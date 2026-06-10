Home > जनरल नॉलेज > Hen Reproduction Cycle: क्या मुर्गी भी होती है प्रेग्नेंट? या बिना मुर्गे के ही देती है अंडे; यहां जानें मन में आ रहे हर सवाल का जवाब

Hen Reproduction Cycle: क्या मुर्गी भी होती है प्रेग्नेंट? या बिना मुर्गे के ही देती है अंडे; यहां जानें मन में आ रहे हर सवाल का जवाब

Do hens get pregnant: क्या आपके मन में कभी ये ख्याल आया है कि मुर्गियाँ बच्चे कैसे पैदा करती हैं, तो आप ऐसा सोचने वाले अकेले नहीं हैं. स्तनधारी जीवों के उलट, मुर्गियों में पारंपरिक अर्थों में गर्भावस्था नहीं होती यानी मुर्गी के शरीर के अंदर कोई चूज़ा नहीं पनपता.

By: Heena Khan | Published: June 10, 2026 10:11:05 AM IST

hens reproduction
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Do hens get pregnant: क्या आपके मन में कभी ये ख्याल आया है कि मुर्गियाँ बच्चे कैसे पैदा करती हैं, तो आप ऐसा सोचने वाले अकेले नहीं हैं. स्तनधारी जीवों के उलट, मुर्गियों में पारंपरिक अर्थों में गर्भावस्था नहीं होती यानी मुर्गी के शरीर के अंदर कोई चूज़ा नहीं पनपता. इसके बजाय, मुर्गियाँ अंडे देती हैं, और सिर्फ़ वो अंडे जिनसे मुर्गे का संपर्क हुआ हो, उन्हीं से चूज़े निकल सकते हैं. जो लोग पहली बार मुर्गियाँ पाल रहे हैं, उनके लिए यह बात उलझन भरी हो सकती है, खासकर इसलिए क्योंकि मुर्गियाँ मुर्गे की मौजूदगी के बिना भी नियमित रूप से अंडे देती रहती हैं. तो, फर्टिलाइज़ेशन (निषेचन) कैसे होता है? मुर्गे की क्या भूमिका होती है? और अंडे से चूज़ा कैसे बनता है?

क्या है मुर्गियों की प्रजनन प्रक्रिया 

हम मुर्गियों की प्रजनन प्रक्रिया को विस्तार से समझाएँगे, फर्टिलाइज़्ड (निषेचित) और अनफर्टिलाइज़्ड (अनिषेचित) अंडों के बीच अंतर बताएँगे, और मुर्गियों के अंडे देने के तरीके के बारे में आम गलतफहमियों को दूर करेंगे. हालाँकि हम शायद इस पुराने सवाल का जवाब न दे पाएँ कि पहले मुर्गी आई या अंडा, लेकिन हम आपको यह ज़रूर साफ-साफ बताएँगे कि मुर्गियाँ प्रजनन कैसे करती हैं.

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क्या प्रेग्नेंट होती हैं मुर्गियां  

इस सवाल का सीधा-सीधा जवाब है ‘नहीं’. कम से कम गर्भावस्था के पारंपरिक अर्थ में तो नहीं, जहाँ स्पर्म (शुक्राणु) और अंडे के मिलन से बच्चा बनता है. असल बात यह है कि मुर्गी मुर्गे की मौजूदगी या गैर-मौजूदगी में अंडे देती है और साल भर लगभग हर दिन अंडे देती रहती है. हाँ, कुछ कारक जैसे मुर्गी की खास नस्ल, उन्हें मिलने वाली रोशनी या अंधेरा, उनका खान-पान और वे जिस तापमान में रहती हैं, ये सब भूमिका निभाते हैं, लेकिन ज़्यादातर मामलों में, मुर्गी अपनी पूरी ज़िंदगी अंडे देती रहती है. लेकिन वे गर्भवती नहीं होतीं, भले ही आसपास मुर्गा हो.

मुर्गियाँ अंडे कैसे देती हैं?

इंसानी महिलाओं की तरह, मुर्गियों के शरीर में भी पहले से ही हज़ारों संभावित अंडे होते हैं, जिन्हें ‘ओवम’ (ovum) कहा जाता है. वे लगभग 5 से 6 महीने की उम्र में अंडे देना शुरू कर सकती हैं, हालाँकि मुर्गी की नस्ल के आधार पर इसमें कुछ दिनों का अंतर हो सकता है. इस समय, कई ओवा परिपक्व होकर उस चीज़ में बदलने लगते हैं जिसे हम इंसान अंडे की ज़र्दी (yolk) कहते हैं, और हर ज़र्दी एक फॉलिकल (follicle) से सुरक्षित रहती है.

इसके बाद, फॉलिकल से एक-एक करके ज़र्दी (yolks) निकलती है और मुर्गी की ओविडक्ट या प्रजनन नली में जाती है. यहीं पर, अगर मुर्गा मौजूद हो, तो ज़र्दी फर्टिलाइज़ होती है. असल में, ब्लास्टोडिस्क मुर्गे के स्पर्म से फर्टिलाइज़ होता है और ऐसा होने पर भ्रूण और सेल का विकास शुरू हो जाता है, जिससे ब्लास्टोडिस्क ब्लास्टोडर्म में बदल जाता है.

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Tags: egg benifitsGK NewsSexual reproduction
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