10 जनरल नॉलेज के सवाल जानकार उड़ जाएंगे आपके होश
Home > जनरल नॉलेज > 10 जनरल नॉलेज के सवाल जानकार उड़ जाएंगे आपके होश

10 जनरल नॉलेज के सवाल जानकार उड़ जाएंगे आपके होश

भारत में हर साल विभिन्न राज्यों की परीक्षाओं (Examinations) समेत प्रतियोगी परीक्षाओं (Competitive Exam) का भी आयोजन किया जाता है. इन परीक्षाओं को क्रैक करने के लिए आपका सामान्य ज्ञान (General Knowledge)होना बेहद ही ज़रूरी है.

By: DARSHNA DEEP | Published: October 11, 2025 6:32:51 PM IST

GK questions you must know
GK questions you must know

Genral Knowledge Question: भारत में हर साल यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग और विभिन्न राज्यों की परीक्षाओं समेत कई प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है. इन परीक्षाओं को क्रैक करने के लिए आपका सामान्य ज्ञान मजबूत होना बेहद ही जरूरी है. इसी बात को ध्यान में रखते हुए, यहां आपके लिए 6 महत्वपूर्ण जनरल नॉलेज के सवाल और उनके जवाब दिए जा रहे हैं, जो आपके ज्ञान को देश-दुनिया के प्रति बढ़ाने में आपकी काफी मदद करेंगे. 

प्रश्न 1: सौरमंडल के किस ग्रह को ‘धूल भरा ग्रह’ कहा जाता है ? 
उत्तर:  मंगल ग्रह

प्रश्न 2: ईसा मसीह का जन्म कहां हुआ था ? 
उत्तर:  बेथलहम

प्रश्न 3: ‘कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन’ का अर्थ क्या है ?
उत्तर:  कर्म करना तुम्हारा अधिकार है, लेकिन उसके फल पर नहीं

प्रश्न 4: ‘दुख में सब सुमिरन करें, सुख में करे न कोय’ किसने कहा था ?
उत्तर:  संत कबीरदास

प्रश्न 5: गौतम बुद्ध का जन्म का वास्तविक नाम क्या था ?
उत्तर:  सिद्धार्थ गौतम

प्रश्न 6: स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था ?
उत्तर:  नरेंद्रनाथ दत्त

प्रश्न 7: भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है ?
उत्तर:  गंगा नदी

प्रश्न 8: दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है ?
उत्तर:  एशिया

प्रश्न 9: भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं ?
उत्तर:  तीन (केसरिया, सफेद और हरा)

प्रश्न 10: संयुक्त राष्ट्र संघ (UN) का मुख्यालय कहां पर है ?
उत्तर:  न्यूयॉर्क शहर, अमेरिका

इन महत्वपूर्ण सवालों को याद रखकर आप अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को और भी मजबूत बना सकते हैं. 

Tags: Competitive ExamsGeneral KnowledgeGK NewsPlanet MarsSolar System
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

दिवाली में घर की सफाई के लिए अपनाएं यह शानदार...

October 11, 2025

आयुर्वेद में इस समय को माना गया सेक्स के लिए...

October 11, 2025

पीएम किसान सम्मानि निधि पाने के लिए जानें 10 शर्तें

October 11, 2025

इस दिवाली घर पर बनाएं यह बेहतरीन मिठाई, दिल खुश...

October 11, 2025

हेल्दी खाने के शौकीनों के लिए एवोकाडो की मजेदार रेसिपीज

October 11, 2025

दिवाली पर नई कार और इंश्योरेंस: 5 टिप्स जो रखें...

October 11, 2025
10 जनरल नॉलेज के सवाल जानकार उड़ जाएंगे आपके होश

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

10 जनरल नॉलेज के सवाल जानकार उड़ जाएंगे आपके होश

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

10 जनरल नॉलेज के सवाल जानकार उड़ जाएंगे आपके होश
10 जनरल नॉलेज के सवाल जानकार उड़ जाएंगे आपके होश
10 जनरल नॉलेज के सवाल जानकार उड़ जाएंगे आपके होश
10 जनरल नॉलेज के सवाल जानकार उड़ जाएंगे आपके होश