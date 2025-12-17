Home > जनरल नॉलेज > Expensive Indian Teas: भारत की सबसे महंगी चाय, जिनका स्वाद और कहानी दोनों हैं बेहद खास; कीमत जान उड़ जाएंगे होश

Expensive Teas In India: ये खास चाय आमतौर पर चाय के शौकीन लोग खरीदते हैं जो स्वाद के पीछे वैसे ही भागते हैं जैसे दूसरे लोग वाइन के पीछे भागते हैं.

By: Shubahm Srivastava | Published: December 17, 2025 3:04:22 AM IST

Expensive Indian Teas: भारत के चाय बागान कुछ खास पत्तियां अलग रख देते हैं जो रोज़ाना पीने के लिए नहीं होतीं. ये दुर्लभ चाय बहुत ज़्यादा कीमतों पर बिकती हैं और इन्हें लग्ज़री क्राफ्ट प्रोडक्ट्स माना जाता है.

ये खास चाय आमतौर पर चाय के शौकीन लोग खरीदते हैं जो स्वाद के पीछे वैसे ही भागते हैं जैसे दूसरे लोग वाइन के पीछे भागते हैं. उनके लिए, एक कप चाय सिर्फ़ कैफ़ीन के असर के बारे में नहीं है, बल्कि बारीकियों, मूल जगह और पत्ती के पीछे की कहानी के बारे में है. हम भारत में बनने वाली छह सबसे महंगी चायों पर नज़र डालते हैं, और वे इतनी महंगी क्यों हैं.

भारत में बनने वाली छह सबसे महंगी चाय-

1. दार्जिलिंग फर्स्ट फ्लश (प्रीमियम एस्टेट्स)

फर्स्ट फ्लश दार्जिलिंग बसंत की फसल होती है, जो अपनी फूलों जैसी खुशबू और हल्के स्वाद के लिए जानी जाती है. इनकी कम उपलब्धता और एस्टेट-विशिष्ट खासियत के कारण दुनिया भर के कलेक्टर सबसे अच्छे लॉट की बहुत ज़्यादा मांग करते हैं.

कीमत: प्रीमियम एस्टेट चाय के लिए ₹800 से ₹8,000 प्रति 100 ग्राम, दुर्लभ नीलामी लॉट के लिए ज़्यादा.

2. मनोहरी गोल्ड (असम)

यह सुनहरे सिरे वाली असम ऑर्थोडॉक्स चाय नीलामी में मशहूर है. मनोहरी गोल्ड ने गुवाहाटी की नीलामी में रिकॉर्ड कीमतें हासिल की हैं, और निजी बिक्री में इससे भी ज़्यादा कीमतें मिलने की खबरें हैं. कीमत का एक हिस्सा छोटी, हाथ से तोड़ी गई पैदावार और पत्ती में मौजूद सुनहरे सिरों के कारण है.

कीमत: नीलामी में लगभग ₹99,999 प्रति किलोग्राम, कभी-कभी निजी बिक्री में इससे भी ज़्यादा.

3. सिल्वर टिप्स इंपीरियल (मकाइबारी, दार्जिलिंग)

पूर्णिमा की रातों में बहुत कम मात्रा में तोड़ी जाने वाली, मकाइबारी की सिल्वर टिप्स इंपीरियल एक कल्ट चाय है. पारंपरिक कटाई और कम उत्पादन कलेक्टरों और चाय के जानकारों के बीच इसकी लोकप्रियता को बढ़ाते हैं.

कीमत: रिलीज़ के आधार पर 50 ग्राम के लिए लगभग ₹1,950.

4. गोल्डन नीडल (उत्तर-पूर्वी एस्टेट्स)

गोल्डन नीडल का मतलब सुनहरे सिरे वाली ऑर्थोडॉक्स चाय है जो केवल असाधारण फसल में ही मिलती है. केवल सबसे अच्छी कलियों को चुना जाता है, जिससे उत्पादन बहुत सीमित हो जाता है.

कीमत: दुर्लभ लॉट नीलामी में लगभग ₹40,000 प्रति किलोग्राम में बिके हैं.

5. मकाइबारी विंटेज और एस्टेट स्पेशल (दार्जिलिंग)

मकाइबारी की विंटेज और स्पेशल एस्टेट चाय को बायोडायनामिक खेती, पुरानी झाड़ियों और बहुत छोटे बैचों के लिए महत्व दिया जाता है. खरीदार अक्सर स्वाद के साथ-साथ मूल जगह के लिए भी कीमत चुकाते हैं. कीमत: रिलीज़ के हिसाब से अलग-अलग होती है, लिमिटेड एडिशन के लिए अक्सर 100g के लिए कई हज़ार रुपये.

6. असम ऑर्थोडॉक्स गोल्डन टिप्स और नीलगिरी फ्रॉस्ट टी

असम ऑर्थोडॉक्स गोल्डन-टिप चाय ने पुराने पौधों और कारीगरों की प्रोसेसिंग की वजह से बड़े नीलामी रिकॉर्ड बनाए हैं. नीलगिरी फ्रॉस्ट चाय, जो ठंड के मौसम के बाद काटी जाती है, सीमित मौसम की वजह से दुर्लभ होती है.

कीमत: असम गोल्डन टिप्स नीलामी में ₹70,000 प्रति किलो से ज़्यादा में बिक चुकी हैं; नीलगिरी फ्रॉस्ट चाय रिटेल में लगभग ₹520 प्रति 100g और उससे ज़्यादा में बिकती है.

ये चाय इतनी महंगी क्यों होती हैं?

ये चाय महंगी होती हैं क्योंकि ये कम मात्रा में मिलती हैं, हाथ से चुनी जाती हैं, छोटे बैच में प्रोसेस की जाती हैं और अक्सर नीलामी या बुटीक चैनलों के ज़रिए बेची जाती हैं. इसमें लगने वाली मेहनत, समय और जगह की कीमत हर कप में शामिल होती है.

