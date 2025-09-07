Home > जनरल नॉलेज > Fighter Jet की शक्ति किस इकाई में मापी जाती है? माइलेज के बारे में जान कान से निकलने लगेगा धुआं

Fighter Jet engine capacity: फाइटर जेट (Fighter Jet) की शक्ति थ्रस्ट (thrust) में मापी जाती है। फाइटर जेट के लिए माइलेज कोई मायने नहीं रखता है।

Published: September 7, 2025
Published: September 7, 2025 08:11:34 IST

Fighter Jet Engine Mileage: दुनिया के जिन भी देशों में जंग लड़ी जा रही है वहां लड़ाकू विमानों (fighter jets) का महत्त्व कितना बढ़ गया है। आप सभी तो पता ही होगा। आपको जानकारी के लिए बता दें कि लड़ाकू विमानों के इंजन बहुत शक्तिशाली होते हैं। लड़ाकू विमानों को आसमान में दुश्मन को चकमा देकर हमला करने या बचाव करने के लिए डिजाइन किया जाता है। लड़ाकू जेट इंजन बनाना दुनिया की सबसे जटिल और उन्नत तकनीकों में से एक है। ये शक्तिशाली इंजन लड़ाकू विमानों को शक्ति प्रदान करते हैं। ऐसे में क्या आपको पता है लड़ाकू विमानों का इंजन कितनी सीसी (CC) का होता है। अगर आपको नहीं पता है तो चलिए आपको बतातें हैं।

CC क्या होता है? (What is CC?)

सबसे पहले आपको बता दें कि CC यानी घन सेंटीमीटर होता है, जो कार या बाइक में CC इंजन की सिलेंडर क्षमता को बताता है, यह ईंधन जलाने की शक्ति को दर्शाता है। लेकिन लड़ाकू विमानों में ऐसा नहीं होता है। जेट इंजन (Jet engines) में मुख्य रूप से थ्रस्ट (Thrust) मापा जाता है। ऐसे में आइये आपको बतातें हैं कि थ्रस्ट कैसे काम करता है। दरअसल, लड़ाकू विमान का इंजन हवा खींचता है, उसे संपीड़ित करता है, ईंधन मिलाकर जलाता है और गर्म गैस को तेजी से वापस फेंकता है। इससे जेट आगे बढ़ता है।

थ्रस्ट में मापी जाती है जेट इंजन की शक्ति (power of a jet engine is measured in thrust)

जेट इंजन की शक्ति ‘थ्रस्ट’ में मापी जाती है, जो किलोन्यूटन (kN) या पाउंड बल (lbf) में होती है। उदाहरण के लिए, F-35 का प्रैट एंड व्हिटनी F135 इंजन 125 kN थ्रस्ट देता है। आफ्टरबर्नर चालू करने पर (अतिरिक्त ईंधन जलाकर), यह 191 kN तक बढ़ जाता है। F-22 रैप्टर के दोनों इंजन मिलकर 312 kN का थ्रस्ट देते हैं। यानी जेट अपना वजन उठाकर सीधा ऊपर उड़ सकता है। क्योंकि जेट इंजन हवा के निरंतर प्रवाह का उपयोग करते हैं। अगर हम अनुमान लगाएं तो इंजन का आंतरिक आयतन हजारों लीटर हो सकता है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। थ्रस्ट ही सब कुछ है।

एक लड़ाकू विमान कितना माइलेज देता है? (How much mileage does a fighter plane give?)

अगर हम लड़ाकू विमानों के माइलेज की बात करें तो ये कारों जितना अच्छा नहीं होता है, इसके पीछे की वजह ये बताई जाती है कि वे गति और शक्ति के लिए बने होते हैं। हालांकि, लड़ाकू विमानों का ध्यान ईंधन की बचत पर नहीं, बल्कि गति (मैक 2 तक) और युद्धाभ्यास पर होता है। उदाहरण के लिए, F-16 एक घंटे में लगभग 3,028 लीटर ईंधन खर्च करता है। F-35 एक घंटे में लगभग 5,678 लीटर ईंधन खर्च करता है।

