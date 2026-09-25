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Hijab Burqa Nqab Me Kya Antar Hain: हिजाब, नकाब और बुर्का! तीनों में फर्क जानकर आप भी रह जाएंगे हैरान; तस्वीरों से समझे

Hijab Burqa Nqab Me Kya Antar Hain:: ईरान से लेकर इटली तक में अब हिजाब को लेकर विवाद शुरू हो गया है. दुनियाभर में हिजाब पहनने से लेकर ना पहनने तक विवाद छिड़ा रहता है. जहां ईरान में महिलाएं हिजाब न पहनने को लेकर अपनी आवाज उठा रही हैं.

By: Heena Khan | Last Updated: September 25, 2026 6:10:40 PM IST

Hijab Naqab Burqa
Hijab Naqab Burqa


Diffrence Between Hijab Niqab Burqa: ईरान से लेकर इटली तक में अब हिजाब को लेकर विवाद शुरू हो गया है. दुनियाभर में हिजाब पहनने से लेकर ना पहनने तक विवाद छिड़ा रहता है. जहां ईरान में महिलाएं हिजाब न पहनने को लेकर अपनी आवाज उठा रही हैं. वहीं इटली में वहां की PM Giorgia Meloni स्कूल के बच्चों का हिजाब उतरवा रही हैं. केवल यही नहीं बल्कि हिजाब को लेकर विवाद तो भारत भी हो चुका है. वहीं इस बीच हम जानेंगे कि हिजाब, नकाब और बुर्का में क्या फर्क है? 

हिजाब, नकाब, बुर्का

दुनिया भर में मुस्लिम महिलाएं कई तरह के कपड़े पहनती हैं. कुछ महिलाएं अपने सिर और बालों को ढकने के लिए हेडस्कार्फ़ पहनती हैं, जबकि दूसरी महिलाएं बुर्का या नकाब पहनती हैं, जिससे उनका चेहरा भी ढक जाता है. हेडस्कार्फ़ पहनने वाले लोग इसे शर्म की निशानी और धार्मिक आस्था का प्रतीक मानते हैं, लेकिन हर कोई इससे सहमत नहीं है और फ्रांस और डेनमार्क जैसे कुछ देशों में, पब्लिक में चेहरा ढकने वाले कपड़े पहनने पर बैन है. यहां अलग-अलग तरह के हेडस्कार्फ़ के बारे में हमारी गाइड दी गई है:

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हिजाब क्या है? (Hijab Kya Hota Hain)

हिजाब शब्द आम तौर पर ढकने के काम के बारे में बताता है, लेकिन अक्सर इसका इस्तेमाल मुस्लिम महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले हेडस्कार्फ़ के बारे में बताने के लिए किया जाता है. ये स्कार्फ़ कई स्टाइल और रंगों में आते हैं. पश्चिम में सबसे ज़्यादा पहना जाने वाला स्कार्फ़ सिर और गर्दन को ढकता है लेकिन चेहरा साफ़ रहता है.

Hijab Burqa Nqab Me Kya Antar Hain: हिजाब, नकाब और बुर्का! तीनों में फर्क जानकर आप भी रह जाएंगे हैरान; तस्वीरों से समझे

नकाब क्या है? (Naqab Kya Hota Hain)

नकाब चेहरे के लिए एक घूंघट है जो आंखों के आस-पास के हिस्से को साफ़ रखता है. हालांकि, इसे आंखों के लिए अलग घूंघट के साथ भी पहना जा सकता है. इसे सिर पर स्कार्फ़ के साथ पहना जाता है.

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बुर्का क्या है? (Burqa Kya Hota Hain)

बुर्का सभी इस्लामी घूंघटों में सबसे ज़्यादा छिपाने वाला घूंघट है. यह एक पीस वाला घूंघट होता है जो चेहरे और शरीर को ढकता है, और अक्सर देखने के लिए सिर्फ़ एक जालीदार स्क्रीन छोड़ता है.

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Tags: hijab banislamic rules
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