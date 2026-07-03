बाबर की बेटी गुलबदन बेगम की अनसुनी कहानी, 17 की उम्र में चचेरे भाई से हुआ प्रेम और फिर…

Mughal History: मुगल इतिहास की बात होते ही बाबर, हुमायूं, अकबर और शाहजहां जैसे बादशाहों के नाम सबसे पहले याद आते हैं. लेकिन इसी सल्तनत में एक ऐसी शहजादी भी हुईं, जिन्होंने केवल शाही परिवार का हिस्सा होने के कारण नहीं, बल्कि अपनी विद्वता, लेखन और साहसिक जीवन के कारण इतिहास में खास पहचान बनाई. हम बात कर रहे हैं बाबर की बेटी और अकबर की बुआ ‘गुलबदन बेगम’ की, जिनका जीवन कई अनसुने किस्सों से भरा हुआ है.

गुलबदन बेगम मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर की पुत्री और सम्राट हुमायूं की सौतेली बहन थीं. रिश्ते में वह बादशाह अकबर की बुआ लगती थीं. उन्होंने बाबर, हुमायूं और अकबर,तीनों पीढ़ियों के शासन को करीब से देखा. यही कारण है कि उनके अनुभव आज भी इतिहासकारों के लिए बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं.

17 साल की उम्र में चचेरे भाई से हुआ लगाव

ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार, जब गुलबदन बेगम करीब 17 वर्ष की थीं, तब उनका लगाव अपने चचेरे भाई ‘खिज्र ख्वाजा’ से हुआ. उस दौर में शाही और मध्य एशियाई तैमूरी परिवारों में रिश्तेदारी के भीतर विवाह असामान्य नहीं माना जाता था. इसलिए उस समय इस रिश्ते को सामाजिक और राजनीतिक परंपराओं के अनुरूप देखा जाता था. आज के नजरिए से यह बात लोगों को अलग लग सकती है, लेकिन उस दौर की परिस्थितियां अलग थीं.

पढ़ाई-लिखाई में भी थीं बेहद आगे

गुलबदन बेगम केवल शाही परिवार की सदस्य ही नहीं थीं, बल्कि उस समय की सबसे शिक्षित महिलाओं में भी गिनी जाती थीं. उन्हें फारसी भाषा का गहरा ज्ञान था और साहित्य, कविता तथा इतिहास में विशेष रुचि थी. उनकी विद्वता ने उन्हें मुगल दरबार की अन्य महिलाओं से अलग पहचान दिलाई.

क्यों कहा जाता है ‘घुमक्कड़ बेगम’?

इतिहासकारों के मुताबिक, गुलबदन बेगम को यात्राएं करना बेहद पसंद था. उन्होंने शाही काफिले के साथ काबुल से भारत तक की कठिन यात्रा की, जिसमें खैबर दर्रा और सिंधु नदी जैसे चुनौतीपूर्ण रास्ते भी शामिल थे. उस समय महिलाओं के लिए इतनी लंबी यात्राएं करना बेहद दुर्लभ माना जाता था. यही वजह है कि कई इतिहासकार उन्हें ‘घुमक्कड़ बेगम’ के नाम से भी याद करते हैं.

‘हुमायूंनामा’ ने दिलाई अमर पहचान