भारत की धरती पर मिला विशालकाय सांप का जीवाश्म, लंबाई देख वैज्ञानिक रह गए हैरान

IIT रुड़की के पैलियोन्टोलॉजिस्ट ने गुजरात के कच्छ क्षेत्र में पनांध्रो लिग्नाइट खदान से 27 अच्छी तरह से संरक्षित रीढ़ की हड्डियां पहचानीं है. साइंटिफिक रिपोर्ट्स में प्रकाशित एक स्टडी में बताई गई यह प्रजाति मैडसोइडेई जीनस की समान प्रजातियों की तुलना में बेहतर रीढ़ की हड्डी की विशेषताएं दिखाती है.

By: Mohammad Nematullah | Published: December 29, 2025 9:35:07 PM IST

गुजरात में हाल ही में मिले एक सांप के जीवाश्म ने पैलियोन्टोलॉजी के क्षेत्र में एक गरमागरम बहस छेड़ दी है, क्योंकि यह अब तक के सबसे बड़े सांप के खिताब को चुनौती दे सकता है.

ये अवशेष जो लगभग 47 मिलियन साल पुराने इओसीन-युग के जमाव में पाए गए है, वासुकी इंडिकस नाम के एक विशाल मैडसोइड सांप के है, जिसकी रीढ़ की हड्डी की लंबाई से पता चलता है कि यह मशहूर टाइटेनोबोआ के बराबर या उससे भी बड़ा था.

जीवाश्म की खोज और विवरण

IIT रुड़की के पैलियोन्टोलॉजिस्ट ने गुजरात के कच्छ क्षेत्र में पनांध्रो लिग्नाइट खदान से 27 अच्छी तरह से संरक्षित रीढ़ की हड्डियां पहचानीं है. साइंटिफिक रिपोर्ट्स में प्रकाशित एक स्टडी में बताई गई यह प्रजाति मैडसोइडेई जीनस की समान प्रजातियों की तुलना में बेहतर रीढ़ की हड्डी की विशेषताएं दिखाती है, जो सांप के प्रभावशाली आकार की ओर इशारा करती है. ये जीवाश्म एक ऐसे सांप को दिखाते हैं जिसकी रीढ़ की हड्डी असाधारण रूप से बड़ी मजबूत, लंबी, चौड़ी और मांसल थी. जो आम विशाल सांपों की तुलना में बहुत चौड़े शरीर के व्यास का संकेत देती है. इन जीवाश्मों के शुरुआती अवशेष 2005 में इकट्ठा किए गए थे. हिंदू पौराणिक कथाओं के पौराणिक सर्प राजा के नाम पर वासुकी इंडिकस नाम दिया गया है. यह नमूना मध्य इओसीन युग का है, जो असाधारण रूप से उच्च वैश्विक तापमान का समय था.

रीढ़ की हड्डी के आकार के अनुमानों के आधार पर वासुकी की लंबाई 10.9 से 15.2 मीटर के बीच होने का अनुमान है, जिसका वजन एक टन तक हो सकता है, जिससे यह आधुनिक कंस्ट्रिक्टर सांपों की तरह एक धीमी गति से चलने वाला घात लगाकर शिकार करने वाला शिकारी बन जाता है. यह रिकॉर्ड रेटिकुलेटेड अजगर (लगभग 10 मीटर) की लंबाई सीमा को पार करता है और कोलंबिया के टाइटेनोबोआ सेरेजोनेन्सिस के बराबर है, जिसे पहले 12-15 मीटर पर सबसे बड़ा माना जाता था.

पैलियोन्टोलॉजिकल महत्व

यह खोज मैडसोइड सांपों को फिर से परिभाषित करती है, जो गोंडवाना से विलुप्त हो चुके जीवों का एक समूह था जिसे पहले केवल क्रेटेशियस काल के दौरान ही प्रभावी माना जाता था. इओसीन युग में वासुकी का जीवित रहना महाद्वीपीय बहाव के दौरान उनकी अनुकूलन क्षमता और लचीलेपन को उजागर करता है. अधूरे टाइटेनोबोआ जीवाश्मों के विपरीत, वासुकी की रीढ़ की हड्डियां शरीर के द्रव्यमान का स्पष्ट माप प्रदान करती हैं, जो “सबसे बड़े” के अधिक सटीक माप के रूप में लंबाई के बजाय मोटाई पर जोर देती है.

यह खोज खंडित जीवाश्मों के आकार का अनुमान लगाने के लिए तुलनात्मक शारीरिक तरीकों को मान्य करती है, जहां रीढ़ की हड्डी के अनुपात जीवाश्म की संभावित लंबाई के बारे में जानकारी प्रदान करते है. यह वैश्विक पैलियोन्टोलॉजी में भारत की भूमिका को भी रेखांकित करता है. जो डायनासोर के बाद की दुनिया में एशियाई सांपों के विकास के बारे में हमारी समझ में कमियों को भरता है. जबकि वासुकी आकार में टाइटेनोबोआ से मिलती-जुलती थी. लेकिन उसकी इकोलॉजी अलग थी. यह टाइटेनोबोआ की तटीय नदियों के बजाय दलदली जंगली निचले इलाकों में रहती थी. जो अलग-अलग क्षेत्रों में विशाल सांपों की प्रजातियों के समानांतर विकास का संकेत देता है.

विशाल आकार में इओसीन जलवायु की भूमिका

मध्य इओसीन काल में ग्रीनहाउस जैसी स्थितियां थी. जिसमें उष्णकटिबंधीय जलवायु ध्रुवों तक फैली हुई थी और कोई ध्रुवीय बर्फ की चादरें नहीं थीं. जिससे सांपों जैसे एक्टोथर्म्स के लिए मेटाबॉलिक दर और भोजन की उपलब्धता बढ़ गई. इस अनुकूल वातावरण ने विभिन्न प्रजातियों को विकसित होने के भरपूर अवसर प्रदान किए है. गुजरात का प्राचीन परिदृश्य नदियों, डेल्टाओं और घने जंगलों से बना था, जो सांपों के विकास के लिए आदर्श परिस्थितियां प्रदान करता था.

महाद्वीपीय बहाव और बायोग्राफी 

गोंडवानालैंड के अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत में टूटने से पहले मैडसोइड्स पूरे गोंडवानालैंड में फैले हुए थे. अलग-थलग पड़े इओसीन भारत में वासुकी की खोज भूमि पुलों या राफ्टिंग के माध्यम से फैलाव या उत्तर की ओर बहने वाले उपमहाद्वीप पर जीवित रहने का संकेत देती है. यह जीव-जंतुओं के अलगाव की समय-सीमा को चुनौती देता है और दिखाता है कि गोंडवाना वंश तब भी बने रहे जब भारत एशिया के करीब आ रहा था.

यह खोज प्रागैतिहासिक भारत को जैव विविधता के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में फिर से परिभाषित करती है, जो प्राचीन मेगाफौना और वनस्पतियों से भरा हुआ था. जो प्लेट टेक्टोनिक्स और विकास की वैश्विक कहानी को समृद्ध करता है. आखिरकार वासुकी इंडिकस न केवल सांपों के इतिहास को फिर से लिखता है. बल्कि यह भी बताता है कि जलवायु, भूगोल और जीव विज्ञान ने पृथ्वी के जंगली अतीत को आकार देने में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.

