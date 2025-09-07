GK Quiz: रात के समय क्यों टिमटिमाते हैं आकाश में तारे, ये रहा सही जवाब

Interesting GK Questions: जनरल नॉलेज (GK) प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों को हर क्षेत्र की जानकारी होनी चाहिए। रेलवे, एसएससी, बैकिंग, यूपीएससी जैसी परीक्षाओं में सामान्य ज्ञान से जुड़े प्रसन्न जरूर पूछे जाते हैं। तो आइए जानते हैं इन प्रसन्नों के उत्तर के बारे में।

1. संसार का सबसे बड़ा डेल्टा कौन-सा है?

उत्तर: संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा है।

2. संसार का सबसे बड़े सुंदरवन डेल्टा कौन-सी नदियां बनाती हैं?

उत्तर: संसार का सबसे बड़ा सुंदरवन डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां मिलकर बनाती हैं।

3. सितारे और तबले का जनक किसे माना जाता है?

उत्तर: अमीर खुसरो को सितारे और तबले का जनक माना जाता है।

4. रक्तचाप का मतलब क्या होता है?

उत्तर: रक्तचाप का मतलब है धमनियों की दीवारों पर रक्त का दवाब।

5. रात के समय आकाश में तारे क्यों टिमटिमाते हैं?

उत्तर: प्रकाश के अपवर्तन के कारण आसमान में तारे टिमटिमाते हैं। प्रकाश किरण एक से दूसरे माध्यम में जाती है, तो मुड़ जाती है। इसे ही प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। जब तारों से प्रकाश वायुमंडल से होकर गुजरता है, तो यह कई बार अपवर्तन से गुजरता है। ऐसे में आकाश में तारे का यह प्रकाश टिमटिमाता हुआ लगता है।