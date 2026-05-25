बिना इंजन कैसे चलता है रोपवे, गुलमर्ग केबल कार कैसे हुआ खराब? जानिए ‘उड़न खटोले’ का पूरा साइंस

Gulmarg Ropeway Breakdown: गुलमर्ग गोंडोला में सोमवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब रोपवे अचानक बीच रास्ते में रुक गया और करीब 300 पर्यटक हवा में फंस गए. घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. कई केबिन ऊंचाई पर लटके रह गए, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी सवार थे. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कुछ यात्रियों में डर और घबराहट का माहौल बन गया. यह रोपवे पर्यटकों को ऊंचाई वाले स्की ढलानों और पहाड़ी इलाकों तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और जम्मू-कश्मीर के प्रमुख पर्यटन आकर्षणों में से एक माना जाता है.

सेना और प्रशासन ने शुरू किया रेस्क्यू

घटना की जानकारी मिलते ही भारतीय सेना की 9 राजपूताना राइफल्स, जम्मू-कश्मीर पुलिस और स्थानीय प्रशासन की राहत-बचाव टीमें मौके पर पहुंचीं. जवानों ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और फंसे हुए पर्यटकों को सुरक्षित निकालने का प्रयास किया. अधिकारियों के मुताबिक कई लोगों को सुरक्षित नीचे उतार लिया गया. बचाव अभियान के दौरान सुरक्षा उपायों का खास ध्यान रखा गया ताकि किसी तरह की बड़ी दुर्घटना न हो. प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है.

आखिर कैसे काम करता है रोपवे सिस्टम?

इस घटना के बाद लोगों के मन में सवाल उठने लगे कि रोपवे या केबल कार आखिर काम कैसे करती है. रोपवे सिस्टम में मजबूत स्टील केबल, ट्रॉली या केबिन, ऊपरी और निचले स्टेशन तथा ड्राइव-ब्रेकिंग यूनिट शामिल होते हैं. केबिन विशेष क्लैम्प की मदद से स्टील केबल से जुड़े रहते हैं और इन्हीं के सहारे यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है.

पूरे सिस्टम का संचालन इलेक्ट्रिक मोटर से नियंत्रित ड्राइव शाफ्ट के जरिए होता है. इसमें गुरुत्वाकर्षण और काउंटरवेट सिस्टम संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं. यही वजह है कि रोपवे बिना किसी अलग इंजन के भी लगातार चलता रहता है.

किन कारणों से आ सकती है तकनीकी खराबी?

विशेषज्ञों के अनुसार रोपवे सिस्टम में तकनीकी खराबी कई वजहों से हो सकती है. इसमें मोटर या गियरबॉक्स में खराबी, ब्रेकिंग सिस्टम फेल होना, केबल में अत्यधिक घर्षण, सॉफ्टवेयर ग्लिच या मानवीय गलती शामिल हो सकती है. यदि सिस्टम का समय पर रखरखाव न किया जाए तो ऐसी घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है. गुलमर्ग रोपवे के अचानक रुकने की शुरुआती वजह तकनीकी खराबी बताई जा रही है. हालांकि अधिकारियों ने कहा है कि पूरी जांच के बाद ही वास्तविक कारण स्पष्ट हो पाएगा.

जांच जारी, रिपोर्ट होगी सार्वजनिक

स्थानीय प्रशासन ने बताया कि रोपवे के संचालन से जुड़े इंजीनियर और तकनीकी कर्मचारी मामले की जांच कर रहे हैं. विस्तृत जांच रिपोर्ट तैयार की जाएगी और बाद में सार्वजनिक भी की जाएगी. प्रशासन का कहना है कि सुरक्षा मानकों की समीक्षा की जाएगी ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके. फिलहाल सभी पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और सिस्टम को दोबारा सुरक्षित तरीके से चालू करने पर ध्यान दिया जा रहा है.

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