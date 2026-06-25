Euclid Telescope Milky Way Image: यूक्लिड टेलिस्कोप ने आखिर ऐसा क्या कैद किया? जिसे देख वैज्ञानिक भी हैं दंग!

जब भी हम किसी अंधेरी रात में साफ आसमान की तरफ देखते हैं, तो तारों की एक धुंधली सी खूबसूरत पट्टी हमें आसानी से दिख जाती है. रोशनी की यही पट्टी हमारा ब्रह्मांडीय घर है, जिसे हम ‘मिल्की वे’ या ‘आकाशगंगा’ के नाम से जानते हैं. लेकिन अपनी नंगी आंखों से पूरी आकाशगंगा को एक साथ देख पाना हमारे लिए नामुमकिन है.

यही वजह है कि यूरोपीय स्पेस एजेंसी (ESA) के यूक्लिड (Euclid) टेलिस्कोप ने हाल ही में मिल्की वे की जो तस्वीर जारी की, उसने मेरे साथ-साथ दुनिया भर के स्पेस प्रेमियों को हैरान कर दिया है. इस टेलिस्कोप के लेंस ने हमारी आकाशगंगा के इस उथल-पुथल भरे मगर बेहद खूबसूरत नजारे को अब तक के सबसे साफ अंदाज में कैमरे में कैद किया है.

मिल्की वे की इस इकलौती तस्वीर में 6 करोड़ से भी ज्यादा तारे एक साथ सिमटे हुए नजर आ रहे हैं. यह नजारा आसमान में दिखने वाले 25 पूरे चांद के बराबर चौड़ाई वाले हिस्से को समेटे हुए है, जिसमें अंतरिक्ष की कॉस्मिक डस्ट (ब्रह्मांडीय धूल) को इतने करीब से पहले कभी नहीं देखा गया.

कैसे ली गई मिल्की वे की यह सबसे विशाल तस्वीर?

जब मैंने खुद स्पेस एजेंसी द्वारा जारी इस असली तस्वीर को पहली बार देखा, तो यकीन करना मुश्किल था कि हमारी आकाशगंगा इतनी विशाल और ऐसी दिख सकती है. आपको बता दें कि यूक्लिड टेलिस्कोप को असल में अंतरिक्ष में डार्क मैटर (dark matter) की गुत्थी सुलझाने के लिए बनाया गया था. लेकिन, वैज्ञानिकों ने इसके मुख्य मिशन को करीब 26 घंटों के लिए रोका, ताकि हमारी आकाशगंगा के मध्य हिस्से, जिसे हम गैलेक्टिक बल्ज (galactic bulge) कहते हैं, उसका एक शानदार तारों वाला नक्शा तैयार किया जा सके.

जब तारों को ही बना दिया मैग्नीफाइंग ग्लास

हम जानते हैं कि अंतरिक्ष इतना असीम है कि वहां छोटे-छोटे दूसरे ग्रहों को खोजना लगभग नामुमकिन है. ऐसे में वैज्ञानिकों ने एक कमाल की ट्रिक का इस्तेमाल किया. इसमें होता यह है कि जब कोई तारा हमारे नजदीक होता है, तो उसका गुरुत्वाकर्षण बल एक प्राकृतिक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह काम करने लगता है. इसके चलते पीछे मौजूद तारे की रोशनी अपने आप मुड़ जाती है और उसकी चमक कहीं ज्यादा बढ़ जाती है.

सामने आए छिपे हुए ग्रह

तारों की इस बढ़ी हुई रोशनी की मदद से वैज्ञानिकों को एक ऐसे छिपे हुए ग्रह का पता लगाने में कामयाबी मिली, जो पास के ही एक तारे के चक्कर काट रहा था. यहां तक कि उस ग्रह के अपने गुरुत्वाकर्षण ने भी रोशनी में एक हल्की सी मगर अतिरिक्त चमक पैदा की, जिसे यूक्लिड टेलिस्कोप ने पूरी सटीकता से पकड़ लिया.

अंतरिक्ष का ‘टाइम कैप्सूल’

गहरे अंतरिक्ष की यह तस्वीर सिर्फ हमारे फोन के लिए एक खूबसूरत वॉलपेपर भर नहीं है आज करोड़ों तारों की बिल्कुल सटीक लोकेशन को रिकॉर्ड करके यूक्लिड टेलिस्कोप ने इंसानियत को वक्त के दायरे से परे एक सच्चा ‘टाइम कैप्सूल’ सौंप दिया है. इसके साथ ही, इसने भविष्य के स्पेस मिशनों के लिए एक ऐसा रास्ता तैयार कर दिया है, जिससे हमारी अपनी मिल्की वे आकाशगंगा के आँगन में मौजूद हजारों अनजाने ग्रहों को आसानी से खोजा जा सकेगा.