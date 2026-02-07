Home > जनरल नॉलेज > Oldest Shark: मुगल साम्राज्य देखा, अंग्रेज़ों का राज देखा…अब भी जिंदा है ये शार्क, चलती-फिरती ‘मौत की मशीन’

Greenland Shark: नॉर्थ अटलांटिक और आर्कटिक महासागरों के बर्फीले, अंधेरे पानी में, एक बहुत बड़ा शिकारी धीमी गति से चलता है. यह ग्रीनलैंड शार्क है, एक ऐसा जानवर जिसने वैज्ञानिकों की वर्टीब्रेट जीवन के बारे में सोच को बदल दिया है.

By: Heena Khan | Published: February 7, 2026 11:09:31 AM IST

Greenland Shark: नॉर्थ अटलांटिक और आर्कटिक महासागरों के बर्फीले, अंधेरे पानी में, एक बहुत बड़ा शिकारी धीमी गति से चलता है. यह ग्रीनलैंड शार्क है, एक ऐसा जानवर जिसने वैज्ञानिकों की वर्टीब्रेट जीवन के बारे में सोच को बदल दिया है. जहां ज़्यादातर जानवर अपनी ज़िंदगी दशकों में जीते हैं, वहीं ये शार्क अपनी ज़िंदगी सदियों में जीती हैं. आज तैर रही कुछ शार्क शायद मेफ्लावर के आने या औद्योगिक क्रांति शुरू होने से पहले पैदा हुई होंगी. रिपोर्ट्स के मुताबिक यह शार्क लगभग 400 साल से धरती पर जिंदा है.

सबसे लंबी उम्र का रिकॉर्ड

ग्रीनलैंड शार्क आधिकारिक तौर पर इस ग्रह पर सबसे ज़्यादा समय तक जीवित रहने वाला रीढ़ वाला जानवर है. सालों तक, उनकी असली उम्र एक रहस्य थी क्योंकि उनमें हड्डी या शल्क जैसे कठोर ऊतक नहीं होते, जिनका इस्तेमाल वैज्ञानिक आमतौर पर उम्र के छल्ले गिनने के लिए करते हैं. जब शोधकर्ताओं ने शार्क की आँखों पर ध्यान दिया तो सब कुछ बदल गया. आँखों के लेंस में खास प्रोटीन पर रेडियोकार्बन डेटिंग का इस्तेमाल करके, जो जन्म के समय बनते हैं और वैसे ही रहते हैं, वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि ये शार्क सैकड़ों साल तक जीवित रहती हैं.

एक सदी लंबा बचपन

क्योंकि वो बहुत लंबे समय तक जीवित रहते हैं, इसलिए ग्रीनलैंड शार्क सब कुछ धीरे-धीरे करते हैं. वो लगभग 1 सेमी प्रति वर्ष की दर से बढ़ते हैं. शायद सबसे चौंकाने वाली खोज उनका जीवन इतिहास है: एक ग्रीनलैंड शार्क शायद तब तक सेक्शुअल मैच्योरिटी तक नहीं पहुँचती जब तक वो लगभग 150 साल की नहीं हो जाती. इसका मतलब है कि ये शार्क रिप्रोडक्शन शुरू करने से पहले एक सदी से ज़्यादा समय तक किशोर अवस्था में रहती हैं. यह लंबा बचपन रीढ़ वाले जीवों में अनोखा है और यह स्पीड के बजाय बहुत ज़्यादा सहनशक्ति के लिए ऑप्टिमाइज़्ड जीवन रणनीति को दिखाता है.

