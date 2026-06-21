Father’s Day: 6 बच्चों के पिता के वजह से शुरू हुआ फादर्स डे, साउथ कोरिया में इस दिन पिताओं को क्यों नहीं मिलता है सम्मान?

Father’s Day 2026: फादर्स डे सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि उन पिता के त्याग, संघर्ष और प्यार को सम्मान देने का दिन है जो अपने परिवार की खुशियों के लिए हर चुनौती का सामना करते हैं. दिलचस्प बात यह है कि दुनिया भर में फादर्स डे एक ही दिन नहीं मनाया जाता. कहीं यह जून के तीसरे रविवार को मनाया जाता है, तो कहीं राजा के जन्मदिन, धार्मिक परंपराओं या राष्ट्रीय गौरव से जुड़ी विशेष तारीखों पर. आइए जानते हैं फादर्स डे की शुरुआत कैसे हुई भारत समेत अलग-अलग देशों में इसे कब और किन अनोखे तरीकों से मनाया जाता है, और क्यों हर संस्कृति में पिता के सम्मान की भावना सबसे खास मानी जाती है.

फादर्स डे की शुरुआत ऑफिशियली यूनाइटेड स्टेट्स में हुई थी. यह मदर्स डे से इंस्पायर्ड था. 1909 में, सोनोरा स्मार्ट डॉड नाम की एक महिला ने यह आइडिया दिया था. उनके पिता, विलियम स्मार्ट ने अकेले ही अपने छह बच्चों को पाला-पोसा. सोनोरा चाहती थीं कि पिताओं की मुश्किलों के लिए भी एक दिन हो, जैसे मांओं के लिए एक दिन होता है. उनकी कोशिशों से 19 जून, 1910 को फादर्स डे पहली बार ऑफिशियली मनाया गया. बाद में, 1966 में, प्रेसिडेंट लिंडन जॉनसन ने जून के तीसरे रविवार को फादर्स डे घोषित किया. 1972 में, प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने इसे हमेशा के लिए मान्यता दी.

भारत में लोग कब मनाते हैं फादर्स डे?

दुनिया भर के 80 से ज़्यादा देश जून के तीसरे रविवार को फादर्स डे मनाते हैं. इनमें इंडिया, पाकिस्तान, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस और जापान जैसे बड़े देश शामिल हैं. यह मुख्य रूप से अमेरिकन कल्चर और मीडिया के गहरे असर की वजह से है. चूंकि इस दिन की मॉडर्न शुरुआत यूनाइटेड स्टेट्स से हुई थी, इसलिए यह तारीख दुनिया भर में सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुई है.भारत में फादर्स डे मनाने का कोई पुराना रिवाज नहीं था. पितृ पक्ष जैसी धार्मिक परंपराएं पूर्वजों को याद करती हैं. हालांकि, पिछले दो-तीन दशकों में फादर्स डे का मॉडर्न रिवाज बढ़ा है. भारत में इसे जून के तीसरे रविवार को भी मनाया जाता है.

थाईलैंड

थाईलैंड में फादर्स डे की कहानी काफी अलग है. यह 5 दिसंबर को मनाया जाता है, जो दिवंगत राजा भूमिबोल अदुल्यादेज का जन्मदिन है. थाई लोग अपने राजा को देश का पिता मानते हैं, और इसलिए उनके सम्मान में फादर्स डे मनाया जाता है. थाई लोग इस दिन पीले कपड़े पहनते हैं क्योंकि पीला रंग सोमवार का प्रतीक है. राजा का जन्म भी सोमवार को हुआ था. बच्चे अपने पिता और दादा को कन्ना नाम का फूल गिफ्ट करते हैं, जिसे प्यार और सम्मान का प्रतीक माना जाता है.

जर्मनी

जर्मनी में फादर्स डे को वॉटरटैग कहा जाता है. यहाँ यह दिन ईस्टर के 40 दिन बाद मनाया जाता है, जिसे ईसा मसीह के स्वर्गारोहण दिवस के नाम से भी जाना जाता है. जर्मनी में यह दिन मई महीने में आता है. यहाँ का जश्न काफी अनोखा होता है. जर्मन पुरुष ग्रुप में बाहर निकलते हैं, एक सजी हुई गाड़ी या ठेले में बीयर और खाना लेकर चलते हैं. यह पिताओं के साथ-साथ सभी पुरुषों का भी जश्न है. कई जगहों पर इसे मेन्स डे के नाम से भी जाना जाता है.

रूस

जिसे हम रूस में फादर्स डे कहते हैं, उसे असल में डिफेंडर ऑफ़ द फादरलैंड डे कहा जाता है. यह 23 फरवरी को मनाया जाता है. असल में यह रूसी आर्म्ड फोर्सेज़ में सेवा करने वाले पुरुषों के सम्मान में शुरू हुआ था, लेकिन अब यह सभी पुरुषों के लिए एक खास दिन बन गया है. इस दिन, महिलाएँ अपने पिता, पति और बेटों को तोहफ़े देकर उनका सम्मान करती हैं.

साउथ कोरिया

साउथ कोरिया की एक अनोखी परंपरा है. यहाँ फादर्स डे और मदर्स डे अलग-अलग नहीं मनाए जाते. इसके बजाय, पेरेंट्स डे 8 मई को मनाया जाता है. साउथ कोरिया की सरकार ने दोनों को एक ही दिन सम्मान देने का फैसला किया. इस दिन, बच्चे अपने माता-पिता का शुक्रिया अदा करने के लिए उनकी छाती पर कार्नेशन के फूल रखते हैं.

ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड

जहां नॉर्दर्न हेमिस्फ़ेयर के देश जून में फ़ादर्स डे मनाते हैं, वहीं ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड में फ़ादर्स डे सितंबर के पहले रविवार को मनाया जाता है. इसका कोई खास ऐतिहासिक कारण नहीं है, बल्कि यह वहां के मौसम से जुड़ा है. सितंबर से बसंत की शुरुआत होती है. वहां के लोगों का मानना ​​है कि जून में पहले से ही बहुत सारी छुट्टियां होती हैं, इसलिए उन्होंने इसे साल के दूसरे हिस्से में मनाने का फ़ैसला किया.

इटली और स्पेन

इटली, स्पेन और पुर्तगाल जैसे कैथोलिक-बहुल यूरोपीय देशों में, फ़ादर्स डे सेंट जोसेफ़ डे को मनाया जाता है, जो 19 मार्च को पड़ता है. सेंट जोसेफ़ को ईसा मसीह का पालक पिता माना जाता है, इसलिए इन देशों में इस दिन का बहुत धार्मिक महत्व है. लोग चर्च में प्रार्थना करते हैं और परिवार के साथ मिलते हैं.