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गले में फांसी का फंदा पड़ते ही कितनी देर में जिस्म से जुदा हो जाती है जान; जानें एक्सपर्ट्स का जवाब

Death Time in Hanging: किसी भी मुजरिम को ज्यादातर देशों में मौत की सजा दी जाती है. कहीं सिर कलम किया जाता है तो कहीं गोलियों से भून दिया जाता है. वहीं अगर भारत की बात की जाए तो भारत में फांसी दी जाती है.

By: Heena Khan | Published: October 1, 2026 11:15:29 AM IST

Death Time in Hanging
Death Time in Hanging


Death Time in Hanging: किसी भी मुजरिम को ज्यादातर देशों में मौत की सजा दी जाती है. कहीं सिर कलम किया जाता है तो कहीं गोलियों से भून दिया जाता है. वहीं अगर भारत की बात की जाए तो भारत में फांसी दी जाती है. जी हाँ! भारत के न्याय सिस्टम में, मौत की सज़ा सिर्फ़ बहुत कम मामलों में ही दी जाती है. कोर्ट के मौत की सज़ा सुनाने के बाद, जेल एडमिनिस्ट्रेशन एक बहुत मुश्किल और तय एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस को फॉलो करता है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि डेथ वारंट जारी होने से लेकर फांसी देने तक, और जिस पल डॉक्टर उसे मरा हुआ घोषित करता है, हर कदम कानूनी नियमों को अपनाया जाता है. सिर्फ यही नहीं, मेडिकल और साइंटिफिक नज़रिए से, यह जानना बेहद अहम है कि फांसी देने के बाद दोषी के शरीर में क्या बायोलॉजिकल बदलाव होते हैं और उसे असल में मरने में कितना समय लगता है? 

14 दिन का दिया जाता है समय फिर… 

जानकारी के मुताबिक फांसी के ऑर्डर को ब्लैक वारंट के नाम से भी जाना जाता है, जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड (CrPC) के तहत कोर्ट जारी करता है. बता दें कि ये एक काली पट्टी से घिरा होता है, जिसमें फांसी की तारीख और जगह लिखी होती है. वारंट जारी होने के बाद, दोषी कैदी को फांसी देने के लिए कम से कम 14 दिन का समय मिलता है. ये समय इसलिए दिया जाता है ताकी कैदी मानसिक रूप से पूरी तरह तैयार हो जाए, काउंसलिंग देना और उन्हें आखिरी बार अपने परिवार वालों से मिलने देना है. अगर कैदी वसीयत या आखिरी इच्छा लिखना चाहता है या उसे किसी धार्मिक नेता की ज़रूरत है, तो जेल सुपरिटेंडेंट खास इंतज़ाम करता है.

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ऐसे दी जाती है फांसी

साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फांसी की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए जेल सुपरिटेंडेंट पूरी तरह से ज़िम्मेदार होता है. कैदी को दूसरे कैदियों से अलग एक सुरक्षित, खास सेल में भेज दिया जाता है. फांसी से एक शाम पहले पूरे सिस्टम को टेस्ट किया जाता है. फांसी के तख्ते, लीवर और खास रस्सी की जांच की जाती है. रस्सी की मज़बूती टेस्ट करने के लिए, कैदी के असली वज़न से डेढ़ गुना वज़न का रेत का बोरा फंदे पर लटकाया जाता है. इसके अलावा, फांसी की तय तारीख से दो दिन पहले जल्लाद को जेल परिसर में बुलाया जाता है.

काले कपडे पहनाकर रिकॉर्ड करते हैं आवाज 

बता दें कि फांसी के तय समय से कुछ देर पहले, जेल सुपरिटेंडेंट और डिप्टी सुपरिटेंडेंट कैदी के सेल में जाते हैं. सबसे पहले, कैदी का नाम और डिटेल्स मिलाकर उसकी ऑफिशियल पहचान कन्फर्म की जाती है. फिर जेल सुपरिटेंडेंट कैदी को उसकी अपनी भाषा में डेथ वारंट पढ़कर सुनाता है, और उसके आखिरी शब्द रिकॉर्ड किए जाते हैं. फिर, डिप्टी सुपरिटेंडेंट की देखरेख में, दोषी को काले कपड़े पहनाए जाते हैं, उसके हाथ पीठ के पीछे बांध दिए जाते हैं, और लोहे की बेड़ियां हटा दी जाती हैं. इसके बाद कैदी को फांसी घर की तरफ ले जाया जाता है.

इसके बाद कैदी को जल्लाद को सौंप दिया जाता है. जल्लाद कैदी को फंदे के ठीक ऊपर खड़ा करता है, उसके पैर कसकर बांधता है, और उसके चेहरे पर एक काला कॉटन मास्क लगा देता है. फिर फंदा उसके गले में डाल दिया जाता है. जेल सुपरिटेंडेंट के इशारे पर, जल्लाद एक लीवर खींचता है, और फर्श की लकड़ी नीचे गिर जाती है, जिससे कैदी कुएं में लटक जाता है.

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कितनी देर बाद थम जाती हैं सांसे 

चिकित्सा विशेषज्ञों की मानी तो, लॉन्ग ड्रॉप पद्धति में फंदा लगने के बाद जोर का झटका लगता है, जिससे गर्दन की हड्डी टूट सकती है. इससे मस्तिष्क और शरीर के बीच संपर्क तुरंत रुक जाता है और व्यक्ति कुछ ही सेकंड में बेहोश हो सकता है. हालांकि, मस्तिष्क और दिल की धड़कन पूरी तरह बंद होने में लगभग 3 से 10 मिनट लग सकते हैं. अगर झटका ठीक से न लगे, तो गला घुटने के कारण मौत होने में 5 मिनट या उससे अधिक समय लग सकता है.

Tags: Death Time in HangingGK News
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