Home > जनरल नॉलेज > GK Quiz: रात के समय क्यों टिमटिमाते हैं आकाश में तारे, ये रहा सही जवाब

GK Quiz: रात के समय क्यों टिमटिमाते हैं आकाश में तारे, ये रहा सही जवाब

GK Questions: छात्रों के लिए सामान्य ज्ञान सबसे जरूरी विषयों में से एक है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए हर क्षेत्र की जानकारी रखना और भी जरूरी हो जाता है। तो आज इनखबर आपके लिए जनरल नॉलेज से जुड़े 5 सवालों के जवाब लाया है।

Published By: Shivi Bajpai
Published: September 7, 2025 19:21:00 IST

Twinkling of stars
Twinkling of stars

Interesting GK Questions: जनरल नॉलेज (GK) प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों को हर क्षेत्र की जानकारी होनी चाहिए। रेलवे, एसएससी, बैकिंग, यूपीएससी जैसी परीक्षाओं में सामान्य ज्ञान से जुड़े प्रसन्न जरूर पूछे जाते हैं। तो आइए जानते हैं इन प्रसन्नों के उत्तर के बारे में।

1. संसार का सबसे बड़ा डेल्टा कौन-सा है?

उत्तर: संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा है।

2. संसार का सबसे बड़े सुंदरवन डेल्टा कौन-सी नदियां बनाती हैं?

उत्तर: संसार का सबसे बड़ा सुंदरवन डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां मिलकर बनाती हैं।

3. सितारे और तबले का जनक किसे माना जाता है?

उत्तर: अमीर खुसरो को सितारे और तबले का जनक माना जाता है।

4. रक्तचाप का मतलब क्या होता है?

उत्तर: रक्तचाप का मतलब है धमनियों की दीवारों पर रक्त का दवाब।

5. रात के समय आकाश में तारे क्यों टिमटिमाते हैं?

उत्तर: प्रकाश के अपवर्तन के कारण आसमान में तारे टिमटिमाते हैं। प्रकाश किरण एक से दूसरे माध्यम में जाती है, तो मुड़ जाती है। इसे ही प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। जब तारों से प्रकाश वायुमंडल से होकर गुजरता है, तो यह कई बार अपवर्तन से गुजरता है। ऐसे में आकाश में तारे का यह प्रकाश टिमटिमाता हुआ लगता है।

Tags: educationGeneral KnowledgeGK Questionsgk quizinterview questionssamanya gyaanstars twinkle
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

स्वस्थ जीवनशैली के लिए ट्राई करें ये नो-ऑयल पूरी रेसिपी

September 8, 2025

कैंसर से लड़ने वाले सुपरफूड्स

September 8, 2025

इन 4 लोगों को घी से रहना चाहिए दूर

September 8, 2025

6 ऐसी किताबें जो बना देंगी आपको एक बेहतर इंसान...

September 8, 2025

एशिया कप से ठीक पहले इस गेंदबाज ने किया कमाल

September 7, 2025

गैस और अपच की समस्या से राहत दिलाएंगी ये हर्बल...

September 7, 2025
GK Quiz: रात के समय क्यों टिमटिमाते हैं आकाश में तारे, ये रहा सही जवाब

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

GK Quiz: रात के समय क्यों टिमटिमाते हैं आकाश में तारे, ये रहा सही जवाब

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

GK Quiz: रात के समय क्यों टिमटिमाते हैं आकाश में तारे, ये रहा सही जवाब
GK Quiz: रात के समय क्यों टिमटिमाते हैं आकाश में तारे, ये रहा सही जवाब
GK Quiz: रात के समय क्यों टिमटिमाते हैं आकाश में तारे, ये रहा सही जवाब
GK Quiz: रात के समय क्यों टिमटिमाते हैं आकाश में तारे, ये रहा सही जवाब
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?