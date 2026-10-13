Detention vs Arrest Meaning: अरेस्ट हुए या सिर्फ डिटेन? पुलिस की इन दो कार्रवाइयों में क्या है बड़ा अंतर

Detention vs Arrest Meaning: दिल्ली प्रोटेस्ट इस समय सुर्ख़ियों में है. वहीं इस प्रोटेस्ट के दौरान विपक्ष के नेता राहुल गांधी से लेकर ध्रुव राठी और अभिजीत दीपके भी डीटेन हो चुके हैं, जब विपक्षी नेता ECI के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) एक्सरसाइज में कथित गड़बड़ियों को लेकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर नई दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे थे. 2 अक्टूबर से, दिल्ली पुलिस ने सैकड़ों प्रोटेस्टर्स को डिटेन किया है. इससे एक बार-बार उठने वाला कानूनी सवाल उठता है असल में “डिटेंशन” क्या है, और यह अरेस्ट से कैसे अलग है?

डिटेंशन बनाम अरेस्ट

अरेस्ट पुलिस का एक फॉर्मल काम है जिसमें वो किसी व्यक्ति को किसी जुर्म के सिलसिले में कस्टडी में लेती है, जिससे क्रिमिनल केस शुरू होता है. एक बार अरेस्ट होने के बाद, कई तरह के कॉन्स्टिट्यूशनल और कानूनी सेफगार्ड्स तुरंत लागू हो जाते हैं.

इसके उलट, डिटेंशन को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) में डिफाइन नहीं किया गया है, जिसने CrPC की जगह ली है. इसके बजाय, BNSS पुलिस को कुछ खास सिचुएशन में लोगों को रोकने, हटाने या कुछ समय के लिए होल्ड करने की पावर देता है. जिसमें, लेकिन सिर्फ़ यहीं तक लिमिटेड नहीं, जब कोई क्राइम असल में हुआ हो.

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विवाद क्यों होते हैं

किसी व्यक्ति को ले जाया जा सकता है, घंटों तक रखा जा सकता है, और बिना कोई केस दर्ज किए छोड़ा जा सकता है. उस व्यक्ति को यह गिरफ्तारी जैसा लगता है. कानूनी तौर पर, पुलिस दावा कर सकती है कि वे किसी को किसी जुर्म के लिए गिरफ्तार नहीं कर रहे थे, बल्कि रोकथाम की शक्तियों का इस्तेमाल कर रहे थे. शॉर्ट-टर्म कस्टडी में, “उन्हें कुछ समय के लिए जहां भी हिरासत में लिया जाता है, वहां से जाने की इजाज़त नहीं होती है, और उन्हें फॉर्मल अरेस्ट भी नहीं किया जाता है.”