिंबा महिलाएं अपनी स्किन पर एक खास तरह के लेप लगाती हैं. यह Otjize नाम का एक खास पेस्ट है. इसे बटरफैट और रेड ऑक्रे पिग्मेंट से तैयार किया जाता है. जो स्किन को धूप और गर्मी से बचाकर रखता है. यह पेस्ट परंपरा और सुंदरता का प्रतीक माना जाता है.

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