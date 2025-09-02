एक नहीं तीन पेंशन उठाएंगे Jagdeep Dhankhar, हर महीने अकाउंट में आएंगे कितने रुपए? जानिए

Jagdeep Dhankhar Pension: पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हाल ही में राजस्थान विधानसभा में पूर्व विधायक के तौर पर पेंशन के लिए आवेदन किया है। इसके साथ ही, वे पूर्व सांसद और पूर्व उपराष्ट्रपति के तौर पर भी पेंशन के हकदार हैं। यानी जगदीप धनखड़ को तीन अलग-अलग पेंशन मिलेंगी। आइए जानते हैं कि उन्हें हर महीने कितनी रकम मिलेगी।

इन मुस्लिम देशों में सबसे ज्यादा पी जाती है शराब, ‘जाम पर जाम’ लगाकर खुदा को नाराज कर रहे ये कट्टर मुसलमान

धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से दिया इस्तीफा

मालूम हो, झुंझुनू से जगदीप धनखड़ 1989 से 1991 तक जनता दल के एमपी रहे। बाद में वे 1993 से 1998 तक राजस्थान के किशनगढ़ से कांग्रेस के एमएलए रहे। फिर वर्ष 2019 से 2022 तक वे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल और 2022 से 2025 तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे। फिर बीते 21 जुलाई 2025 को स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर उन्होंने उपराष्ट्रपति पद से अपना त्यागपत्र सौंप दिया। बता दें कि राजस्थान में डबल और ट्रिपल पेंशन की व्यवस्था है, यानि अगर कोई नेता सांसद या विधायक दोनों रह चुका है, तो वह दोनों पदों पर सेवा देने के बाद पेंशन पाने का हकदार है।

तीन पेंशन का लेखा-जोखा

ऐसे में जगदीप धनखड़ को एक नहीं तीन अलग-अलग पदों के लिए पेंशन हासिल होगी। राजस्थान में पूर्व विधायकों को पैंतीस हजार रुपये मासिक पेंशन मिलती है। हालाँकि, 70 वर्ष से ज्यादा आयु के विधायकों को 20 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन मिलती है। ज्ञात हो, मौजूदा समय में धनखड़ 74 साल के हैं, इसलिए उन्हें 35,000 रुपये की बजाय हर महीने 42,000 रुपये पेंशन मिलेगी। पूर्व सांसद पेंशन के तौर पर उन्हें पैंतालीस हजार रुपये प्रति माह पेंशन मिलेगी। वहीं, उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद धनखड़ को इस पद के लिए तकरीबन 2 लाख रुपये मासिक पेंशन मिलेगी। इस प्रकार, टोटल उन्हें 2,87,000 रुपये प्रति माह पेंशन मिलेगी। इसके साथ ही उन्हें अन्य सुविधाएँ भी प्राप्त होंगी।

धनखड़ चर्चा में क्यों हैं?

पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई को स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था। उपराष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद उन्होंने कोई सार्वजनिक बयान नहीं दिया, जिस पर विपक्ष ने सवाल उठाए थे। हालाँकि, पेंशन के लिए आवेदन करने के बाद वे फिर से सुर्खियों में आ गए। राजस्थान विधानसभा सचिवालय ने उनका आवेदन स्वीकार कर लिया है और जल्द ही उन्हें पेंशन मिलने की उम्मीद है।

Snake romantic video: बारिश के मौसम में जंगल के बीचों बीच नाग-नागिन हुए रोमांटिक, वीडियो हुआ वायरल