Gk: दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? देश की राजधानी दिल्ली से जुड़े 8 प्रश्नों के उत्तर, जानें यहां

General Knowledge: दिल्ली भारत की राजधानी है. यहां 70 विधानसभा सीटें मौजूद हैं. दिल्ली भारत के सबसे अमीर केंद्रशासित प्रदेशों में से एक माना जाता है. आज हम आपके लिए राजधानी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके उत्तर खोज कर लाए हैं.

By: Preeti Rajput | Last Updated: October 11, 2025 9:17:41 AM IST

General Knowledge : आज हम आपके लिए देश की राजधानी दिल्ली (Delhi) से जुड़े कई प्रश्न और उनके उत्तर खोज कर लाए हैं. किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए दिल्ली से जुड़े प्रश्नों की उत्तर पता होना बेहद जरुरी है। आइए जानें कुछ अहम प्रश्नों के उत्तर

1. दिल्ली मेट्रो का उद्घाटन कब हुआ था?
A) 2002
B) 2005
C) 2010
D) 2015

उत्तर: A) 2002

2. भारत के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास क्या है?
A) राष्ट्रपति भवन
B) प्रधानमंत्री निवास
C) संसद भवन
D) इंडिया गेट

उत्तर: A) राष्ट्रपति भवन

3. दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था?
A) हुमायूं
B) अकबर
C) हाजी बेगम
D) शाहजहाँ

उत्तर: C) हाजी बेगम

4. दिल्ली का कौन सा मंदिर अपनी भव्यता के लिए जाना जाता है?

A) अक्षरधाम मंदिर
B) लोटस टेम्पल
C) इस्कॉन मंदिर
D) गुरुद्वारा बंगला साहिब

उत्तर: A) अक्षरधाम मंदिर

5. दिल्ली में राष्ट्रीय संग्रहालय कहां स्थित है?
A) राष्ट्रपति भवन
B) इंडिया गेट
C) लाल किला
D) जनपथ

उत्तर: D) जनपथ 

6. दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया था?
A) अकबर
B) शाहजहां
C) औरंगज़ेब
D) बाबर

उत्तर: B) शाहजहां

7.दिल्ली में स्थित युद्ध स्मारक का नाम क्या है?
A) इंडिया गेट
B) गेटवे ऑफ़ इंडिया
C) विजय घाट
D) शांतिवन

उत्तर: A) इंडिया गेट

8. दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था?
A) कुतुबुद्दीन ऐबक
B) इल्तुतमिश
C) अलाउद्दीन खिलजी
D) फिरोज शाह तुगलक

उत्तर: A) कुतुबुद्दीन ऐबक

