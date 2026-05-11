Home > जनरल नॉलेज > न पानी, न शॉवर…फिर भी चमकती रहती है त्वचा! आखिर कैसे नहाते हैं यहां के लोग?

न पानी, न शॉवर…फिर भी चमकती रहती है त्वचा! आखिर कैसे नहाते हैं यहां के लोग?

People Who Don't Bath: दुनिया में एक ऐसी जगह है जहां लोग बिना पानी के नहाते हैं. आइए जानते हैं इसके पीछे का रहस्य.

By: Preeti Rajput | Published: May 11, 2026 10:31:26 AM IST

आखिर कैसे नहाते हैं यहां के लोग?
आखिर कैसे नहाते हैं यहां के लोग?


People Who Don’t Bath: हम में से अधिकतर लोग रोजाना नहाते हैं. वहीं कई लोग 1 या 2 दिन छोड़कर नहाते हैं. लेकिन दुनिया में एक ऐसी जगह भी है जहां लोग बिना पानी के नहाते हैं या फिर कहें कि हमारी तरह नहीं नहाते हैं. यहां के लोग अपनी जिंदगी में 2 से 3 बार से अधिक स्नान नहीं करते हैं. ऐसे में यह लोग अपने आपको साफ कैसे रखते हैं, आइए जानते हैं यहां…

पानी से नहीं नहाते यहां के लोग 

नामिबिया की हिंबा ट्राइब के लोग अपने अनोखी परंपराओं के लिए दुनियाभर में फेमस हैं. इसी में से एक परंपरा है कि यहां के लोग नहाने के लिए एक बूंद भी पानी का इस्तेमाल नहीं करते हैं. दरअसल, नामिबिया के कई इलाकों में पानी की भारी कमी रहती है, जिसके कारण हिंबा ट्राइब के लोग पानी पीने के लिए बचा कर रखते हैं और खर्च नहीं करते. 

You Might Be Interested In

कैसे रखते हैं खुद को साफ?

हिंबा ट्राइब के लोग खुद को साफ करने के लिए स्मोक बाथ या धुआं स्नान करते हैं. इसमें जड़ी-बूटियों और लकड़ियों को जलाकर धुआं तैयार किया जाता है. जैसे ही शरीर पर धुआं लगता है त्वचा साफ हो जाती है और शरीर के दुर्गंध भी खत्म हो जाती है. 

कन्फर्म था टिकट, फिर भी टीसी ने लगाया भारी जुर्माना, रेलवे का यह नियम जान पकड़ लेंगे माथा

त्वचा पर लगाती हैं खास लेप

हिंबा महिलाएं अपनी स्किन पर एक खास तरह के लेप लगाती हैं. यह Otjize नाम का एक खास पेस्ट है. इसे बटरफैट और रेड ऑक्रे पिग्मेंट से तैयार किया जाता है. जो स्किन को धूप और गर्मी से बचाकर रखता है. यह पेस्ट परंपरा और सुंदरता का प्रतीक माना जाता है. 

Monsoon: क्या है मानसून? यह कितने प्रकार का होता है; भारत में सबसे पहले कब और कहां पहुंचता है?

Tags: Himba TribeNamibia
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

क्या आप आम के इन प्रकारों को जानते हैं?

May 11, 2026

चिया सीड्स के 5 फायदे

May 11, 2026

ऐसे बिताएं बड़े मंगलवार का दिन, खुश हो जाएंगे बजरंगबली!

May 11, 2026

गर्मियों में लीची खाने के गजब के फायदे

May 11, 2026

वेट लॉस के 8 जादुई ड्रिंक्स

May 11, 2026

Summer Tips: भूलकर भी न खाएं 5 फल

May 11, 2026
न पानी, न शॉवर…फिर भी चमकती रहती है त्वचा! आखिर कैसे नहाते हैं यहां के लोग?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

न पानी, न शॉवर…फिर भी चमकती रहती है त्वचा! आखिर कैसे नहाते हैं यहां के लोग?
न पानी, न शॉवर…फिर भी चमकती रहती है त्वचा! आखिर कैसे नहाते हैं यहां के लोग?
न पानी, न शॉवर…फिर भी चमकती रहती है त्वचा! आखिर कैसे नहाते हैं यहां के लोग?
न पानी, न शॉवर…फिर भी चमकती रहती है त्वचा! आखिर कैसे नहाते हैं यहां के लोग?