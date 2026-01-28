Plane Crash: राजनेताओं के अलावा इन महान हस्तियों के लिए भी ‘यमदूत’ बना प्लेन, क्रिकेटर से लेकर साइंटिस्ट तक का नाम शामिल

Ajit Pawar Plane Crash: आज सुबह महाराष्ट्र से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने देशभर में हड़कंप मचा दिया है. दरअसल, NCP प्रमुख और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की आज सुबह एक दुखद विमान दुर्घटना में मौत हो गई. बताया जा रहा है कि वो मुंबई से बारामती जा रहे थे. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस हादसे में पायलट और पवार के सुरक्षाकर्मियों समेत 5 अन्य लोगों की भी मौत हो गई. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनके अलावा कई और भी महान हस्तियां ऐसी हैं जिन्होंने प्लेन हादसे में अपनी जान गवा दी है.

संजय गांधी

क्या आप जानते हैं कि संजय गांधी की मौत 23 जून, 1980 को दिल्ली में एक ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट क्रैश में हुई थी. वो सफदरजंग एयरपोर्ट के पास एक नए पायलट को एरोबेटिक पैंतरे सिखा रहे थे, तभी उनका प्लेन कंट्रोल से बाहर हो गया और क्रैश हो गया. इस हादसे में संजय गांधी की मौके पर ही मौत हो गई. उनकी अचानक और दुखद मौत से पूरे देश को सदमा लगा, क्योंकि उस समय उन्हें भारतीय राजनीति के सबसे प्रभावशाली और उभरते नेताओं में से एक माना जाता था. यह हादसा न सिर्फ गांधी परिवार बल्कि भारतीय राजनीति के लिए भी एक बड़ा झटका साबित हुआ.

जॉन एफ. कैनेडी जूनियर

जॉन एफ. कैनेडी जूनियर की मौत 16 जुलाई, 1999 को एक प्राइवेट प्लेन क्रैश में हुई थी. वो अपने पाइपर साराटोगा एयरक्राफ्ट को न्यू जर्सी से मार्था’स वाइनयार्ड, मैसाचुसेट्स ले जा रहे थे, जब खराब विजिबिलिटी और रात में प्लेन उड़ाने के अनुभव की कमी के कारण उनका प्लेन अटलांटिक महासागर में क्रैश हो गया. इस हादसे में उनकी पत्नी, कैरोलिन बेसेट और साली, लॉरेन बेसेट की भी मौत हो गई. जांच में यह निष्कर्ष निकला कि कैनेडी जूनियर, जो पायलट के तौर पर प्लेन उड़ा रहे थे, उन्हें स्पेसियल डिसओरिएंटेशन हुआ, जिसके कारण यह दुखद हादसा हुआ.

APJ अब्दुल कलाम के करीबी

होमी जे. भाभा की मौत 24 जनवरी, 1966 को स्विट्जरलैंड में एक एयर इंडिया विमान दुर्घटना में हुई थी. वो एयर इंडिया फ्लाइट 101 से मुंबई से न्यूयॉर्क जा रहे थे, जो जिनेवा के पास मोंट ब्लैंक पहाड़ से टकरा गया. इस दुर्घटना में विमान में सवार सभी यात्रियों की मौत हो गई. होमी जे. भाभा भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक और देश के सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक थे, और उनकी असामयिक मृत्यु को भारतीय विज्ञान और राष्ट्र के लिए एक अपूरणीय क्षति माना गया. यह दुर्घटना भारतीय इतिहास की सबसे रहस्यमय और दुखद हवाई दुर्घटनाओं में से एक मानी जाती है.

अफ्रीका क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान

हैन्सी क्रोनिये (Hansie Cronje) दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और अपने दौर के सबसे चर्चित खिलाड़ियों में से एक थे. 1 जून 2002 को उनकी मौत एक दर्दनाक विमान हादसे में हुई, जब वह जिस छोटे निजी विमान से यात्रा कर रहे थे, वह खराब मौसम के कारण दक्षिण अफ्रीका के जॉर्ज एयरपोर्ट के पास पहाड़ी इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया. इस हादसे में विमान में सवार सभी लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. क्रिकेट जगत में क्रोनिये को एक आक्रामक कप्तान और शानदार ऑलराउंडर के रूप में याद किया जाता है, और उनकी अचानक हुई मौत ने पूरी क्रिकेट दुनिया को गहरे सदमे में डाल दिया.