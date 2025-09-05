GK Trending Quiz: कौन थे महात्मा गाँधी के गुरु? जानिए उनसे जुडी कई रोचक तथ्य

GK Trending Quiz: इनखबर एक बार फिर देश और राज्य से जुड़ी सामान्य ज्ञान की जानकारी लेकर हाजिर है। इसे जानने से न केवल आपका सामान्य ज्ञान बढ़ेगा, बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं, इंटरव्यू और करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए भी यह बेहद उपयोगी साबित होगा। इस लेख के माध्यम से आपको भारत की विरासत, इतिहास और सांस्कृतिक पहचान को जानने का मौका मिलेगा। तो आइए एक नज़र डालते हैं कुछ रोचक और दिलचस्प सवालों के जवाबों पर।

महात्मा गांधी से जुड़े सामान्य ज्ञान के प्रश्न-उत्तर

प्रश्न 1: महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम क्या है?

उत्तर: महात्मा गांधी की आत्मकथा “मेरी आत्मकथा” है। इसमें गांधी जी ने अपने जीवन के अनुभवों का वर्णन किया है। यह पुस्तक गांधी जी के जीवन को समझने के लिए महत्वपूर्ण है।

प्रश्न 2: महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कब शुरू किया था?

उत्तर: महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 को शुरू किया था। यह आंदोलन ब्रिटिश सरकार के नमक कर के खिलाफ था। यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण था।

प्रश्न 3: महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था?

उत्तर: महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। यह उपाधि गांधी जी के नेतृत्व और योगदान के लिए दी गई थी। गांधी जी को पूरे भारत में राष्ट्रपिता के रूप में सम्मानित किया जाता है।

प्रश्न 4: महात्मा गांधी ने किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत वापसी की थी?

उत्तर: महात्मा गांधी ने 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत वापसी की थी। इसके बाद उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भूमिका निभाई।

प्रश्न 5: महात्मा गांधी के गुरु कौन थे?

उत्तर: महात्मा गांधी के गुरु श्रीयुत राजचंद्र थे। वह एक जैन कवि और दार्शनिक थे जिन्होंने गांधी जी को सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया।