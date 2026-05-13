Devar-Bhabhi jokes: हंसी का फुल डोज! देवर-भाभी के मजेदार चुटकुले कर देंगे लोटपोट; पढ़ते ही खिल उठेगा आपका मूड

Devar-Bhabhi jokes: अगर दिन की शुरूआत अच्छी हो, तो पूरा दिन अच्छा गुजरता है. आज हम आपके दिन खास बनाने के लिए कुछ मजेदार जोक्स खोज कर लगाए हैं. यह जोक्स देवर-भाभी के रिश्ते पर बने गुए हैं. देवर-भाभी का रिश्ता बेहद खास और मजाकिया माना जाता है. आजे के जोक्स पढ़कर आप हंसी से लोट-पोट हो जाएंगे. अपने दिन की शुरूआत मजेदार करने के लिए जरूर पढ़ें ये जोक
1.देवर: भाभी, लोग कहते हैं शादी के बाद आदमी समझदार हो जाता है.
भाभी: सही कहते हैं.
देवर: तो भैया कब समझेंगे?
2. भाभी: देवर जी, शादी के बाद सुधर जाना.
देवर: भाभी, इतना बड़ा रिस्क कौन ले
3. देवर: भाभी, अगर मैं करोड़पति बन गया तो?
भाभी: तो पहले उधार लौटाना
4. भाभी: देवर जी, दिनभर मोबाइल क्यों चलाते हो?
देवर: रिसर्च कर रहा हूं.
भाभी: किस चीज की?
देवर: बिना काम के कैसे जिया जाए
5. देवर: भाभी, आज चाय में चीनी कम है.
भाभी: तो क्या हुआ?
देवर: आपकी बातें ही काफी मीठी हैं
6. भाभी: देवर जी, तुम काम कब करोगे?
देवर: जब मोबाइल खुद चार्ज होना शुरू हो जाएगा
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7. देवर: भाभी, मैं बहुत टैलेंटेड हूं.
भाभी: कैसे?
देवर: बिना काम किए भी थक जाता हूं
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