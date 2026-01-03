FAQ- EVs in Winter: सर्दियों में इलेक्ट्रिक कारों पर पड़ता है गहरा असर, कड़कड़ाती ठंड में ईवी चलाने की असली चुनौती; जानें यहां…

EVs in Winter: सर्दियों की ठंडी हवाओं में इलेक्ट्रिक वाहन (EV) को चलाना एक चुनौती बन जाता है. बैटरी ठंड से जूझती नजर आती है! जिसके कारण उसकी परफॉर्मेंस में कमी आ जाती है. ठंड EV की रेंज को 20-40% तक कम कर सकती है, लेकिन स्मार्ट टिप्स से आप इस समस्या को आसानी से हैंडल कर सकते हैं?

प्रश् ‍न : क्या सर्दियों के मौसम में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की रेंज सच में कम हो जाती है?

उत्तर: सर्दियों में EV की रेंज को औसतन 20-40% तक काफी कम हो जाती है. जैसे कि 4 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान में बैटरी की प्रतिक्रियाएं धीमी होने लगी हैं. जिसके कारण हीटिंग के लिए ज्यादा एनर्जी लगती है.

प्रश्‍न : सर्दियों में बैटरी कैसे प्रतिक्रिया करती हैं?

उत्तर: सर्दियों में लिथियम-आयन बैटरी में केमिकल रिएक्शन धीरे होने लगते हैं. जिसके कारण एफिशिएंसी, पावर आउटपुट और चार्जिंग स्पीड काफी कम हो जाती है. जिसके कारण सेल्स के भीतर की गति रुक जाती है.

प्रश्‍न : कितनी रेंज कम होती है?

उत्तर: EVs अक्सर 20°F (-6°C) पर अपनी रेंज का करीब 41 प्रतिशत हिस्सा हो देती हैं. यह मॉडल के हिसाब से अलग-अलग तरीके और समय पर होता है.

प्रश्‍न : सर्दियों में EV परफॉर्मेंस को कैसे प्रभावित करती है?

उत्तर: केबिन हीटिंग से बैटरी की पावर अधिक खर्च होती है. क्योंकि EVs में इंजन की बेकार गर्मी होती है. जिसके कारण रेंज कम होने लगती है. सीट हीटर का इस्तेमाल करने से काफी हद तक एनर्जी बचाई जा सकती है.

प्रश्‍न : EVs के लिए कौन से प्रीकंडीशनिंग टिप्स मदद कर सकते हैं?

उत्तर: बिना बैटरी और केबिन को गर्म करने के लिए प्लग इन करके प्रीकंडीशन करें; इससे ड्राइविंग के दौरान 10-20% ज़्यादा एफिशिएंसी बनी रहती है.

प्रश्‍न : सर्दियां EV चार्जिंग को कैसे प्रभावित करती है?

उत्तर: सर्दियां में चार्जिंग काफी ज्यादा धीमी हो जाती है. क्योंकि बैटरी नुकसान से बचने के लिए जल्दी एनर्जी लेने नहीं देती है. लेवल 2 चार्जर की योजना बनाएं.