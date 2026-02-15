Home > जनरल नॉलेज > UAN नहीं याद? कोई बात नहीं, ये 7 स्टेप्स फॉलो कर निकालें अपना PF फंड बिना टेंशन!

UAN नहीं याद? कोई बात नहीं, ये 7 स्टेप्स फॉलो कर निकालें अपना PF फंड बिना टेंशन!

UAN Recovery Guide: अगर आप अपना यूएएन नंबर भूल गए हैं और अब आप पीएफ अकाउंट से पैसा निकालना चाहते हैं, तो आइए जानते हैं किस तरह से आप अपना पैसा जल्द से जल्द निकाल सकते हैं?

By: Preeti Rajput | Published: February 15, 2026 8:09:44 AM IST

अपना यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) आप जल्द वापस पा सकते हैं. इसे आप घर बैठे ऑनलाइन जल्द से जल्द हासिल कर सकते हैं.
अपना यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) आप जल्द वापस पा सकते हैं. इसे आप घर बैठे ऑनलाइन जल्द से जल्द हासिल कर सकते हैं.


UAN Recovery Guide: प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारी अक्सर अपना यूएएन नंबर भूल जाते हैं. जिसके बाद उन्हें अपने पीएफ अकाउंट से पैसा निकालने में काफी तकलीफों का सामना करना पड़ता है. हालांकि, अपना यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) आप जल्द वापस पा सकते हैं. इसे आप घर बैठे ऑनलाइन जल्द से जल्द हासिल कर सकते हैं. आज हम आपको इस लेख में बताएंगे कि किस तरह से आप अपना यूएएन प्राप्त कर सकते हैं. साथ ही यह भी बताएंगे कि क्षेत्रीय कार्यालय जाए बिना अपने ईपीएफ (कर्मचारी भविष्य निधि) को निकालने के लिए इसका इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है. 

क्या होता है यूएएन  का मतलब?

यूनिवर्सल अकाउंट नंबर एक ऐसा नंबर होता है, जिसे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा ईपीएफ में योगदान करने वाले हर कर्मचारी को दिया जाता है. यह 12 अंकों का नंबर होता है, यह कर्मचारी के पूरे करियर के लिए अनचेंज ही रहता है. चाहे वह फिर कितनी भी नौकरियां बदल लें. यूएएन के उपयोग से कई कंपनियों से संबंधित ईपीएफ सदस्य आईडी को एक ही प्लेटफॉर्म के तहत भी जोड़ सकते हैं. यह नंबर नौकरी बदलने के साथ भविष्य निधि बचे अमाउंट के ऑनलाइम और ऑटोमैटिक ट्रांसफर की सुविधा भी देता है. जिससे काम और भी ज्यादा आसान हो जाता है. एक बार आपका यूएएन खाता एक्टिव हो जाने पर, आप ईपीएफओ पोर्टल की मदद से अमाउंट चैक भी कर सकते हैं. साथ ही पासबुक भी डाउनलोड कर सकते हैं. 

UAN नंबर कैसे मिलेगा?

  • यूएएन (UAN) के लिए आप ईपीएफओ सदस्य ई-सेवा पोर्टल पर जा सकते हैं.
  • इम्पोर्टेट लिंक के अंतर्गत ‘अपना यूएएन जानें’ चुनें.
  • रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और कैप्चा दर्ज करें.
  • मोबाइल फोन पर मिले ओटीपी को दर्ज करें.
  • नाम, जन्मतिथि और पैन/आधार/सदस्य आईडी दर्ज करें.
  • ‘Show my UAN’ पर क्लिक करें.

पीएफ का पैसा कैसे निकालें?

  • EPFO पोर्टल पर जाएं
  • UAN और पासवर्ड का उपयोग करके लॉग इन करें.
  • ‘दावा (फॉर्म-31, 19, 10C और 10D)’ विकल्प चुनें.
  • UAN से जुड़े अपने बैंक खाता नंबर के अंतिम 4 अंक दर्ज करें.
  • फिर ‘ऑनलाइन दावा करने के लिए आगे बढ़ें’ चुनें.
  • मैं इसके लिए आवेदन करना चाहता/चाहती हूं’ अनुभाग के अंतर्गत दावे का प्रकार चुनें.
  • मांगी गई जानकारी भरें और ‘आधार ओटीपी प्राप्त करें’ पर क्लिक करें.
  • ओटीपी दर्ज करें और फॉर्म जमा करें.

