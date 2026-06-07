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Paper Leak: ऐसे शिक्षा मंत्री जिनके कार्यकाल में कभी लीक नहीं हुआ पेपर, UGC से लेकर IITs की रखी नींव; जानें कौन है वो

Neet Paper Leak: हर कोई इस बात को अच्छे से जानता है कि एग्जाम पेपर लीक का मुद्दा चर्चाओं में है. लाखों छात्र बार-बार पेपर लीक होने के मुद्दे से परेशान हैं और अगला एग्जाम देने से पहले उनके मन में ख्याल आता है कि कहीं दोबारा पेपर लीक की वजह से उनका एग्जाम न रुक जाए और उनकी मेहनत बेकार न हो जाए.

By: Heena Khan | Published: June 7, 2026 11:09:42 AM IST

Neet Paper Leak
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Neet Paper Leak: हर कोई इस बात को अच्छे से जानता है कि एग्जाम पेपर लीक का मुद्दा चर्चाओं में है. लाखों छात्र बार-बार पेपर लीक होने के मुद्दे से परेशान हैं और अगला एग्जाम देने से पहले उनके मन में ख्याल आता है कि कहीं दोबारा पेपर लीक की वजह से उनका एग्जाम न रुक जाए और उनकी मेहनत बेकार न हो जाए. वहीँ ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ दिल्ली के जंतर-मंतर पर अपना पहला विरोध प्रदर्शन कर रही है. पार्टी NEET-UG पेपर लीक विवाद और CBSE, CUET और SSC-GD जैसी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर जवाबदेही की मांग कर रही है. ऐसे में हम आज आपको बताएंगे कि ऐसा कौन सा शिक्षा मंत्री है जिसके कार्यकाल में कभी पेपर लीक हुआ ही नहीं? 

इस शिक्षा मंत्री के दौर में कभी नहीं हुआ पेपर लीक 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज़ाद भारत के सभी शिक्षा मंत्रियों में, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को सबसे बेहतरीन और सफल मंत्रियों में से एक कहा जाता है. ऐसा इसलिए क्योंकि इनके कार्यकाल में कभी कोई पेपर लीक नहीं है और शिक्षा को एक अलग ही महत्व मिला. बता दें कि 1947 से 1958 तक भारत के पहले शिक्षा मंत्री के तौर पर, उन्होंने देश की शिक्षा प्रणाली को शुरुआती दौर में आकार देने में काफी अहम भूमिका निभाई. बता दें कि इनके कार्यकाल में परीक्षाएं सख्त प्रशासनिक अनुशासन के साथ आयोजित की गईं, और संगठित पेपर लीक को लेकर कोई विवाद नहीं हुआ. उनका ध्यान शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने, संस्थानों को मजबूत करने और नए आज़ाद देश के लिए एक दीर्घकालिक शैक्षिक ढांचा तैयार करने पर केंद्रित रहा.

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आजाद का शिक्षा के लिए योगदान 

जानकारी के मुताबिक आजाद ने शिक्षा को ऊंचाई देने में अहम भूमिका निभाई है. बता दें कि आज़ाद का सबसे बड़ा योगदान उन संस्थानों की स्थापना और उन्हें मजबूत करना था जो आज भी भारतीय उच्च शिक्षा की पहचान बने हुए हैं. उनके कार्यकाल में ही इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IITs) की नींव रखी गई, जिससे भारत को एक मजबूत तकनीकी कार्यबल तैयार करने में मदद मिली. उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस (IISc) को मजबूत करने में भी बड़ी भूमिका निभाई और यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) की स्थापना में अहम योगदान दिया.

Tags: CJP ProtestMaulana Abul Kalam AzadNEET Paper Leak
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