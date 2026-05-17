1968 का वो कानून, जिसने तय की थी सोना रखने की सीमा; फिर मनमोहन सिंह ने क्यों किया था खत्म? PM मोदी के लिए क्या है दुविधा

Gold Control Act: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि वे एक साल तक सोना खरीदने से बचें. सरकार भारत में विदेशी सोने के प्रवाह को रोकने के लिए कई कदम उठा रही है. सोने पर लगातार टैक्स लगाए जा रहे हैं, और जनता को जागरूक करने के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं. हालांकि, अगर मनमोहन सिंह ने 1990 में सोने से जुड़े पुराने कानून को खत्म न किया होता, तो आज इन प्रयासों की कोई ज़रूरत नहीं होती.

ऐसा इसलिए है, क्योंकि उस समय इतने कड़े प्रतिबंध लागू थे कि लोग अपनी मर्ज़ी से जितना चाहें उतना सोना अपने घरों में जमा नहीं कर सकते थे; ऐसी जमाखोरी के लिए एक तय कानूनी सीमा निर्धारित थी। तो, आखिर हुआ क्या था? मनमोहन सिंह को इस कानून को खत्म करना जरूरी क्यों लगा?

इंदिरा गांधी की सरकार ने ‘गोल्ड कंट्रोल एक्ट’ लागू किया

बात 1960 के दशक की है, उस समय भारत एक गरीब देश था जिसके पास विदेशी मुद्रा भंडार बहुत कम था. इसके ठीक विपरीत, भारतीय समाज में, सोना महज़ एक आभूषण से कहीं बढ़कर था इसे आर्थिक सुरक्षा, बचत और सामाजिक प्रतिष्ठा के प्रतीक के रूप में पूजा जाता था. शादियों से लेकर मुश्किल समय तक, जीवन के हर पहलू में सोने ने एक अहम भूमिका निभाई. सरकार को इस बात की बढ़ती चिंता सताने लगी कि देश की संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा सोना खरीदने में लगाया जा रहा है. नतीजतन, 1968 में, इंदिरा गांधी की सरकार ने ‘गोल्ड कंट्रोल एक्ट’ लागू किया.

इस कानून के क्या प्रावधान थे?

बिना वैध लाइसेंस के सोना रखना, बेचना, खरीदना या उसका व्यापार करना गैर-कानूनी घोषित कर दिया गया था. यहां तक कि गहने बनाने वाले जौहरियों और कारीगरों के लिए भी लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया था. सोने की ईंटों और सिक्कों को रखने और उनके व्यापार पर कड़े नियम लागू किए गए थे.

कोई व्यक्ति अधिकतम कितना सोना अपने पास रख सकता है, इसकी एक निश्चित सीमा तय कर दी गई थी; उदाहरण के लिए, किसी विवाहित महिला को 500 ग्राम से अधिक सोना रखने की अनुमति नहीं थी. अविवाहित महिलाओं को 250 ग्राम तक सोना रखने की अनुमति थी, जबकि पुरुषों को 100 ग्राम तक सोना रखने की छूट थी. सोने की तस्करी और अवैध व्यापार के लिए दंड के तौर पर जेल की सज़ा के प्रावधान भी लागू किए गए थे.

कानून के बाद के हालात और ज्यादा बुरे हो गए

सरकार को उम्मीद थी कि लोग सोने की खरीद कम कर देंगे. लेकिन, ठीक इसका उल्टा हुआ. मांग में कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन बाज़ार ‘अंडरग्राउंड’ हो गया. दुबई से सोने की आवक शुरू हो गई, और समुद्री रास्तों से होने वाली तस्करी में जबरदस्त उछाल आया. मुंबई के अंडरवर्ल्ड ने सोने की तस्करी के रास्तों पर अपनी पकड़ और मज़बूत कर ली. इस बीच, कानून इतना सख़्त था कि छोटे-मोटे सुनारों को भी परेशानी झेलनी पड़ी.

जौहरियों ने शिकायत की कि जहां ग्राहक सोने की मांग कर रहे थे, वहीं सरकार उनके साथ अपराधियों जैसा बर्ताव कर रही थी. नतीजा? काला बाज़ार फला-फूला, तस्करी और तेज़ हो गई, और सरकार का नियंत्रण कमज़ोर पड़ गया.

जब 1991 में मनमोहन सिंह ने वित्त मंत्री पद संभाला

1991 का दौर… भारत एक गंभीर आर्थिक संकट में फंसा हुआ था. विदेशी मुद्रा भंडार इतना कम हो गया था कि कहा जाने लगा था कि देश शायद कुछ हफ़्तों के आयात का खर्च भी मुश्किल से ही उठा पाएगा. इसी नाज़ुक मोड़ पर नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने, और मनमोहन सिंह ने वित्त मंत्री का पद संभाला. यहीं से भारत की लाइसेंस राज से बाहर निकलने की यात्रा शुरू हुई. सरकार को आखिरकार यह एहसास हुआ कि अगर हर क्षेत्र को ताले में बंद करके रखा जाएगा, तो अर्थव्यवस्था ठीक से काम नहीं कर पाएगी. नतीजतन, 1968 का ‘गोल्ड कंट्रोल एक्ट’ रद्द कर दिया गया.

वैश्वीकरण की ताकतों से प्रेरित होकर, सरकार उस समय कई कानूनों को खत्म करने और विभिन्न पाबंदियों को हटाने के लिए मजबूर हो गई. ये कदम भारत में विदेशी सामानों की आवक को आसान बनाने और भारतीय उत्पादों को वैश्विक बाज़ार तक पहुंचाने के लिए जरूरी थे. ठीक इसी वजह से सोने के आयात पर लगी पाबंदियां भी हटा दी गईं. इसके बाद, सोने के आयात की प्रक्रिया धीरे-धीरे और भी ज़्यादा सुव्यवस्थित हो गई; बाज़ार खुल गया, और सोने के बड़े-बड़े ब्रांड इस क्षेत्र में उतर आए.

‘गोल्ड कंट्रोल एक्ट’ रद्द होने के बाद क्या हुआ?

सरकार का तर्क यह था कि अगर लोग वैसे भी सोने की खरीद बंद नहीं करने वाले हैं, तो कम से कम उन्हें कानूनी तरीकों से इसे खरीदने की इजाज़त तो दी जानी चाहिए. सच तो यह है कि इस कानून के रद्द होने के बाद, सोने का व्यापार कहीं ज़्यादा संगठित हो गया. हालांकि, इस बदलाव ने एक नई चुनौती भी खड़ी कर दी: जैसे-जैसे सोने की मांग बढ़ती गई, भारत में सोने के आयात की मात्रा भी लगातार बढ़ने लगी.

अगर गोल्ड कंट्रोल एक्ट खत्म न किया गया होता, तो क्या होता?

अगर मनमोहन सिंह ने उस दौर में गोल्ड कंट्रोल एक्ट खत्म न किया होता, तो आज भी सोने की ईंटें रखना एक मुश्किल काम हो सकता था. जौहरी लाइसेंस राज में ही उलझे रहते. बड़े पैमाने पर तस्करी होती, और “दुबई गोल्ड रूट” और भी बड़ा हो जाता. भारत का सोने का बाज़ार कभी भी व्यवस्थित नहीं हो पाता. इसके अलावा, सरकार को आज शायद इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने की उतनी जरूरत महसूस न होती, क्योंकि कानूनी बाज़ार काफ़ी छोटा होता.

दूसरी तरफ़, यह भी सच है कि सोने की सार्वजनिक मांग कम नहीं होती. गैर-कानूनी बाज़ार और भी ज़्यादा फैल सकता था, जिससे सरकार को टैक्स से होने वाली कमाई कम हो जाती. संक्षेप में कहें तो, अगर गोल्ड कंट्रोल एक्ट लागू रहता, तो भारत शायद “किफ़ायती सोने” वाला देश न बनकर, बल्कि “छिपे हुए सोने” वाला देश बन जाता.

भारत में, सोना सिर्फ़ एक धातु नहीं है; यह एक सोच है. यहां, जब शेयर बाज़ार गिरता है तो लोग घबरा जाते हैं, लेकिन जब वे सोना खरीदते हैं तो उन्हें सुरक्षा का एहसास होता है. शादियों में, बैंक की फ़िक्स्ड डिपॉज़िट नहीं दिखाई जातीं; बल्कि सोना दिखाया जाता है.

मोदी सरकार की दुविधा

आज भारत दुनिया में सोने के सबसे बड़े उपभोक्ताओं में से एक है. हर साल देश में भारी मात्रा में सोना आयात किया जाता है. हालांकि, सोना खरीदने का मतलब है डॉलर खर्च करना. जब लोग बड़ी मात्रा में सोना खरीदते हैं, तो आयात बिल बढ़ जाता है, और चालू खाता घाटा (Current Account Deficit) और भी चौड़ा हो जाता है. इससे रुपये पर दबाव पड़ता है.

संक्षेप में कहें तो, सरकार की चिंता आज भी ठीक वैसी ही है जैसी 1968 में थी; एकमात्र अंतर इसके दृष्टिकोण में है. सरकार अब सोने की खरीद पर पूरी तरह से प्रतिबंध नहीं लगा सकती; इसके बजाय, वह आयात शुल्क बढ़ाती है, गोल्ड बॉन्ड योजनाएं शुरू करती है, और डिजिटल गोल्ड तथा ETFs को बढ़ावा देती है. वह लोगों को बैंकिंग-आधारित निवेश के रास्तों की ओर निर्देशित करती है. कुल मिलाकर, भले ही आज कोई विशिष्ट नियंत्रण अधिनियम (Control Act) लागू नहीं है, फिर भी नियंत्रण बनाए रखने के प्रयास लगातार जारी हैं.

सरकार अब सोने के आयात पर सीधा प्रतिबंध नहीं लगा सकती

प्रधानमंत्री की नागरिकों से एक साल तक सोना न खरीदने की अपील भी इसी रणनीति का एक अभिन्न अंग है. वैश्वीकरण के कारण, सरकार सोने के आयात पर सीधा प्रतिबंध नहीं लगा सकती. हालांकि, प्रधानमंत्री मोदी निश्चित रूप से जनता से सोना खरीदने से परहेज करने की अपील कर सकते हैं. यदि लोग सोना खरीदने से परहेज करते हैं, तो सरकार पर पड़ने वाला दबाव कम हो जाएगा. इसके अलावा, विदेशी मुद्रा भंडार जो अन्यथा सोने के आयात पर खर्च हो जाता सुरक्षित रहेगा.