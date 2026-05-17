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10 बजते ही यहां लगती है मर्दों की बोली, अमीर घर की औतरें करती हैं खरीद-फरोख्त; मुंहमागी मिलती है कीमतें

Gigolo Market In Delhi: दिल्ली की कुछ गुमनाम गलियों में रात के समय लड़कों की खरीदारी और कीमत तय होने की बात सामने आती है. अमीर महिलाएं यहां कथित तौर पर शामिल होती हैं, लेकिन यह पूरी तरह विवादित दावा है.

By: Preeti Rajput | Published: May 17, 2026 1:13:07 PM IST

10 बजते ही यहां लगती है मर्दों की बोली
10 बजते ही यहां लगती है मर्दों की बोली


Gigolo Market In Delhi: आज हम आपको एक ऐसी हकीकत के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे. इस खबर पर आपका यकीन कर पाना भी मुश्किल हो सकता है. लेकिन यह वो हकीकत है, जो दिल्ली की चकाचौंध में नजर नहीं आती है. 

देश की राजधानी दिल्ली में कुछ ऐसी गुमनाम गलियां भी हैं, जहां रात बजते ही लड़कियों के साथ-साथ लड़कों का जीना भी मुश्किल हो जाता है. यहां लड़कों की इज्जत भी सुरक्षित नहीं रह पाती है. बता दें कि, इन अंधेरी गलियों में लड़कियों की नहीं बल्कि लड़कों की खरीदारी होती है. यहां लड़कों का पूरा मेला लगता है. जिनकी खरीदारी के लिए अमीप घर की औतरें आती हैं. यहां सबकूछ पूरी तरह से एक व्यवस्थित तरीके से किया जाता है. जहां लड़कों के हिसाब से उनकी कीमतें तय की जाती हैं. 

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यहां लगती है लड़कों की बोलीं

इन लड़कों को जिगोले नाम से जाना जाता है. इन लड़कों का काम होता है कि वह अमीर घरों की ओतरों को शारीरिक तौर पर खुश करें. हर मर्द की कीमत अलग-अलग होती है. जो उनके गले पर बंधे रूमाल से पता लगती है. जिसका रूमाल जितना लंबा होता है, उसकी कीमत उतनी ही ज्यादा होती है. रात को 10 बजने के बाद अमीर घर की महिलाएं यहां खरीदारी करती है. यहां अमीर औरतें लड़कों को मुंहमांगी कीमतें देती हैं. 

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पूरे देश में फैला हुआ है ये देह व्यापार 

 मर्दों का देह व्यापार केवल दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश में फैला हुआ है. राजधानी में कुछ ऐसे इलाके हैं, जहां खुलकर इस तरह का कारोबार किया जाता है. यहां खुलेआम मर्दों की बोलियां लगती हैं. यहां मर्दों की कीमत 1800 रुपये से 3 हजार या उससे ऊपर तक होती है. मर्दों का रेट 8000 रूपए से लेकर 10, 000 रूपए तक पूरी रात के लिए होती है. जिगोलो की सबसे अधिक खरीदारी दिल्ली के लाजपत नगर, पालिका मार्केट और कमला नगर में होती है. बता दें कि, इस काम में सबसे अधिक लड़के पढ़े लिखे होते हैं. कुछ लड़के ये मजबूरी के लिए करते हैं और कुछ मजे के लिए. 

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Disclaimer: इनखबर या राइटर इस खबर की पुष्टी नहीं करता है.

Tags: Gigolo Market
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