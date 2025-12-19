Home > जनरल नॉलेज > नमस्ते का क्या है ‘सीक्रेट कोड? वैज्ञानिक सच कर देगा आपको हैरान

नमस्ते का क्या है ‘सीक्रेट कोड? वैज्ञानिक सच कर देगा आपको हैरान

नमस्ते (Namaste) भारतीय विज्ञान (Indian Science) का एक गहरा पहलू है, जो हमारे सदियों से चलता आ रहा है.

By: DARSHNA DEEP | Published: December 19, 2025 5:44:08 PM IST

Namaste Ancient Indian Greeting
Namaste Ancient Indian Greeting: ‘नमस्तेकेवल एक अभिवादन नहीं, बल्कि प्राचीन भारतीय विज्ञान से जुड़ा बेहद ही एक गहरा पहलू में से एक माना जाता है. जानकारी के मुताबिक, हाल के सालों में चाहे वह नमस्ते ट्रंपकार्यक्रम हो या फिर ओमान के उप प्रधानमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को विदाई देते समय हाथ जोड़ना, इस मुद्रा ने वैश्विक स्तर पर अपनी बेहतरीन पहचान बनाई है. तो वहीं, दूसरी तरफ विशेषकर वैश्विक महामारी के बाद, दुनिया ने इसे न केवल स्वच्छता (Hygiene) के नजरिए से अपनाया, बल्कि इसके पीछे छिपे सनातन विज्ञान को भी अच्छी तरह से समझने की कोशिश की है.

1. ऊर्जा बिंदुओं का सक्रिय होना (Pressure Points)

योग विज्ञान के मुताबिक, हमारी हथेलियों और उंगलियों के पोरों में शरीर के महत्वपूर्ण अंगों से जुड़े तंत्रिका बिंदु (Nerve Points) होते हैं. जम हम किसी को भी नमस्ते करने के लिए अपनी दोनों हथेलियों को आपसे में जोड़ते हैं तो उंगलियों पर थोड़ा हल्का दबाव पड़ने लगता है और यह दबाव हमारे सीधे दिल, आंखों के साथ-साथ कान के दबाव बिंदुओं को भी पूरी तरह से सक्रिय करता है.

तो वहीं, दूसरी तरफ यह प्रक्रिया संबंधित अंगों तर खुन के प्रवाह (Blood Circulation) और ऊर्जा के संचार को बढ़ाने में मदद करता है. इसके साथ ही हम उस इंसान के प्रति ज्यादा जागरूक और वर्तमान महसूस करते हैं.

2. मस्तिष्क में क्या होता है? (Neurological Science)

जब हम दोनों हाथों को मिलाते हैं, तो यह हमारे मस्तिष्क के दोनों हिस्सों को जोड़ने का काम करता है. यह शरीर के पैरासिम्पेथेटिक नर्वस (Parasympathetic Nervous) सिस्टम को सक्रिय करता है, जो हमें शांत करने में मदद करता है.

नमस्ते करते समय, हाथ दिल के पास रखे जाते हैं. जिससे यह स्थिति मस्तिष्क को संकेत देती है कि हम केवल दिमाग से नहीं, बल्कि हृदयसे भी लगातार जुड़ रहे हैं, जिससे आपसी संवाद में सहानुभूति (Empathy) पहले से ज्यादा और भी बढ़ने लगती है.

3. संवेदी सक्रियता और मानसिक स्पष्टता

नमस्ते की मुद्रा एक मुद्रा‘ (योग का हिस्सा) है, जो ध्यान पर केंद्रित है. दरअसल, हम जब भी अपनी हथेलियों को शरीर से जोड़ते हैं तो, हमारे शरीर की ऊर्जा बाहर की तरफ रिसाव रुक जाता है और एक क्लोज्ड सर्किट‘ (Closed Circuit) बनता है. तो वहीं, दूसरी तरफ हमारे शरीर की यह ऊर्जा वापस शरीर के अंदर ही प्रवाहित होती है, जिससे मानसिक स्पष्टता (Mental Clarity) और सतर्कता बढ़ने लगती है.

वैज्ञानिकों के मुताबिक, इस मुद्रा से जुड़े दबाव बिंदु मस्तिष्क के उस हिस्से पर सबसे ज्यादा ज़ोर देने का काम करते हैं, जो जानकारी को लंबे समय तक याद रखने में सबसे ज्यादा हमारी मदद भी करता. तो यहीं वजह है कि, जिस भी इंसान को हम नमस्ते करते हैं, उसकी स्मृति हमारे दिमाग में सबसे ज्यादा गहरी होती है.

4. सनातन विज्ञान: एक आध्यात्मिक ढाल

सनातन परंपरा में ऐसा माना जाता है कि दाहिना हाथ उच्च प्रकृतिऔर बायां हाथ निचली प्रकृतिका प्रतिनिधित्व (Represenation) करता है. इन्हें जोड़ने का सीधा मतलब है कि अपने भीतर के बुराई को पूरी तरह से खत्म करना है.

नमस्ते का अर्थ है “नम: + ते” (मैं आपको नमन करता हूँ)। यह मुद्रा सामने वाले के अंदर मौजूद परमात्मा को स्वीकार करती है. यह व्यक्ति के अहंकार को भी पूरी तरह से कम करती है, जो मानसिक शांति के लिए सबसे ज्यादा ज़रूरी है. तो वहीं, हाथ मिलाने से ऊर्जाओं का आदान-प्रदान भी देखने को मिलता है, जिसमें हमारी अंदर की नकारात्मक ऊर्जा भी शामिल है.

नमस्ते एक सुरक्षित दूरी बनाए रखते हुए सकारात्मक ऊर्जा का संचार सुनिश्चित करने में मदद करता है. तो देखा आपने नमस्तेसिर्फ एक इशारा नहीं, बल्कि शरीर, मस्तिष्क और आत्मा को जोड़ने वाला एक विज्ञान भी है, जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है.

