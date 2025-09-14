Ind vs Pak: दुबई की वो 6 खूबियां, जो दुनिया में आपको दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलेगी

Dubai Interesting Facts: एशिया कप में आज (14 सितंबर 2025) भारत-पाक के बीच महा मुकाबला दुबई में होने जा रहा है. खास बात ये है कि दोनों ही टीमों ने इस टूर्नामेंट में जीत के साथ आगाज किया है. भारत ने यूएई को तो पाक ने अपने पहले मैच में ओमान को हराया है. अंत तालिका में भारत टॉप है तो वहीं पाक दूसरे नंबर पर है. इस टक्कर पर दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमियों की नजरें गड़ी हुई हैं.

अब जिस जगह ये मैच होने जा रहा है, उसकी बात करें तो दुबई के पास कुछ ऐसी खास चींजे मौजूद हैं, जो फिलहाल और किसी देश में आपको देखने को नहीं मिलेगा. चलिए उन चीजों पर एक नजर डाल लेते हैं.

बुर्ज खलीफा

दुबई की बात बुर्ज खलीफा का जिक्र किए बिना हो ही नहीं सकती. आपको बता दें कि बुर्ज खलीफा को दुनिया की सबसे ऊंची इमारत का खिताब हासिल है. इसके अलावा, यह इंसानों द्वारा निर्मित दुनिया की सबसे ऊँची संरचना भी है. इसकी ऊँचाई 828 मीटर है. बुर्ज खलीफा का निर्माण 21 सितंबर 2004 को शुरू हुआ था और इसका बाहरी ढांचा 1 अक्टूबर 2009 को खड़ा किया गया था. इसे 4 जनवरी 2010 को जनता के लिए खोल दिया गया था.

दुनिया का इकलौता सेवन स्टार होटल

आपने चार सितारा और पांच सितारा होटलों के बारे में सुना होगा, लेकिन दुबई में दुनिया का एकमात्र सात सितारा होटल है. इसे दुनिया का सबसे आलीशान होटल माना जाता है. खास बात यह है कि यह एक कृत्रिम द्वीप पर बना है और अपनी अल्ट्रा लग्जरी के लिए दुनिया भर में जाना जाता है. इस होटल में कुल 202 बड़े सुइट हैं. इसका सबसे छोटा सुइट 169 वर्ग मीटर का है. इसके हर सुइट पर हर समय आठ कर्मचारियों की एक टीम तैनात रहती है.

दुबई पुलिस की सुपर कार

आपने कई देशों में सुपर कार देखी होंगी लेकिन दुबई पुलिस के पास उनकी खुद की सुपर कार हैं. इनमें बुगाती वेयरॉन (Bugatti Veyron), फरारी, लैम्बोर्गिनी और ऑस्टन मार्टिन जैसी सुपर कार शामिल हैं. इन कारों को हर कोई अपना बनाना चाहता है.

सोने निकालने वाला एटीएम

अक्सर आप पैसे निकालने के लिए एटीएम जाते हैं, लेकिन दुबई में ऐसे एटीएम लगाए गए हैं जो असली सोने की छड़ें और सिक्के निकालते हैं. भारी माँग के चलते, दुबई में ऐसे एटीएम लगाए गए हैं जो असली सोने की छड़ें और सिक्के निकालते हैं. इन्हें गोल्ड टू गो कहा जाता है.

रेगिस्तान में बर्फ का पार्क

जो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा, वो आपको दुबई में देखने को मिलेगा. अब इसी कड़ी में आपको दुबई के रेगिस्तान में बर्फ देखने को मिलेगी. दरअसल, मॉल ऑफ द एमिरेट्स में स्थित मानव निर्मित इनडोर स्की रिसॉर्ट भी दुनिया भर में आकर्षण का केंद्र है. हैरानी की बात है कि इंसान ने रेगिस्तान के अंदर इस स्नो पार्क को बनाने में कामयाबी हासिल की है. यहां आप स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग, स्नो पार्क राइड का मजा ले सकते हैं. इसका तापमान -1 से -2 डिग्री सेल्सियस के बीच रखा जाता है.

बिना टैक्स वाला देश

इसके अलावा, दुनिया भर के देशों में लोगों को कई तरह के टैक्स देने पड़ते हैं. लेकिन अगर दुबई की बात करें, तो यहां कोई इनकम टैक्स नहीं है. व्यापार के लिए कोई टैक्स नहीं देना पड़ता. इसके अलावा, एक निश्चित मात्रा में सोना खरीदा जाए, तो पर्यटकों के लिए भी टैक्स-मुक्त हो जाता है.

