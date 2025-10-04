व्हिस्की-वोदका में कोला या सोडा मिलाकर पी रहे हैं आप, तो हो जाए होशियार; शरीर के लिए है बेहद खतरनाक
Alcohal Tips: व्हिस्की और वोदका को अक्सर सोडा या कोला जैसे कार्बोनेटेड पेय पदार्थों के साथ मिलाया जाता है, जो स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है.

By: Shubahm Srivastava | Published: October 4, 2025 7:48:28 PM IST

Tips for Drinking Whiskey
Tips for Drinking Whiskey

Tips for Drinking Whiskey: ये बात जग जाहिर है कि किसी भी रूप में शराब पीना हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है. फिर भी, दुनिया भर में इसका सेवन अभी भी बड़ी मात्रा में किया जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि शराब में कुछ खास तत्व मिलाने से यह जोखिम और भी बढ़ जाता है?

उदाहरण के लिए, व्हिस्की और वोदका को अक्सर सोडा या कोला जैसे कार्बोनेटेड पेय पदार्थों के साथ मिलाया जाता है, जो स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है. वाइन विशेषज्ञों का कहना है कि लोग अक्सर मादक पेय पदार्थों के साथ गलत मिश्रण का इस्तेमाल करते हैं. ये मिश्रण कई तरह से नुकसान पहुँचा सकते हैं.

एक ड्रिंक में दूसरी ड्रिंक मिलाने से क्या होता है?

एक ड्रिंक को दूसरे  ड्रिंक के साथ मिलाने से उसका असर बदल सकता है. यह आदत कभी-कभी शरीर के लिए समस्याएँ पैदा कर सकती है, जिससे पेट फूलना, थकान या यहाँ तक कि अगले दिन भी बनी रह सकती है.

व्हिस्की-वोदका में कोला या सोडा मिलाना कितना सही?

वाइन एक्सपर्ट सोनम हॉलैंड के अनुसार, जब कोला, सोडा और एनर्जी ड्रिंक्स को व्हिस्की या वोदका के साथ मिलाया जाता है, तो ये शरीर को अल्कोहल को तेज़ी से अवशोषित करने में मदद करते हैं. जब इस मिश्रण का सेवन किया जाता है, तो अल्कोहल रक्तप्रवाह में तेज़ी से घुल जाता है और अल्कोहल का असर बहुत तेज़ी से दिखाई देने लगता है.

दरअसल, कार्बोनेशन अल्कोहल के अवशोषण पर दबाव डालता है. इससे अल्कोहल तेज़ी से घुलता है और शरीर में तेज़ी से पहुँचता है. नतीजतन, शरीर में पानी की कमी ज़्यादा होती है, जिससे आपको अगले दिन ज़्यादा थकान महसूस होती है.

हॉलैंड का कहना है कि व्हिस्की या वोदका में कोला, सोडा और एनर्जी ड्रिंक मिलाने से यह पेय गाढ़ा हो जाता है. यह तरीका और भी ज़्यादा नुकसानदेह है. इससे शरीर में शुगर और कैफीन की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे आपको थकान महसूस होती है.

क्या पैकेज्ड फ्रूट जूस भी है खतरनाक?

एक्सपर्ट सोनम हॉलैंड कहती हैं, “लोग अक्सर व्हिस्की या वोदका में फलों का रस मिलाकर पीते हैं. ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि इससे कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है. ऐसा करने से बचें क्योंकि इसमें पहले से ही चीनी और प्रिज़र्वेटिव होते हैं. इससे व्हिस्की या वोदका का स्वाद कम हो सकता है और उसकी ताज़गी खत्म हो सकती है. इससे पेय खराब हो सकता है और उसका असली स्वाद भी खत्म हो सकता है. इसकी जगह आप ताज़ा जूस इस्तेमाल कर सकते हैं.”

