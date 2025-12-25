Home > जनरल नॉलेज > क्रिसमस का जादू, खुशियों और सुकून के सात सुनहरे नियम

क्रिसमस का जादू, खुशियों और सुकून के सात सुनहरे नियम

क्रिसमस का त्योहार (Christmas Festival) सिर्फ उपहारों (Gifts) और सजावट (Decoration) के बारे में नहीं है. लोग इस त्योहार को धूमधाम और खुशी के साथ मनाने में विश्वास रखते हैं.

By: DARSHNA DEEP | Published: December 25, 2025 2:02:07 PM IST

Seven Christmas Rule
Seven Christmas Rule


What is the seven christmas rule: यह तो सभी जानते हैं कि क्रिसमस का त्योहार प्यार और धूमधाम के साथ दुनियाभर में मनाया जाता है. लेकिन, यह त्योहार खुशियों के साथ-साथ पूरी दुनिया में शांति का महत्वपूर्ण संदेश भी देता है और साथ ही लोगों को जागरूक भी करता है. क्या आप जानते हैं कि क्रिसमस के कोई आधिकारिक “कानूनी” नियम नहीं हैं, लेकिन सात ऐसे पारंपरिक नियम दिए गए हैं जो इस त्योहार की भावना को और भी ज्यादा खास बनाते हैं. 

क्या है क्रिसमस के 7 प्रमुख नियम

1. दया और उदारता का संदेश

क्रिसमस का सबसे बड़ा नियम दूसरों की मदद करना है. फिर चाहे वह दान देना हो या फिर किसी जरूरतमंद की सहायता करना ही इस त्योहार को और भी ज्यादा खास बनाता है. 

2. परिवार और अपनों के साथ समय

यह सिखाता है कि, जितना हो सके हमें अपने परिवार के साथ ही समय बिताना चाहिए. यह एक ऐसा पल होता है, जिसमें सब अपनी खुशियां बांटते हैं और एक-दूसरे के पल को और भी ज्यादा यादगार बनाते हैं. 

3. क्षमा और सुलह कर बात करें खत्म

क्रिसमस शांति का प्रतीक माना जाता है. इस दिन आप सभी को अपने पुराने मतभेदों को भुलाकर लोगों को माफ कर आगे बढ़ना चाहिए और साथ ही रिश्तों में एक नई मिठास को घोलकर एक बार फिर से खुशी के साथ जीना चाहिए. 

4. उपहारों का आदान-प्रदान

तोहफा देना केवल एक वस्तु देना नहीं है, बल्कि यह दूसरों के प्रति आपके प्रेम और सम्मान को दर्शाने का एक अद्भुत तरीका है. यह ‘सांता क्लॉज’ (Santa Claus) की निस्वार्थ भावना को दर्शाता है.

5. सजावट और रोशनी

अपने घर को क्रिसमस ट्री, लाइटों और सितारों से सजाना केवल दिखावा नहीं होता है, बल्कि यह अंधकार पर प्रकाश की विजय और नई आशा का प्रतीक माना जाता है. 

6. आभार प्रकट करना

साल भर जो कुछ भी आपको मिला है, उसके लिए ईश्वर और अपने प्रियजनों का हमेशा शुक्रिया अदा करना चाहिए.

7. लोगों के साथ खुशियां बांटना

क्रिसमस का अपना एक अनोखा नियम है कि आप जहां भी जाएं, वहां पर मुस्कुराहट और सकारात्मकता लेकर ही जाएं. कैरोल गाना और बधाई देना इसी परंपरा का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा में से एक है. 

