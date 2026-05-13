Devar-Bhabhi jokes: हंसी का फुल डोज! देवर-भाभी के मजेदार चुटकुले कर देंगे लोटपोट; पढ़ते ही खिल उठेगा आपका मूड

Devar-Bhabhi jokes: अगर दिन की शुरूआत अच्छी हो, तो पूरा दिन अच्छा गुजरता है. आज हम आपके दिन खास बनाने के लिए कुछ मजेदार जोक्स खोज कर लगाए हैं. यह जोक्स देवर-भाभी के रिश्ते पर बने गुए हैं. देवर-भाभी का रिश्ता बेहद खास और मजाकिया माना जाता है. आजे के जोक्स पढ़कर आप हंसी से लोट-पोट हो जाएंगे. अपने दिन की शुरूआत मजेदार करने के लिए जरूर पढ़ें ये जोक

1.देवर: भाभी, लोग कहते हैं शादी के बाद आदमी समझदार हो जाता है.

भाभी: सही कहते हैं.

देवर: तो भैया कब समझेंगे?

2. भाभी: देवर जी, शादी के बाद सुधर जाना.

देवर: भाभी, इतना बड़ा रिस्क कौन ले

3. देवर: भाभी, अगर मैं करोड़पति बन गया तो?

भाभी: तो पहले उधार लौटाना

4. भाभी: देवर जी, दिनभर मोबाइल क्यों चलाते हो?

देवर: रिसर्च कर रहा हूं.

भाभी: किस चीज की?

देवर: बिना काम के कैसे जिया जाए

5. देवर: भाभी, आज चाय में चीनी कम है.

भाभी: तो क्या हुआ?

देवर: आपकी बातें ही काफी मीठी हैं

6. भाभी: देवर जी, तुम काम कब करोगे?

देवर: जब मोबाइल खुद चार्ज होना शुरू हो जाएगा

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7. देवर: भाभी, मैं बहुत टैलेंटेड हूं.

भाभी: कैसे?

देवर: बिना काम किए भी थक जाता हूं

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