GK Quiz: किस जानवर के तीन दिल होते हैं? 10 मजेदार सवालों का जवाब; जानें यहां
Home > जनरल नॉलेज > GK Quiz: किस जानवर के तीन दिल होते हैं? 10 मजेदार सवालों का जवाब; जानें यहां

GK Quiz: किस जानवर के तीन दिल होते हैं? 10 मजेदार सवालों का जवाब; जानें यहां

General Knowledge MCQ: किस जानवर के तीन दिल होते हैं? आइए हम आपको इस सवाल के जवाब के साथ आपकों कई और सवालों के जवाब भी देते हैं. जिससे आपके जनकर नॉलेज बढ़ेगी।

By: Preeti Rajput | Published: October 9, 2025 8:25:10 AM IST

GK Quiz: किस जानवर के तीन दिल होते हैं? 10 मजेदार सवालों का जवाब; जानें यहां

GK Trending Quiz: किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने के लिए जनरल नॉलेज होना बेहद जरुरी है. इससे लोग जागरुक रहते हैं और परीक्षा पास कर पाते हैं. अगर आप भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपकों इन 10 प्रश्नों का जवाब पता होना बेहद जरुरी है. 

1. दुनिया का सबसे बड़ा उड़ने वाला पक्षी कौन सा है?

A. चील

B. अल्बाट्रॉस

C. गिद्ध

D. शुतुरमुर्ग

उत्तर: B. अल्बाट्रॉस

2. किस देश की दो राजधानियां हैं?

A. दक्षिण अफ्रीका

B. नीदरलैंड

C. इज़राइल

D. श्रीलंका

उत्तर: A. दक्षिण अफ्रीका

3. दुनिया का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है?

A. हमिंगबर्ड

B. गौरैया

C. फिंच

D. रॉबिन

उत्तर: A. हमिंगबर्ड

4. किस जानवर के तीन दिल होते हैं?

A. ऑक्टोपस

B. स्क्विड

C. कटलफ़िश

D. उपरोक्त सभी

उत्तर: D. उपरोक्त सभी

5. किस देश को “वज्र की भूमि” के रूप में जाना जाता है?

A. भूटान

B. नेपाल

C. भारत

D. चीन

उत्तर: A. भूटान

6. सबसे तेज़ थलीय जानवर कौन सा है?

A. चीता

B. ल्योन

C. हाथी

D. जिराफ़

उत्तर: A. चीता

7. दुनिया का सबसे पुराना देश कौन सा है?

A. मिस्र

B. चीन

C. सैन मैरिनो

D. वेटिकन सिटी

उत्तर: C. सैन मैरिनो

8. दुनिया में सबसे तेज़ इंटरनेट किस देश में है?

A. सिंगापुर

B. दक्षिण कोरिया

C. अमेरिका

D. चीन

उत्तर: B. दक्षिण कोरिया

9. दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है?

A. शुतुरमुर्ग

B. एमु

C. कैसोवरी

D. कीवी

उत्तर: A. शुतुरमुर्ग

10. किस जानवर का रक्त नीला होता है?

A. ऑक्टोपस

B. स्क्विड

C. झींगा मछली

D. उपरोक्त सभी

उत्तर: D. उपरोक्त सभी

Tags: General Knowledgegk quesgk quiz
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

केमिकल-फ्री मेकअप हटाने के आसान तरीके, स्किन भी रहे हेल्दी!

October 10, 2025

अब बनाएं चावल से नहीं, बल्कि चिया सीड्स की खीर,...

October 10, 2025

मानसिक तनाव बना सकता है आपको गंभीर बीमारियों का शिकार,...

October 10, 2025

क्या करवा चौथ पर यौन संबंध बनाने से टूट जाता...

October 10, 2025

करवाचौथ 2025 आप भी ये खूबसूरत quote करे अपने हमसफर...

October 10, 2025

प्रेग्नेंसी में गलती से भी ना खाएं ये फल, हो...

October 10, 2025
GK Quiz: किस जानवर के तीन दिल होते हैं? 10 मजेदार सवालों का जवाब; जानें यहां

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

GK Quiz: किस जानवर के तीन दिल होते हैं? 10 मजेदार सवालों का जवाब; जानें यहां

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

GK Quiz: किस जानवर के तीन दिल होते हैं? 10 मजेदार सवालों का जवाब; जानें यहां
GK Quiz: किस जानवर के तीन दिल होते हैं? 10 मजेदार सवालों का जवाब; जानें यहां
GK Quiz: किस जानवर के तीन दिल होते हैं? 10 मजेदार सवालों का जवाब; जानें यहां
GK Quiz: किस जानवर के तीन दिल होते हैं? 10 मजेदार सवालों का जवाब; जानें यहां