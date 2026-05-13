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Devar-Bhabhi jokes: हंसी का फुल डोज! देवर-भाभी के मजेदार चुटकुले कर देंगे लोटपोट; पढ़ते ही खिल उठेगा आपका मूड

Devar-Bhabhi jokes: अगर दिन की शुरुआत हंसी-मजाक से हो जाए, तो पूरा दिन अच्छा गुजरता है. इसलिए आज हम आपके लिए कुछ मजेदार जोक्स लेकर आए हैं, जो आपको खूब हंसाएंगे. आज की यह खास सीरीज देवर-भाभी के मजेदार रिश्ते पर आधारित है.

By: Preeti Rajput | Published: May 13, 2026 3:49:42 PM IST

Devar-Bhabhi jokes: हंसी का फुल डोज! देवर-भाभी के मजेदार चुटकुले कर देंगे लोटपोट; पढ़ते ही खिल उठेगा आपका मूड


Devar-Bhabhi jokes: अगर दिन की शुरूआत अच्छी हो, तो पूरा दिन अच्छा गुजरता है. आज हम आपके दिन खास बनाने के लिए कुछ मजेदार जोक्स खोज कर लगाए हैं. यह जोक्स देवर-भाभी के रिश्ते पर बने गुए हैं. देवर-भाभी का रिश्ता बेहद खास और मजाकिया माना जाता है. आजे के जोक्स पढ़कर आप हंसी से लोट-पोट हो जाएंगे. अपने दिन की शुरूआत मजेदार करने के लिए जरूर पढ़ें ये जोक

1.देवर: भाभी, लोग कहते हैं शादी के बाद आदमी समझदार हो जाता है.
भाभी: सही कहते हैं.
देवर: तो भैया कब समझेंगे?

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2. भाभी: देवर जी, शादी के बाद सुधर जाना.
देवर: भाभी, इतना बड़ा रिस्क कौन ले 

3. देवर: भाभी, अगर मैं करोड़पति बन गया तो?
भाभी: तो पहले उधार लौटाना 

4. भाभी: देवर जी, दिनभर मोबाइल क्यों चलाते हो?
देवर: रिसर्च कर रहा हूं.
भाभी: किस चीज की?
देवर: बिना काम के कैसे जिया जाए 

5. देवर: भाभी, आज चाय में चीनी कम है.
भाभी: तो क्या हुआ?
देवर: आपकी बातें ही काफी मीठी हैं 

6. भाभी: देवर जी, तुम काम कब करोगे?
देवर: जब मोबाइल खुद चार्ज होना शुरू हो जाएगा 

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7. देवर: भाभी, मैं बहुत टैलेंटेड हूं.
भाभी: कैसे?
देवर: बिना काम किए भी थक जाता हूं 

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Tags: Devar Bhabhi jokesjokes
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